Đến lượt SSB kịch trần, dòng tiền “xoay tua” ở cổ phiếu ngân hàng?

Thị trường bất ngờ sôi động hơn trong phiên chiều nay dù các trụ tiếp tục kiềm chế chỉ số dao động nhỏ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng mạnh 79% so với buổi sáng, trong đó nhóm ngân hàng thu hút dòng tiền khá tốt.

VN-Index và các đường trung bình 10 ngày và 20 ngày.

SSB trở thành tâm điểm của rổ VN30 trong phiên chiều nay. Chốt phiên sáng SSB đã tăng tốt 5,63% và đến khoảng 1h40 quay trở lại giá kịch trần. Cổ phiếu này tranh chấp ở giá trần kéo dài tới tận cuối đợt khớp lệnh liên tục và ATC hoàn toàn dư mua trần khối lượng lớn. Cổ phiếu này khớp cả phiên 4,9 triệu đơn vị tương đương 82,7 tỷ đồng là mức thanh khoản cao kỷ lục một năm.

Tiếc rằng SSB không phải là cổ phiếu vốn hóa lớn, mức tăng cực mạnh này cũng chỉ đem về khoảng 0,8 điểm cho VN-Index và 1,6 điểm cho VN30-Index. Tuy vậy diễn biến tích cực của SSB hỗ trợ khá tốt cho các cổ phiếu nhỏ cùng ngành. STB chiều nay tăng thêm 0,8% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 2,72%. SHB tăng thêm 1,67%, chốt tăng 2,52%. LPB tăng thêm 0,91%, chốt tăng 1,11%. VPB tăng thêm 1,09%, chốt tăng 1,46%.

Thanh khoản của các cổ phiếu ngân hàng tăng giá chiều nay đều khá tốt. Giao dịch của 5 cổ phiếu nổi bật nói trên chiếm khoảng 29% tổng mức khớp của rổ VN30 trong buổi chiều. Tính chung cả ngày, cổ phiếu ngân hàng ở HoSE tăng giao dịch 18% so với hôm qua và chiếm 33% giao dịch sàn.

Dù vậy không phải cả nhóm ngân hàng đều mạnh. TCB chiều nay suy yếu thêm khoảng 0,3% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa mất 2,05%. Đây là phản ứng điều chỉnh sau hai phiên liền trước tăng tới trên 8,8%. TCB là cổ phiếu khởi động nhịp đột phá qua ngưỡng 1800 điểm hôm 26/8, nhưng không phải mã ngân hàng nào cũng “đồng thuận”. BID hôm nay vẫn đỏ, HDB, MBB, VCB chỉ tham chiếu còn CTG, ACB, VIB tăng không đáng kể. Trong cả nhóm 28 mã ngân hàng chỉ 14 mã xanh phiên này, với 8 mã tăng quá 1%.

Dòng tiền tạo sự phân hóa rõ nét ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay.

Ngoài VPB, các mã ngân hàng tăng mạnh còn lại không có vốn hóa đủ để ảnh hưởng lên VN-Index rõ nét. Dù vậy trong bối cảnh các trụ khác đều yếu, ngân hàng vẫn là yếu tố hỗ trợ kịp thời, dù chỉ đủ giúp chỉ số tăng 0,56% lúc đóng cửa. VN30-Index kết phiên cũng chỉ tăng 0,19% với 13 mã xanh và 11 mã đỏ, thanh khoản rổ này cũng tăng 76% so với phiên sáng.

Ngoài rổ VN30, thanh khoản cũng có dấu hiệu tăng. Cụ thể, rổ VN30 tăng giao dịch 2.811 tỷ đồng so với phiên sáng thì toàn sàn HoSE tăng hơn 4.348 tỷ đồng (không tính thỏa thuận). Như vậy các cổ phiếu ngoài rổ VN30 tăng giao dịch khoảng 1.537 tỷ đồng chiều nay. Cùng với mức thanh khoản tốt hơn, độ rộng chỉ số ghi nhận cải thiện với 141 mã tăng và 162 mã giảm, trong khi phiên sáng là 120 mã tăng/155 mã giảm.

Tuy nhiên biên độ tăng vẫn là hạn chế lớn: trong 141 mã xanh chỉ có 52 mã tăng từ 1% trở lên và rất ít cổ phiếu có thanh khoản cao. Chỉ 13 mã trong nhóm này đạt giá trị khớp lệnh quá 10 tỷ đồng mà hầu hết là blue-chips bao gồm cả ngân hàng. Các cổ phiếu vừa và nhỏ chỉ đóng góp GEX tăng 1,15% với 404,6 tỷ; VCI tăng 1,11% với 267,9 tỷ; MSB tăng 1,91% với 99,7 tỷ; CTS tăng 1,53% với 63,9 tỷ; FTS tăng 1,56% với 30,5 tỷ.

Ở phía giảm, nhóm yếu nhất vẫn tương đồng phiên sáng với 65 mã rơi hơn 1% giá trị. TCB, VHM, MWG, VJC, GVR là 5 mã blue-chips thuộc nhóm này. Ngoài ra VIX giảm 1,05%, VSC giảm 1,34%, HCM giảm 1,7%, TCH giảm 2,55% xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng, xác nhận có lực bán khá mạnh.

Một điểm sáng khá bất ngờ chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài tăng cường mua vào, giá trị ròng đạt 240,4 tỷ đồng so với 94,6 tỷ đồng trong buổi sáng. Khối này tiếp tục mua thêm đáng kể ở các cổ phiếu tâm điểm từ sáng: FPT +241,1 tỷ đồng, TCB +212,5 tỷ, VPB +112,6 tỷ, STB +78,9 tỷ, MCH +71 tỷ, SHB +61,1 tỷ. Phía bán ròng có VIC -159,9 tỷ, VIX -69 tỷ, VHM -55,4 tỷ, MSB -54,8 tỷ.

VN-Index giữ được sắc xanh dù chỉ tăng 0,56 điểm cũng là một kết quả tốt. Thị trường chốt tháng 8 vượt chắc mốc 1800 điểm, tạo dư địa tâm lý cho kỳ nghỉ dài ngày trở nên lạc quan hơn.