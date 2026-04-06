Ngày mai FTSE Russell công bố kết quả đánh giá nâng hạng, cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút tiền?

Thu Minh

06/04/2026, 09:59

Ngày 07/04/2026 FTSE Russell công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (interim review) tháng 3/2026 đối với thị trường Việt Nam. Đây là bước quan trọng để xác định tiến độ nâng hạng lên Secondary Emerging Market (hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026), đặc biệt về việc cải thiện tiếp cận của global brokers.

Ảnh minh họa.

Chỉ số VN-Index phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp, nhờ sự trở lại của nhóm Vingroup. Chốt tuần giao dịch vừa qua, VN-Index dừng ở 1.684,04 điểm, tăng +11,24 điểm (+0,67%) nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu lớn như: VHM (+14 điểm), VIC (+13,8 điểm), GEE (+1,7 điểm), VCK (+1,1 điểm), …. Cả tuần, chỉ số VN30 tăng +0,87% trong khi Midcap và Smallcap giảm lần lượt -2,2% và -0,9%.

Tâm điểm của thị trường tuần này sẽ tập trung theo dõi ba sự kiện chính:

Thứ nhất, ngày 07/04/2026 FTSE Russell công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (interim review) tháng 3/2026 đối với thị trường Việt Nam. Đây là bước quan trọng để xác định tiến độ nâng hạng lên Secondary Emerging Market (hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026), đặc biệt về việc cải thiện tiếp cận của global brokers.

Thứ hai, Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Dự kiến bắt đầu từ sáng ngày 06/04/2026, kéo dài 11 ngày làm việc (chia thành hai đợt), họp tập trung. Kỳ họp sẽ tập trung quyết định công tác tổ chức bộ máy và nhân sự; xem xét 09 dự án luật cùng 01 nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời thảo luận 05 nhóm nội dung về kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Thứ ba, ngày 06/04/2026: Hạn chót 10 ngày tạm hoãn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran theo lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump – yếu tố có thể ảnh hưởng đến diễn biến địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu.

Nhận định về xu hướng thị trường, chứng khoán MBS cho rằng bối cảnh hỗ trợ dài hạn hơn đến từ Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, trong đó Trung ương nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống.

Kết luận đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; ưu tiên phát triển thị trường vốn làm kênh huy động vốn dài hạn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng;

Triển khai các giải pháp nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia và nâng hạng thị trường chứng khoán; ban hành cơ chế chính sách đặc thù để thu hút vốn gián tiếp và quỹ đầu tư quốc tế; mở rộng room ngoại tại các ngành không ảnh hưởng an ninh quốc gia; đồng thời hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và tăng vốn cho ngân hàng thương mại nhà nước.

Bối cảnh chung đang nghiêng về khả năng thị trường tiếp tục dao động trong một vùng được giới hạn bởi 2 đường trung bình MA100 và MA200, tương ứng với 1.660 – 1.750 điểm. Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng động lực từ nội tại sẽ giúp thị trường tạo đáy thứ 2 quanh ngưỡng MA200 khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp được công bố.

Dòng tiền có dấu hiệu chốt lời và rút ra khỏi các nhóm cổ phiếu hàng hóa và phòng thủ như Dầu khí, Phân bón, Sản xuất & Phân phối điện, Bảo hiểm. Điều này cho thấy rủi ro thị trường đang giảm, nhà đầu tư dần chuyển hướng tập trung trở lại vào yếu tố nội tại của doanh nghiệp.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu Chứng khoán thu hút dòng vốn quay trở lại mạnh sau thông tin FTSE Russell công bố kết quả đánh giá giữa kỳ, ghi nhận mức tập trung vốn cao nhất trong 4 tuần gần đây. Một số mã nổi bật vẫn duy trì đà tăng trong tuần qua như HCM, MBS, BSI, VCK… Bên cạnh đó, dòng tiền cũng bắt đầu chú ý trở lại nhóm Thép và Vingroup.

"Tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt khuyến nghị duy trì ở mức 40/60. Nhà đầu tư nên ưu tiên mua hoặc cơ cấu danh mục trong các nhịp điều chỉnh, tránh đua giá ở những phiên tăng mạnh (đặc biệt khi Vn-Index vượt vùng 1.720 điểm). Trong giai đoạn đi ngang tích lũy để hình thành vùng đáy thứ hai, nên tập trung giải ngân vào nhóm Midcap đã tạo đáy rõ nét như: Bất động sản dân cư, Ngân hàng, Thép, Vingroup, Bán lẻ, Bất động sản Khu công nghiệp", MBS nhấn mạnh. 

Về mặt kỹ thuật, chứng khoán KBSV cho rằng VN-Index tiếp tục có tuần tăng điểm thứ 2 sau nhịp phản ứng rút chân vào tuần trước, nhưng với sự hình thành của một cây nến "spinning" rất trung tính. Trên khung ngày, mặc dù chớm vượt vùng kháng cự gần, chỉ số lại hình thành 3 cây nến đảo chiều liên tiếp với bóng trên dài, thể hiện áp lực phân phối, đồng thời phủ nhận khoảng trống tăng giá đầu tuần.

Diễn biến này cho thấy khả năng VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực rung lắc trong các phiên đầu tuần trước khi có cơ hội hồi phục trở lại. Điểm đáng chú ý là xu hướng chủ đạo trung hạn vẫn đang tạm thời trung tính và điều này khiến rủi ro đảo chiều tại các vùng kháng cự phía trên duy trì ở mức cao.

Tương tự, Mirae Asset cũng đánh giá trong ngắn hạn thị trường có thể duy trì đà hồi phục trong trạng thái giằng co tích cực. Lực cầu hấp thụ tốt quanh vùng 1.650 điểm (MA200) nhờ định giá P/E chiết khấu hấp dẫn và thanh khoản ổn định, kỳ vọng củng cố tâm lý nhà đầu tư. Đây được kỳ vọng là bước đệm để chỉ số hướng tới nhịp thử thách cung - cầu quanh ngưỡng 1.700 điểm, mở ra khả năng hình thành dư địa tăng trưởng nếu hấp thụ tốt áp lực bán tại vùng này.

Xu hướng phục hồi có sự phân hóa và thận trọng hơn. Dòng tiền kỳ vọng ưu tiên dịch chuyển sang các nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng và kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) hấp dẫn (được cập nhật trong kỳ Đại hội đồng cổ đông sắp tới, do đó nhà đầu tư có thể chủ động quản trị tỷ trọng tiền mặt để linh hoạt tích lũy tài sản có nền tảng cơ bản tốt.

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 6-10/4/2026.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

