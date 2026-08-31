VN-Index tăng gần 100 điểm trong tháng 8, chủ yếu nhờ VIC và TCB

Mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index khép lại tháng 8/2026 tại 1.832,12 điểm, tăng 96,34 điểm (+5,55%) so với cuối tháng 7, qua đó hồi phục đáng kể sau nhịp điều chỉnh mạnh của tháng trước (-6,68%).

Tuy vậy, mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản tiếp tục chưa thực sự tích cực. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đạt 14.206 tỷ đồng/phiên, giảm 2,15% so với tháng trước và thấp hơn 30,48% so với bình quân 5 tháng. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.273 tỷ đồng/phiên, giảm 3,63% so với tháng 7 và thấp hơn 27,68% so với trung bình 5 tháng.

Về đóng góp vào VN-Index, bất động sản và ngân hàng chiếm phần lớn mức tăng trong tháng. Bất động sản đóng góp ròng +48,7 điểm, chủ yếu nhờ VIC (+32,1 điểm), VHM (+9,2 điểm) và VRE (+2,3 điểm). Ngân hàng đóng góp thêm +36,6 điểm, với TCB, VPB, MBB và HDB là các mã nổi bật. Tính chung, hai nhóm này đóng góp khoảng 85 điểm, tương đương gần 90% mức tăng của VN-Index trong tháng 8.

Các nhóm còn lại cũng ghi nhận đóng góp tích cực nhưng tác động thấp hơn, gồm dịch vụ tài chính (+9,9 điểm), bán lẻ (+9,0 điểm), công nghệ thông tin (+7,9 điểm), thực phẩm & đồ uống (+5,1 điểm) và hàng & dịch vụ công nghiệp (+4,6 điểm). Ở chiều giảm, áp lực không lớn và tập trung chủ yếu tại một số mã riêng lẻ, trong đó LPB là cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.643,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2.449,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm công nghệ thông tin, thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, PNJ, VNM, HPG, MBB, FRT, LPB, VIX, CTG, SSI.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VPB, ACB, STB, TCX, DCM, TCB, NLG, POW.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 682,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 902,5 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ACB, VHM, VPB, VCB, NVL, POW, STB, TCX, DCM, MSB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành công nghệ thông tin, bán lẻ. Top bán ròng có: VIC, FPT, MBB, LPB, VNM, SSI, VIX, PNJ, GAS.

Tự doanh bán ròng 2.111,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 282,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là ngân hàng, bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, MWG, CTG, TCB, VGC, HDB, NLG, GAS, LPB, STB.

Top bán ròng là nhóm thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm GEL, MCH, VNM, MSN, FRT, BSR, VHM, VTP, OCB, HHV.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 3.073,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1.263,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm ngân hàng. Top bán ròng có ACB, HPG, PNJ, KDH, VND, SHB, HCM, OCB, NVL, CTG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm bất động sản. Top mua ròng có VIC, NLG, GMD, SSI, STB, TCX, PDR, GEE, GAS, VNM.

Trong tháng 8/2026, dòng tiền có sự dịch chuyển rõ sang bất động sản, trong khi giảm tỷ trọng tại các nhóm dẫn dắt trước đó như ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Tỷ trọng giao dịch của bất động sản tăng mạnh từ 16,5% lên 21,5%, là mức cao nhất trong 5 tháng, đi cùng giá trị giao dịch tăng 9,6% so với tháng 7 và chỉ số ngành tăng 7,5%. Đây là nhóm hiếm hoi ghi nhận đồng thời sự cải thiện về tỷ trọng dòng tiền, giá trị giao dịch và giá cổ phiếu trong tháng.

Ngược lại, ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất thị trường nhưng giảm từ 27,3% xuống 25,3%, trong khi giá trị giao dịch giảm 22,3% so với tháng trước. Dù vậy, chỉ số ngành vẫn tăng 5,5%, cho thấy diễn biến giá tích cực nhưng không đi cùng sự mở rộng của dòng tiền. Dịch vụ tài chính hạ nhiệt rõ hơn sau khi tỷ trọng giao dịch đạt 18,8% trong tháng 7, giảm còn 14,9% trong tháng 8; giá trị giao dịch giảm 33,5% nhưng giá vẫn tăng 2,6%.

Ở các nhóm còn lại, dòng tiền nhìn chung vẫn khá yếu. Hàng & dịch vụ công nghiệp là điểm sáng tương đối khi tỷ trọng tăng từ 5,2% lên 6,1%, trong khi giá trị giao dịch chỉ giảm nhẹ 2,4% và giá tăng 9,7%. Dầu khí cũng tăng tỷ trọng từ 3,4% lên 3,8%, giá trị giao dịch chỉ giảm 6,7% và giá tăng 8,1%. Trong khi đó, công nghệ thông tin giảm tỷ trọng từ 3,5% xuống 2,9% và giá trị giao dịch giảm 28,7%, dù giá tăng 8,2%; bán lẻ giữ tỷ trọng quanh 2,9% nhưng giá trị giao dịch giảm 11,8%, trong khi giá tăng mạnh 9,2%.

Xét theo quy mô vốn hóa, tỷ trọng phân bổ dòng tiền trong tháng 8/2026 thay đổi không đáng kể so với tháng 7 và vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng nhẹ từ 59,0% lên 60,1%, VNMID từ 33,3% lên 33,8%, trong khi VNSML tăng nhẹ từ 4,2% lên 4,3%. Việc tỷ trọng của cả ba nhóm cùng tăng phản ánh phần giao dịch ngoài ba rổ chỉ số thu hẹp trong tháng.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân gần như đi ngang ở VN30 và VNMID, lần lượt giảm 0,3% (-25,1 tỷ đồng/phiên) và 0,7% (-32,7 tỷ đồng/phiên) so với tháng 7. Riêng VNSML tăng 2,1% (+12,4 tỷ đồng/phiên). Diễn biến này cho thấy sự suy giảm thanh khoản chung của thị trường trong tháng 8 không tập trung rõ ở ba nhóm vốn hóa, mà chủ yếu đến từ các cổ phiếu nằm ngoài các rổ VN30, VNMID và VNSML.

Trong khi dòng tiền ít thay đổi, giá tăng trên cả ba nhóm vốn hóa, nhưng mức tăng phân hóa rõ theo quy mô. VN30 tăng mạnh nhất +5,92%, nhỉnh hơn VNMID (+5,43%) và vượt đáng kể VNSML (+2,51%). Như vậy, nhịp hồi phục trong tháng 8 có độ lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa nhưng sức mạnh giá vẫn nghiêng về các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ phục hồi khiêm tốn hơn.