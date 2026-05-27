Trang chủ Kinh tế số

VNPT đạt chứng nhận GSMA Open Gateway cho dịch vụ bảo mật SMS OTP

Thu Ngân

27/05/2026, 10:26

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hôm nay công bố đã chính thức đạt chứng nhận GSMA Open Gateway cho dịch One-Time Password SMS (SMS OTP), đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tăng cường các dịch vụ xác thực danh tính và giao dịch số an toàn tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Việc đạt chứng nhận cũng giúp VNPT có điều kiện tham gia vào hệ sinh thái liên kết API xuyên biên giới, mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong việc tích hợp các dịch vụ xác thực trên nhiều thị trường thông qua một nền tảng thống nhất.
Việc đạt chứng nhận cũng giúp VNPT có điều kiện tham gia vào hệ sinh thái liên kết API xuyên biên giới, mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong việc tích hợp các dịch vụ xác thực trên nhiều thị trường thông qua một nền tảng thống nhất. Ảnh: VNPT.

Thông tin được công bố chính thức tại sự kiện GSMA Digital Nation Summit Hanoi 2026 diễn ra ngày 26/5.

Dịch vụ SMS OTP API được chứng nhận cho phép doanh nghiệp triển khai các giải pháp xác thực an toàn, ổn định và có khả năng mở rộng cho nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử và các nền tảng số. Điều này phù hợp với mục tiêu của GSMA trong việc xây dựng hệ sinh thái API mở có khả năng liên thông giữa các nhà mạng trên toàn cầu.

Đối với VNPT, chứng nhận này đánh dấu bước chuyển quan trọng từ việc cung cấp các dịch vụ xác thực dựa trên hạ tầng viễn thông trong nước sang cung cấp các năng lực API theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp và các nền tảng số dễ dàng tích hợp và triển khai trên nhiều thị trường.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm VNPT FinTech, cho biết: “Việc đạt chứng nhận GSMA Open Gateway cho dịch vụ SMS OTP API tiếp tục khẳng định cam kết của VNPT trong việc xây dựng hạ tầng số tin cậy cho nền kinh tế số Việt Nam. Chứng nhận này giúp nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ số an toàn cho doanh nghiệp và người dùng, đồng thời tạo điều kiện để các đối tác dễ dàng tích hợp các giải pháp xác thực theo các chuẩn API quốc tế.”

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của GSMA, nhận định: “Việc VNPT đạt chứng nhận là tín hiệu tích cực cho thấy vai trò tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy triển khai Open Gateway tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Các API đạt chứng nhận đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và thúc đẩy khả năng liên thông giữa các nhà mạng trên quy mô lớn.”

GSMA Open Gateway Certification là chương trình kiểm định được xây dựng nhằm bảo đảm các nhà mạng và nhà cung cấp API triển khai các API tiêu chuẩn hóa tuân thủ bộ tiêu chuẩn và đặc tả kỹ thuật CAMARA. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy khả năng liên thông và tính nhất quán giữa các hệ thống, tạo điều kiện để các nhà phát triển triển khai dịch vụ trên quy mô toàn cầu.

Việc đạt chứng nhận cũng giúp VNPT có điều kiện tham gia vào hệ sinh thái liên kết API xuyên biên giới, mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong việc tích hợp các dịch vụ xác thực trên nhiều thị trường thông qua một nền tảng thống nhất.

Thông báo này tiếp nối sự kiện năm ngoái khi các nhà mạng lớn tại Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ (MoU) tham gia sáng kiến GSMA Open Gateway, với mục tiêu phòng chống gian lận trực tuyến, tăng cường xác thực danh tính và thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái số an toàn, đổi mới tại Việt Nam.

Các nhà mạng Việt Nam, bao gồm VNPT, đã thống nhất phối hợp xây dựng nền tảng tiêu chuẩn hóa nhằm tăng cường khả năng liên thông và thúc đẩy chuyển đổi số thông qua sáng kiến GSMA Open Gateway sử dụng các CAMARA API (Giao diện lập trình ứng dụng). Hiện đã có hơn 300 mạng di động, đại diện cho hơn 80% kết nối di động toàn cầu tham gia sáng kiến này, góp phần hình thành hệ sinh thái kết nối giữa các nhà phát triển, đơn vị tích hợp hệ thống và các nhà mạng trên thế giới nhằm mang lại giá trị mới cho cả doanh nghiệp và người dùng cuối

Thông qua việc chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành các nền tảng sẵn sàng cho nhà phát triển, sáng kiến này đang hỗ trợ các lĩnh vực tài chính số, thương mại điện tử và dịch vụ số thông qua nhiều giải pháp đổi mới. Việc liên kết các API giữa các nhà mạng giúp doanh nghiệp triển khai dịch vụ nhanh hơn, mở rộng trên nhiều mạng lưới một cách đồng bộ và tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Về VNPT: VNPT là Tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam, sở hữu một trong những hạ tầng số hiện đại nhất cả nước và giữ vai trò quan trọng trong phát triển hệ sinh thái số cũng như thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong triển khai các hệ thống dữ liệu quốc gia, nền tảng số và nhiều dịch vụ công nghệ trọng yếu.

Về GSMA: GSMA là tổ chức toàn cầu đại diện cho hệ sinh thái di động, kết nối các nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường kinh doanh tích cực và tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. GSMA hoạt động dựa trên ba trụ cột chính gồm: Kết nối vì cộng đồng, Dịch vụ & Giải pháp ngành và Hợp tác phát triển hệ sinh thái.

Việc chuyển từ các tấm wafer tròn quen thuộc sang tấm nền hình vuông được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu diện tích bề mặt để bố trí được nhiều chip hơn trên cùng một đế bán dẫn...

CEO của NVIDIA, ông Jensen Huang, cho rằng kỹ năng sử dụng AI sẽ sớm trở thành yêu cầu thiết yếu đối với gần như mọi ngành nghề...

Trung Quốc dự kiến cấp mã định danh cho từng robot hình người, tương tự số căn cước cá nhân...

Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản được đặt trong yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và xây dựng nền tảng tri thức quốc gia phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước trong nhiều thập niên tới.

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đang siết kiểm soát hoạt động ra nước ngoài của các chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu tại một số doanh nghiệp tư nhân, trong đó có tập đoàn Alibaba và công ty DeepSeek...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

