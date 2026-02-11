Hưng phấn lan tỏa, khối ngoại tranh mua đột biến 2.100 tỷ

Mặc dù chiều nay một số cổ phiếu blue-chips xuất hiện áp lực bán ra kiềm chế giá, nhưng tổng thể thị trường vẫn rất mạnh. Thanh khoản phiên chiều ở HoSE tăng hơn 15% so với buổi sáng trong khi số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 2% nhiều gấp đôi.

VN-Index đóng cửa tăng 2,44% tương đương +42,82 điểm, lên cao hơn không nhiều so với phiên sáng (1,96%/+34,4 điểm). Tuy nhiên mặt bằng giá cổ phiếu thì tốt hơn nhiều: Chốt phiên sáng sàn HoSE có 132 mã tăng từ 1% trở lên, trong đó 54 mã tăng vượt 2%. Chốt phiên chiều, ghi nhận 171 mã tăng từ 1% trở lên, trong đó 100 mã tăng vượt 2%.

Như vậy mức gia tăng thanh khoản là phù hợp với diễn biến giá lên cao hơn, xác nhận lực cầu chủ động vẫn khống chế giao dịch. VN-Index đi lên chậm là do các trụ không biến động quá mạnh. Thống kê rổ VN30 vẫn có 10 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, 18 mã khác tăng cao hơn.

GAS vẫn là cổ phiếu trụ đáng chú ý nhất khi những nỗ lực đẩy giá phục hồi đều bị nhấn chìm. Thực ra thanh khoản của GAS chiều nay không cao, chỉ khớp lệnh thêm 161,2 tỷ đồng, giảm 8% so với phiên sáng. Tuy nhiên giá lại tụt sâu thêm tới 1,92%, đóng cửa giảm 5,29% so với tham chiếu. Một trụ khác là VCB, ngay khi vào phiên chiều đã bị bán mạnh khiến giá càng về cuối càng trượt xuống. Đóng cửa VCB còn tăng 2,54%, tức là riêng chiều nay đã giảm 1,82% so với mức chốt buổi sáng. VHM, STB là hai blue-chips khác cũng trượt giảm đáng kể trong phiên chiều.

Sức ép từ nhóm trượt giá cũng không gây ảnh hưởng nhiều cho VN-Index khi số lớn khác tiếp tục tăng cao hơn. VN30-Index chốt phiên tăng mạnh 2,53% với VIC dẫn dắt tăng cực mạnh 6,57%. Chiều nay VIC còn bay cao thêm tới 1,07% so với buổi sáng. BID, VPB là hai trụ ngân hàng khá mạnh buổi chiều, tăng thêm tương ứng 1,04% và 1,43%. Trong 18 cổ phiếu tăng thêm chiều nay của rổ VN30, có 11 mã tăng trên 1%.

Đối với cổ phiếu ngoài rổ blue-chips, diễn biến còn tốt hơn nữa. Như đã đề cập ở trên, số lượng cổ phiếu tăng vượt 2% trong VN-Index lúc đóng cửa nhiều gần gấp đôi buổi sáng. Nhóm kịch trần có EIB, BFC, DLG, TCH, VVS, HHS, DXS, GEX cùng vài mã thanh khoản kém khác. Nhóm tăng trên 4% với thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng có VIC tăng 6,57%, DXG tăng 6,46%, VPB tăng 6,39%, DIG tăng 5,21%, NLG tăng 5,09%, VIX tăng 4,72%, CII tăng 4,4%, SSI tăng 4,17%, MBB tăng 4,13%. Chỉ riêng thanh khoản của nhóm tăng vượt 2% đã chiếm 67% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là bằng chứng rõ nhất về sức mạnh của bên mua khống chế hoàn toàn dao động. Thị trường phải xuất hiện sự hưng phấn rất cao mới có thể dẫn động dòng tiền chủ động như vậy.

Các cổ phiếu thanh khoản hàng đầu hôm nay đều tăng giá ấn tượng.

Ở phía giảm giá, trừ cặp dầu khí là GAS và PLX, chỉ có GVR giảm 1,81%, PAN giảm 1,12%, NAF giảm 1,84%, HPA giảm 3,28% là có thanh khoản đảm bảo. Toàn bộ số mã đỏ còn lại đều giao dịch rất nhỏ. Thậm chí thanh khoản của nhóm 67 mã đỏ chỉ chiếm 4,6% giá trị sàn.

Điểm nhấn khác đáng chú ý trong phiên hưng phấn cao hôm nay là dòng tiền ngoại cũng tranh mua. Chỉ riêng buổi chiều khối này đã rót ròng thêm vào sàn HoSE tới 1.623 tỷ đồng. Tính chung cả ngày, sàn này được mua ròng 2.086 tỷ và gộp cả UpCOM, HNX thì lên tới trên 2.100 tỷ đồng. Phiên gần nhất khối ngoại mua ròng cổ phiếu trên HoSE đạt trên 2.000 tỷ đồng là ngày 3/12/2025.

Cổ phiếu được mua ròng nổi bật là MBB với 1.406,1 tỷ đồng. Khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 47,3% tổng lượng giao dịch của MBB trong ngày. Một số mã khác được mua đáng chú ý là VPB +161,3 tỷ, MWG +120,6 tỷ, MSN +104,9 tỷ, BID +92,6 tỷ, DXG +72,9 tỷ, VNM +60 tỷ. Phía bán ròng có VCB -168,8 tỷ, FPT -104 tỷ, HPG -96,3 tỷ.

Khối ngoại mua ròng những ngày cận Tết cho thấy họ không hề lo sợ rủi ro thông tin trong 1 tuần tạm dừng giao dịch. Đối với các nhà đầu tư trong nước giải ngân hôm nay cũng vậy, 84% thanh khoản thị trường hôm nay đến từ dòng tiền trong nước. VN-Index tăng mạnh hôm nay đã nhanh chóng quay lại áp sát mốc 1800 điểm, đạt 1796,85 điểm. Nếu thị trường tiếp tục tăng nốt hai phiên cuối năm âm lịch, ngưỡng hỗ trợ 1800 điểm coi như đã được “vá lại”.