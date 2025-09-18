Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?

Thu Minh

18/09/2025, 13:45

Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi hướng tới thử thách lại ngưỡng kháng cự 1700 điểm trong quý 4.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Cập nhật về triển vọng thị trường chứng khoán trong thời gian tới, VnDirect kỳ vọng sau khi Fed hạ lãi suất, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang ngày 7/10, khi FTSE công bố quyết định về việc liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp hay không.

Trong báo cáo đánh giá nâng hạng định kỳ tháng 3/2025 của FTSE, mặc dù FTSE đánh giá 2 tiêu chí liên quan đến “chu kỳ thanh toán Dv )” và “chi phí xử lý giao dịch thất bại” là vẫn bị hạn chế và chưa đạt. Tuy nhiên FTSE đã ghi nhận sự tiến bộ của Việt Nam trong việc triển khai mô hình không yêu cầu ký quỹ trước (PreFunding).

Với cam kết mạnh mẽ trong việc đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và xây dựng một thị trường vốn phát triển bền vững, VnDirect kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE chính thức nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 3/2026.

Trong trường hợp được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE, Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn ngoại khoảng 1,0-1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và ETF tham chiếu theo bộ chỉ số của FTSE. Các cổ phiếu dự kiến được mua ròng mạnh nhất nếu được FTSE nâng hạng bao gồm VIC, VHM, HPG, VCB, MSN, VNM, VRE, SSI, VND,…

Trong khi đó, nếu được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn ngoại khoảng 3 tỷ USD. Trong trường hợp được cả 2 quỹ nâng hạng, Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn tổng cộng khoảng 4,5 tỷ USD.

Về nền tảng và phương thức vận hành thị trường hướng tới các chuẩn mực vận hành của thế giới: Hệ thống KRX vận hành không chỉ hỗ trợ triển khai các sản phẩm mới như intraday trading, bán chứng khoán chờ về, bán khống,…mà còn thay đổi một cách căn bản cách thức vận hành của thị trường, bao gồm cải thiện các nút thắt về (1) ký quỹ trước giao dịch, (2) giao dịch & chu kỳ thanh toán, (3) đối xử bình đẳng với nhà đầu tư nước ngoài.

Song song đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết sẽ mang lại bức tranh rõ hơn về triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của thị trường.

VN-Index duy trì đà tăng mạnh trong tháng 8/2025, đưa định giá thị trường lên 15,3x – nhỉnh hơn so với mức trung bình 10 năm. Mặc dù mức định giá này không còn được coi là rẻ, nhưng vẫn ở ngưỡng hợp lý nhờ xu hướng tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết khả quan.

VnDirect dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đạt tăng trưởng EPS 20–22% trong năm 2025. Điều này củng cố P/E dự phóng 2025 của VN-Index duy trì quanh mức 14.x, qua đó giữ cho định giá thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức khá hấp dẫn và hỗ trợ thu hút thêm dòng vốn từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận ROE 13,3%, cao hơn so với nhiều thị trường trong khu vực.

Mặc dù vậy, trước các sự kiện có tính bước ngoặt, VN-Index có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn, chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời tại các nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt như ngân hàng và chứng khoán.

Các rủi ro bổ sung bao gồm lo ngại về biến động tỷ giá và xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại. Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi hướng tới thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.700 điểm trong quý 4.

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng ở các cổ phiếu cơ bản tốt còn tiềm năng tăng giá. Việc quản trị rủi ro cần được ưu tiên thông qua tái cân bằng danh mục và kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính.

Triển vọng 6–9 tháng tới, VnDirect duy trì quan điểm tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong kịch bản cơ sở,  kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới vùng 1.850–1.900 điểm, được dẫn dắt bởi các động lực mạnh mẽ gồm: khả năng nâng hạng thị trường, Fed đảo chiều chính sách tiền tệ với các đợt cắt giảm lãi suất, và triển vọng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết. Tổng hòa các yếu tố này sẽ mở ra dư địa cho mở rộng định giá (re-rating) đáng kể và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Các thị trường chứng khoán thường biến động ra sao khi nhận thông tin nâng hạng?

21:16, 17/09/2025

Các thị trường chứng khoán thường biến động ra sao khi nhận thông tin nâng hạng?

Thận trọng dâng cao, không nhóm nhà đầu tư nào hào hứng giao dịch

21:14, 17/09/2025

Thận trọng dâng cao, không nhóm nhà đầu tư nào hào hứng giao dịch

Dòng tiền đột nhiên thận trọng, thanh khoản xuống đáy 10 tuần

12:04, 17/09/2025

Dòng tiền đột nhiên thận trọng, thanh khoản xuống đáy 10 tuần

nhận định chứng khoán VN-Index 1600 điểm

