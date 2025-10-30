Khối ngoại tiếp tục bán ròng thu về 1.200 tỷ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Khối ngoại hôm nay xả ròng thêm 1237.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 987.8 tỷ đồng.
Sự điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu tăng mạnh thời gian qua vượt xa cả yếu tố cơ bản đã gây áp lực chung cho thị trường. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch hôm nay bay mất 116,26 điểm lùi về vùng giá 1.669,57 với độ rộng xấu đi 175 mã giảm điểm trên 148 cổ phiếu tăng.
Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản rực lửa trong khi nhóm hút tiền đầu cơ trong suốt giai đoạn vừa qua là họ nhà Gelex lăn quay ra sàn. VIX và GEX bị bán tháo giảm hết biên độ. Hàng loạt cổ phiếu nhà băng hôm nay chỉnh sâu như TCB, VPB, MBB, LPB, trong khi chứng khoán có SSI, VND, VCI.
Tương tự, bất động sản cổ phiếu VIC và VRE giảm sâu 3,7% ảnh hưởng lên các cổ phiếu khác như SSH, VPI, SIP, SNZ, CRV, trong khi nhóm nhà đất khác hút tiền quay trở lại như KDH tăng mạnh 4,22%; PDR, DXG, KBC, NLG.
Dòng tiền đang có sự phân hóa, rút khỏi nhóm tăng mạnh thời gian qua và đi vào các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả những cổ phiếu có lợi nhuận tích cực đều được mua. Diễn biến ở các cổ phiếu khác tương tự như HPG, VPL, MWG, GAS, GEE, VNM. Trong khi đó, FPT tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ khi tăng gần 1%.
Điểm lưu ý hôm nay là thanh khoản không cao, cả ba sàn khớp lệnh 26.000 tỷ đồng cho thấy không có tình trạng bán tháo bằng mọi giá, hàng tiếp tục được găm lại. Khối ngoại xả ròng thêm 1237.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 987.8 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, HAH, GMD, KDH, MWG, HDB, VPB, NLG, VJC.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, MBB, SSI, ClI, HPG, LPB, VIC, GEX, MSN.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 588.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 156.5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Du lịch và Giải trí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VJC, SSI, MBB, ACB, CII, VIC, LPB, VIB, DGC, DXG.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Bất động sản. Top bán ròng có: FPT, KDH, HAH, NLG, HDB, VIX, VPB, HAG, TCH.
Tự doanh mua ròng 76.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 28.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, KDH, NLG, CTG, CTD, GEX, VIX, SSI, BSR, VRE. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DGC, MWG, VIC, GMD, STB, VNM, HDB, LPB, MSN, VTP.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 512.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 859.5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có VJC, VHM, VIB, SHB, KDH, GMD, HAH, DXG, OCB, NAF. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, HPG, MSN, CII, GEX, MBB, CTG, TCH, VIC, SSI.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.299,3 tỷ đồng, giảm -54,1% so với phiên liền trước và đóng góp 4,9% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VJC, với hơn 1,4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 262,9 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Chuyển phát nhanh, Viễn thông di động trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.
Dòng vốn tiếp tục đổ ròng vào ETF cổ phiếu Mỹ khi các nhà đầu tư kỳ vọng về triển vọng tích cực từ thương mại Mỹ-Trung và Fed giảm lãi suất trong tuần 27-31/10/2025.
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã không duy trì được sự cân bằng trong phiên hôm nay khi dòng ngân hàng đã suy yếu trở lại. Điểm số giảm khá nhiều kết hợp với lượng hàng bắt đáy về tài khoản khiến dòng tiền tiếp tục thoái lui chờ cơ hội giá rẻ hơn.
Thành viên trên thị trường kiến nghị bỏ điều kiện lợi nhuận 2 năm liên tiếp không có lỗ lũy kế, để có thể giúp các doanh nghiệp thuộc ngành công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể tham gia vào thị trường vốn.
Đợt IPO của TCBS, với P/B 3.3x cao hơn đáng kể so với P/B trung bình ngành hiện tại là 2.2x, nhưng vẫn đạt tỷ lệ đăng ký mua vượt 2,5 lần so với khối lượng chào bán.
Chiều nay sẽ có một đợt cổ phiếu bắt đáy giá thấp về tài khoản. Mặc dù chưa rõ có bao nhiêu là lượng hàng lướt sóng nhưng dòng tiền vẫn nhẫn nại chờ đợi. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm gần 6% và cổ phiếu giằng co biên độ hẹp là phổ biến.
