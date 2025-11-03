Dòng tiền bắt đáy “vào việc”, cổ phiếu phục hồi diện rộng

Những lo lắng từ cuối tuần trước về một nguy cơ “sụp đổ” sau đợt bán mạnh đã không xảy ra hôm nay. Mặc dù VN-Index giữa phiên sáng có lúc giảm gần 17 điểm (-1,02%) nhưng sự trở lại kịp thời của các trụ đã kích hoạt làn sóng bắt đáy khá mạnh.

VN-Index kết phiên đã tăng ngược 0,74% tương đương 12,11 điểm. Độ rộng tại đáy lúc 10h25 có 87 mã tăng/187 mã giảm, đến cuối phiên đã là 147 mã tăng/162 mã giảm. Trạng thái phân hóa cân bằng này là một sự đảm bảo khá tin cậy cho diễn biến phục hồi của chỉ số.

Dĩ nhiên VN-Index vẫn đang được các trụ lớn nâng đỡ rõ rệt, đặc biệt ở diễn biến hồi “thoát đáy” đầu tiên. VIC chạm đáy lúc 10h25 giảm tới 2,62%, VHM giảm 1,41%. Hai mã này hồi lại trùng nhịp với chỉ số và sớm nhất. Kết phiên sáng VIC tăng 4,45%, VHM tăng 1,71%, tạo ra biên độ dao động rất lớn. Thanh khoản của hai mã này không lớn, chỉ đạt tương ứng 391,3 tỷ đồng và 230,4 tỷ đồng.

Loạt blue-chips khác phục hồi chậm hơn một nhịp nhưng cũng tích cực ở diện rộng. VPB đảo chiều tới 2,67% so với giá thấp nhất và đang tăng 0,52% so với tham chiếu. VCB đảo chiều 1,35% thành tăng 1,01%. TCB tuy vẫn đang đỏ 0,85% nhưng là đã hồi lại tới 2,5% so với đáy… Thống kê cả rổ VN30 có 23 cổ phiếu phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất, trong đó 9 mã phục hồi quá 2%.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,89% với 20 mã tăng/10 mã giảm. Lúc yếu nhất chỉ số này giảm 0,94% và chỉ có 3 mã tăng/24 mã giảm. Thanh khoản rổ blue-chips này sáng nay cũng tăng 24,4% so với phiên trước, đạt khoảng 7.057 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên. Với diễn biến đảo chiều trên diện rộng và thanh khoản tăng, dòng tiền bắt đáy hoạt động khá tốt, dù cũng không phải là nổi bật. Mức thanh khoản trung bình 20 phiên sáng gần nhất của HoSE cũng tới 8.911 tỷ đồng/phiên.

Mặc dù vậy khả năng đảo chiều với biên độ tương đối rộng thể hiện khả năng “càn lướt” tốt của bên mua. Rổ VN30 đang có 11 cổ phiếu tăng vượt 1% so với tham chiếu. Số yếu nhất có STB giảm 1,8%, SHB giảm 1,82%, SSI giảm 1,46%, HDB giảm 1,09%. Dù vậy các mã này cũng đã phục hồi khá tích cực so với thời điểm kém nhất.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng thay đổi phản ánh diễn biến phục hồi cũng xuất hiện khá phổ biến. So với thời điểm kém nhất, cũng tới gần trăm cổ phiếu đổi màu giá thành công. Sàn này đang ghi nhận 83 cổ phiếu tăng trên 1%, tập trung 35,3% tổng giá trị khớp lệnh.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Xuất sắc nhất đang là FPT với khả năng thu hút dòng tiền ấn tượng. Đây cũng là mã hiếm hoi đi ngược xu hướng VN-Index trong sáng nay khi tăng ngay từ đầu và duy trì mức giá cao suốt cả buổi. Nhịp hồi của FPT đã kéo sang phiên thứ 10 với mức tăng gần 22%. Sáng nay FPT giao dịch lớn nhất thị trường với 1.318,4 tỷ đồng và giá tăng 2,02%. VIC, MBB, TPB, VHM, ACB là các blue-chips khác tăng mạnh trên 1% với thanh khoản cao vượt mức trăm tỷ đồng. Nhóm midcap đóng góp PVD tăng 4,39%, GMD tăng 2,2%, HAH tăng 4,07%, NKG tăng 3,75% cũng có thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng mỗi mã.

Ở phía giảm, 75 cổ phiếu đang rơi từ 1% trở lên nhưng điểm tốt là tất cả đều đã “thoát đáy” với biên độ khác nhau. 13 mã trong nhóm này xuất hiện thanh khoản lớn trên trăm tỷ đồng, xác nhận bên mua phải nỗ lực đáng kể để hấp thụ lượng bán. VIX, SSI, SHB, CII, HDB, VND, DXG thuộc nhóm thanh khoản lớn nhất. Trong số này giảm mạnh là VIX với -3,75%, CII với -2,29%. Tuy nhiên VIX cũng đã hồi lại 1,32% so với giá thấp nhất và CII hồi khoảng 3,07%. Tính chung thanh khoản nhóm giảm sâu nhất của VN-Index cũng chiếm 33,6% tổng giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng mua đáng kể với mức giải ngân 1.624 tỷ đồng và vị thế ròng chỉ là -146,6 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng thấp nhất trong 6 tuần gần nhất.

Điểm thấp nhất của VN-Index sáng nay đã xuống 1622,99 điểm, tức là vào khu vực hỗ trợ trong khoảng 1600-1630 điểm. Dòng tiền bắt đáy lại xuất hiện là một tín hiệu tốt.