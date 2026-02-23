VN-Index “phi nước đại” hướng về đỉnh cao lịch sử 1900 điểm

Chỉ số đóng cửa phiên đầu tiên của năm Bính Ngọ với mức tăng 1,98% tương đương +36,05 điểm. Tuy mức tăng này vẫn chưa bằng phiên ngày 11/2 vừa qua (tăng 42,82 điểm) nhưng là mức tăng điểm mạnh nhất trong 4 phiên chào năm mới kể từ 2021 (tăng 40,85 điểm).

Đà bứt tốc của VN-Index buổi chiều có thêm sự giúp sức từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VCB riêng chiều nay tăng thêm 1,37% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa tăng chung cuộc 3,11%. VHM tăng thêm 1,56%, thoát khỏi ngưỡng tham chiếu. BID tăng thêm 1,55% thành +4,69%. Các mã GAS, GVR, PLX vẫn chốt ở giá kịch trần. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 17 cổ phiếu tăng giá cao hơn buổi sáng, 6 mã tụt giá. Hai trong số 10 mã vốn hóa lớn nhất “lạc nhịp” là CTG đứng im ở mức tăng 0,26% thời điểm chốt phiên sáng và MBB lùi giá 0,7%, còn tăng yếu 0,18% so với tham chiếu.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,05%, tốt hơn mức tăng 0,63% của phiên sáng, độ rộng ghi nhận 26 mã tăng/3 mã giảm. FPT tiếp tục chịu sức ép rất lớn khi giao dịch thêm 865,1 tỷ đồng thanh khoản nữa, nhưng giá đã nhích lên được 0,21% so với phiên sáng, tương đương 2 bước giá. VPL cũng cải thiện nhẹ 0,24%, còn giảm 1,05% so với tham chiếu. Riêng MWG chiều nay yếu thêm, đóng cửa giảm 0,86%.

Thanh khoản rổ blue-chips chiều nay giảm 10,6% so với buổi sáng nhưng giá cổ phiếu lại cao hơn. Điều này cho thấy áp lực từ bên bán có tín hiệu nhẹ đi. Tuy nhiên hơn 83% thanh khoản của rổ VN30 buổi chiều tập trung vào những cổ phiếu lên giá cao hơn. Nói cách khác, bên mua vẫn chủ động nâng giá lên là chính, nhưng lượng bán cản thấp nên thanh khoản không tăng mà giảm đi.

Trừ FPT và MWG, đại đa số các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất hôm nay đều tăng giá tốt.

Trên cả sàn HoSE thanh khoản khớp lệnh giảm 3,3% so với buổi sáng nhưng có ảnh hưởng đáng kể của giao dịch của nhóm VN30. Các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn thu hút dòng tiền tốt. Độ rộng sàn này cuối phiên ghi nhận 280 mã tăng/73 mã giảm, tốt hơn buổi sáng (224 mã tăng/85 mã giảm). Mặt bằng giá cổ phiếu cũng được nâng cao hơn đáng kể: 171 mã tăng vượt 1% so với 140 mã của phiên sáng. Riêng nhóm tăng vượt 2% là 94 mã, chiếm 44,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Số lượng kịch trần từ 5 mã tăng lên 15 mã.

Những đại diện mới lọt vào nhóm kịch trần chiều nay là BVH, VTP, GEX, PVD, IDI có thanh khoản ấn tượng. Ngoài ra cả chục cổ phiếu tăng vượt 4% xuất hiện thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng như PET tăng 6,51%, TCX tăng 5,67%, GEE tăng 5,67%, VCK tăng 5,62%, GEL tăng 5,42%, VSC tăng 4,64%...

Trong 171 cổ phiếu tăng vượt 1%, rổ VN30 đóng góp 17 mã. Chỉ số VNMidcap tăng 1,82%, Smallcap tăng 1,16%. Rổ VN30 cũng chỉ chiếm 53,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tỷ trọng thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2025. Nếu nhìn riêng chiều nay thì giao dịch của VN30 giảm khoảng 675 tỷ đồng thì phần còn lại của thị trường tăng gần 300 tỷ.

Nhóm cổ phiếu đỏ chiều nay tiếp tục ít và không có giao dịch nào đáng chú ý. FPT vẫn giảm mạnh với thanh khoản rất cao, nhưng như đã nói, giá có chút cải thiện so với phiên sáng. Toàn sàn HoSE có 32 cổ phiếu giảm quá 1% thì trừ FPT, chỉ có 9 mã đạt thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã giảm bán 14% so với phiên sáng và tăng mua 31%. Dù vậy mức ròng vẫn là -208,2 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng cả phiên trên HoSE phiên này lên 1.107,5 tỷ đồng. FPT bị bán thêm khoảng 481 tỷ đồng nữa trong buổi chiều, tổng bán cả ngày là 1139,1 tỷ đồng. Như vậy vị thế bán ròng của khối này hôm nay chủ yếu do FPT, còn lại bù trừ nhau. Các mã bị bán lớn đáng chú ý khác là VCB -265,4 tỷ, VPB -155 tỷ, MWG -116 tỷ, DGW -80,9 tỷ, VNM -80,3 tỷ, SSI -71,7 tỷ. Phía mua ròng có HPG +328,8 tỷ, VHM +122,2 tỷ, VIX +86 tỷ, TCX +67,1 tỷ, SHB +64,4 tỷ…