Trang chủ Chứng khoán

Đè trụ kích hoạt bán tháo, VN-Index rơi sát mốc 1600 điểm

03/11/2025, 15:38

Trạng thái phục hồi tích cực trong buổi sáng đã hoàn toàn biến mất chiều nay khi các cổ phiếu dẫn dắt bị ép mạnh. VN-Index lao dốc với tốc độ cao, thúc đẩy tâm lý sợ hãi, kéo theo đợt bán tháo trên diện rộng. Chỉ số đóng cửa giảm 1,38% và rơi xuống mức 1617 điểm, chính thức bước vài giai đoạn thử thách vùng hỗ trợ quanh mốc 1600 điểm.

VN-Index bắt đầu thử thách ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm.
VN-Index bắt đầu thử thách ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm.

Chốt phiên sáng độ rộng chỉ số còn khá tốt với 147 mã tăng/162 mã giảm, VN-Index tăng 0,74% (+12,11 điểm). Tình thế bắt đầu thay đổi khi các trụ dẫn buổi sáng suy yếu. VIC chốt phiên sáng tăng 4,45% và chiều nay vẫn rất nỗ lực cân bằng lại nhưng bất thành. Sang chiều trụ này dao động khá mạnh nhưg vẫn duy trì được sắc xanh. Đóng cửa VIC còn tăng 2,3% so với tham chiếu, tương đương trượt giảm 2,06% so với mức chốt buổi sáng. FPT cũng rất cố gắng, chốt phiên vẫn tăng 1,06%, tương đương lùi lại 0,94% chiều nay.

Loạt blue-chips còn lại không được tốt như vậy. Độ rộng rổ VN30 cuối ngày rất tệ với 4 mã tăng/23 mã giảm trong khi cuối phiên sáng còn là 20 mã tăng/10 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ từ chỗ tăng 0,89% đảo chiều thành giảm 1,47%.

Tất cả các mã trong Top 10 vốn hóa đều trượt giảm với biên độ rất lớn chiều nay. VHM quay đầu lao dốc ngay khi mở cửa trở lại, đóng cửa giảm 0,71% nhưng thực chất là trượt giảm tới 2,38% chỉ trong phiên chiều. VPB thậm chí “rơi tự do” 4,33%, chốt giảm 3,83% so với tham chiếu. TCB cũng không thoát được, đóng cửa giảm 4,27% tức là chiều nay bốc hơi thêm 3,45% nữa…. Thống kê nhóm VN30 có tới 14 cổ phiếu giảm quá 2% chiều nay – một biên độ rất rộng – và xóa sạch thành quả phiên sáng, thậm chí giảm sâu thêm. Trong 23 mã đỏ của nhóm này, có 11 mã giảm trên 2% so với tham chiếu.

Khả năng đỡ VIC, FPT chiều nay là một kết quả tích cực, dù cổ phiếu này cũng đã suy yếu khá nhiều. Hai mã này bù lại được 3,6 điểm cho VN-Index. Dù vậy điều này không thể cân bằng lại nổi do có quá nhiều cổ phiếu lớn khác giảm sâu.

Thị trường lặp lại tình huống ép trụ và điểm số giảm mạnh kéo theo tâm lý bất ổn. VN-Index bắt đầu chớm đỏ từ khoảng 1h45 chiều, độ rộng thời điểm này vẫn chưa quá tệ với 117 mã tăng/195 mã giảm. Tuy nhiên ở nhịp ép 15 phút cuối độ rộng chỉ còn 81 mã tăng/229 mã giảm. Đóng cửa sàn HoSE có 88 mã tăng/240 mã giảm. Thống kê có tới 47% số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này chấp nhận đóng cửa tại giá thấp nhất. Nói cách khác, hàng trăm cổ phiếu bị ép giá “lỳ” đến tận phút cuối cùng. Thậm chí ngay trong rổ VN30 cũng có tới 20 cổ phiếu đóng cửa giá thấp nhất, tức là nỗ lực bắt đáy bị nhấn chìm hoàn toàn.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đa số giảm giá rất sâu.
Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đa số giảm giá rất sâu.

So với buổi sáng, chiều nay đúng là một phiên giao dịch thảm họa. Độ rộng không chỉ cực xấu mà trong 240 mã đó có tới 120 mã giảm quá 2%, tập trung gần 63% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HoSE. Sáng nay mới có chưa đầy 30 cổ phiếu giảm ở mức này, nghĩa là thêm gần trăm mã rơi vào trạng thái bán tháo.

17 cổ phiếu đóng cửa giá sàn, với 7 mã thanh khoản rất cao trên trăm tỷ đồng. VIX rơi hết biên độ với gần 1.883 tỷ đồng giá trị khớp lệnh và còn 13,5 triệu cổ dư bán sàn nữa. DXG, CII cũng giảm sàn sau khi bên bán tháo hơn 600 tỷ giá trị cổ phiếu và tiếp tục tranh bán sàn không còn người mua. Hàng chục cổ phiếu khác giảm 4%-5% với thanh khoản cực lớn như SSI giảm 5,25%, SHB giảm 3,04%, HDB giảm 4,53%, MSN giảm 3,27%, VND giảm 6,23%, VRE giảm 5,86%, HCM giảm 4,08%...

Với biên độ giảm lớn như vậy và thanh khoản rất cao, chắc chắn thị trường đã chứng kiến một đợt bán tháo mới chứ không chỉ đơn thuần là ép trụ. Có vẻ nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng VN-Index còn giảm sâu hơn nữa, vì đến cuối phiên này đã về sát mốc 1600 điểm.

Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay không có nhiều mã đáng chú ý. Gần 50 cổ phiếu vẫn ghi nhận mức tăng hơn 1% nhưng đa phần thanh khoản nhỏ giọt. FPT, VIC là ngoại lệ. Đồng thời PVD tăng 2,31%, HAH tăng 1,95%, NKG tăng 1,25%, PC1 tăng 1,47%, DCL tăng 6,53% là những cổ phiếu thanh khoản khá tốt.

Điểm tích cực mờ nhạt là chiều nay khối ngoại giao dịch cân bằng, mức ròng khoảng +9,7 tỷ đồng so với bán ròng 146,6 tỷ đồng trong phiên sáng. Các cổ phiếu được mua tốt là FPT +249,2 tỷ, ACB +117,8 tỷ, VJC +86,5 tỷ, HAH +75,9 tỷ, PVD +64,9 tỷ, VPB +62,5 tỷ, CII +61,6 tỷ. Phía bán ròng có VIX -284,2 tỷ, MBB -122,8 tỷ, STB -86,3 tỷ, MWG -86,1 tỷ, VRE -76,9 tỷ…

Dòng tiền bắt đáy “vào việc”, cổ phiếu phục hồi diện rộng

12:19, 03/11/2025

Dòng tiền bắt đáy “vào việc”, cổ phiếu phục hồi diện rộng

Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

09:44, 03/11/2025

Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

VN-Index rơi gần 10% so với đỉnh nhưng nhiều cổ phiếu đã giảm 20% - 30%, khó có khả năng giảm thêm

09:34, 03/11/2025

VN-Index rơi gần 10% so với đỉnh nhưng nhiều cổ phiếu đã giảm 20% - 30%, khó có khả năng giảm thêm

Từ khóa:

bán tháo cổ phiếu cổ phiếu fpt cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

