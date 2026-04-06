VN-Index vẫn có cơ hội vượt 2.000 điểm nhờ hiệu ứng chính sách trong nước?

Thu Minh

06/04/2026, 16:29

VN-Index trong trung hạn vẫn có dư địa vận động trong vùng 1.584–2.042 điểm, tương ứng mức biến động -5,4% đến +21,9% so với cuối tháng Ba.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3/2026 chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi các yếu tố rủi ro bên ngoài bất ngờ gia tăng, đặc biệt là xung đột Trung Đông kéo theo lo ngại về an ninh năng lượng, áp lực lạm phát nhập khẩu và rủi ro thắt chặt thanh khoản ngắn hạn.

Tính đến ngày 31/03/2026, VN-Index giảm 10,9% so với tháng trước. Diễn biến thị trường nhìn chung mang tính phòng thủ trong phần lớn thời gian của tháng, trước khi ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ trong tuần cuối cùng, cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn chưa đủ mạnh để đảo ngược hoàn toàn tâm lý thận trọng.

Điểm đáng chú ý là dù chỉ số giảm sâu, thanh khoản không suy yếu tương ứng mà gần như đi ngang so với tháng 2, với giá trị giao dịch bình quân VN-Index đạt 27.193 tỷ đồng/phiên. Diễn biến này phản ánh dòng tiền chưa rút khỏi thị trường một cách quyết liệt, mà chủ yếu chuyển sang trạng thái giao dịch ngắn hạn, xoay vòng và chọn lọc cơ hội khi có sự gia tăng mức chiết khấu rủi ro đối với cổ phiếu.

Bước sang tháng 4, nhận định về thị trường, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường đã phản ánh phần lớn kịch bản tăng trưởng suy giảm và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, trong khi cú sốc địa chính trị tại Trung Đông đang tiến dần tới một“thời điểm quan trọng” về giới hạn hành động của các bên.

Dù rủi ro còn lớn, diễn biến tài sản toàn cầu hiện vẫn nghiêng về kịch bản cú sốc kéo dài nhưng có kiểm soát hơn là một trạng thái đổ vỡ niềm tin diện rộng như các biến cố lịch sử trước đây. Các chỉ số chứng khoán lớn điều chỉnh ở mức vừa phải, USD tiếp tục mạnh lên, còn lợi suất trái phiếu đồng loạt tăng khi thị trường thu hẹp kỳ vọng nới lỏng tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, cú sốc năng lượng từ eo biển Hormuz đang làm gia tăng kịch bản đình lạm: lạm phát bị đẩy lên trong khi tăng trưởng bị bào mòn, đặc biệt tại các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng, qua đó khiến khả năng phục hồi nhanh của thị trường trong ngắn hạn vẫn tương đối hạn chế.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn bi quan. Với Mỹ, áp lực lạm phát, chi phí chiến tranh và giới hạn thời gian chính trị nhiều khả năng sẽ khiến dư địa kéo dài xung đột không lớn như thị trường lo ngại ở kịch bản cực đoan.

Với Việt Nam, định hướng điều hành đang rõ hơn theo hướng ưu tiên tăng trưởng nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, thể hiện qua nỗ lực hoàn thiện thể chế, giảm độ trễ chính sách và duy trì thế cân bằng trong điều hành tiền tệ. Đây là nền tảng quan trọng để giữ kỳ vọng trung hạn cho thị trường.

Trong ngắn hạn, triển vọng kết quả kinh doanh quý 1/2026 vẫn duy trì sự tích cực. Mức tăng trưởng được dẫn dắt bởi cầu nội địa và chu kỳ đầu tư, thể hiện rõ ở nhóm ngân hàng, bán lẻ. Bên cạnh đó, các ngành hưởng lợi từ giá hàng hóa/ biến động địa chính trị có xác suất tạo bất ngờ lớn so với mặt bằng chung.

VDSC cho rằng VN-Index trong trung hạn vẫn có dư địa vận động trong vùng 1.584–2.042 điểm, tương ứng mức biến động -5,4% đến +21,9% so với cuối tháng Ba.

"Thị trường chưa sẵn sàng cho một nhịp hồi phục nhanh, nhưng nếu xuất hiện đủ những “cơn gió đông” từ hạ nhiệt địa chính trị, ổn định năng lượng và hiệu lực chính sách trong nước, quỹ đạo tăng nhanh trở lại của thị trường vẫn khả thi", báo cáo nhấn mạnh.

Trong bối cảnh lãi suất vẫn neo cao và rủi ro suy thoái toàn cầu gia tăng do căng thẳng Trung Đông, thị trường sẽ tiếp tục biến động liên tục theo diễn biến tại eo biển Hormuz. Dù một phần rủi ro đã phản ánh vào giá, dòng tiền ngắn hạn vẫn nên ưu tiên bảo toàn vốn, hạn chế mua đuổi các cổ phiếu tăng nóng theo tin chiến sự và thận trọng với các nhóm chỉ hưởng lợi nhất thời từ cú sốc giá năng lượng hoặc gián đoạn vận tải, bởi triển vọng có thể đảo chiều nhanh khi căng thẳng hạ nhiệt.

Ở góc nhìn dài hạn, nhịp điều chỉnh hiện tại lại mở ra cơ hội tích lũy đối với các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững, năng lực cạnh tranh rõ ràng và triển vọng tăng trưởng 2–3 năm chưa bị phá vỡ bởi biến động ngắn hạn.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên ưu tiên giải ngân chọn lọc vào bluechip và nhóm đầu ngành khi định giá trở về vùng hấp dẫn dưới áp lực từ rủi ro thị trường chung.

Trong lần cập nhật danh mục chủ động này, VDSC  tăng tỷ trọng vào nhóm ngân hàng, bán lẻ–tiêu dùng và các cổ phiếu có câu chuyện trong tương lai gần, đồng thời giảm chọn lọc ở các nhóm mang tính chu kỳ cao. Ở ngân hàng, trọng tâm là tăng trưởng gắn với chất lượng tài sản, với MBB, CTG và VCB là các lựa chọn ưu tiên. Ở bán lẻ–tiêu dùng, chúng tôi nâng tỷ trọng MWG, DGW và MSN nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi của tiêu dùng và xu hướng mở rộng kênh bán hàng hiện đại.

Với bất động sản, trọng tâm chuyển sang các doanh nghiệp có bảng cân đối lành mạnh, áp lực nợ thấp và điểm rơi lợi nhuận rõ hơn, ưu tiên TCH và KDH. Bên cạnh đó, VDSC cũng duy trì quan điểm tích cực với các nhóm thủy sản, đầu tư công, vận tải dầu khí và khu công nghiệp, lựa chọn ANV, ACV, CTI, PVT, PHR và KBC. Đây là nhóm vừa có động lực tăng trưởng riêng, vừa phù hợp hơn với chiến lược phòng thủ chủ động trong giai đoạn thị trường còn sự bất định.

Việt Nam có thể đáp ứng 17/18 tiêu chí của MSCI?

10:00, 06/04/2026

Việt Nam có thể đáp ứng 17/18 tiêu chí của MSCI?

Ngày mai FTSE Russell công bố kết quả đánh giá nâng hạng, cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút tiền?

09:59, 06/04/2026

Ngày mai FTSE Russell công bố kết quả đánh giá nâng hạng, cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút tiền?

Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng

09:09, 06/04/2026

Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng

Blog chứng khoán: Đếm ngược đợi "giờ G"

Thanh khoản cực thấp hôm nay phản ánh tâm lý từ chối chấp nhận rủi ro khi căng thẳng Trung Đông sắp đi đến thời điểm bùng nổ. Những dòng trạng thái cực kỳ “bực bội” trên mạng xã hội của Tổng thống Trump khiến thị trường có lý do để lo ngại.

Càng gần đến “hạn chót” có thể khiến xung đột Trung Đông leo thang mạnh, thị trường tài chính toàn cầu càng “nín thở” chờ đợi. Nhà đầu tư trong nước hôm nay giảm mạnh giao dịch và quyết định đứng ngoài, khiến thanh khoản hai sàn xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 3/2025.

Mặc dù thanh khoản thị trường bất động sản có thể phần nào chịu ảnh hưởng bởi lãi suất, các doanh nghiệp có sản phẩm với giá trị sử dụng cao và định giá cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn vẫn xứng đáng để nhà đầu tư tích lũy.

Chứng khoán Mirae Asset dự phóng KDH sẽ đưa vào danh sách chờ loại khỏi danh mục cổ phiếu thành phần do tiếp tục không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65%...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

