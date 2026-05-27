Bloomberg: Trung Quốc áp lệnh hạn chế đi lại nước ngoài với các chuyên gia AI hàng đầu

Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang mở rộng kiểm soát đối với những
nhân sự nắm giữ chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực AI, trong bối cảnh nước
này muốn bảo vệ công nghệ trong nước và thu hẹp khoảng cách với Mỹ.
Các nguồn tin cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu
áp dụng hạn chế với một số cá nhân tham gia phát triển AI tiên tiến và được
đánh giá có vai trò chiến lược đối với quốc gia. Theo đó, những người này phải
xin phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền trước khi ra nước ngoài.
Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã áp dụng hạn chế đi lại đối
với các nhân sự chủ chốt, từ nhà nghiên cứu tại các trường đại học lớn đến nhà
khoa học hạt nhân và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Tại Trung Quốc, các doanh nghiệp nhà nước thường giữ hộ chiếu của lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lần này là Bắc Kinh đang mở rộng các biện pháp hạn chế đi lại sang cả khu vực tư nhân.
Theo các nguồn tin, nhà chức trách không chỉ dựa vào cấp bậc hay nơi làm việc, mà còn xem xét mức độ quan trọng của từng cá nhân đối với lợi ích chiến lược của quốc gia.
Theo Bloomberg, những người đã được thông báo về các hạn chế
này gồm nhà sáng lập công ty khởi nghiệp, nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp này ở quy mô nào,
nhân sự cấp nào trong ngành AI sẽ bị ảnh hưởng và những vị trí cụ thể nào có thể
bị đưa vào diện hạn chế đi lại.
Động thái mới nhất cũng cho thấy Trung Quốc đang coi các kỹ sư và
chuyên gia AI hàng đầu là tài sản chiến lược quốc gia. Phần lớn đội ngũ nhân
tài AI chất lượng cao của nước này trưởng thành trong giai đoạn sau khi ChatGPT
tạo ra làn sóng quan tâm toàn cầu với trí tuệ nhân tạo. Những người này hiện chủ
yếu làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn và các công ty khởi nghiệp trong nước.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc siết hoạt động
đi lại của các chuyên gia AI có thể gây tác dụng ngược đối với các công ty AI
Trung Quốc, đặc biệt trong nỗ lực tuyển dụng và giữ chân nhân tài. Các biện
pháp này cũng có thể làm gia tăng lo ngại về mức độ can thiệp của chính phủ vào
lĩnh vực AI.
Gần đây, Bắc Kinh đã chặn thương vụ tập đoàn Meta Platforms của
Mỹ thâu tóm công ty AI Manus với giá 2 tỷ USD. Manus là công ty AI được thành lập tại Trung Quốc nhưng
sau đó chuyển trụ sở sang Singapore. Thương vụ của Meta làm dấy lên lo ngại rằng
Trung Quốc có thể mất công nghệ và nhân tài vào tay nước ngoài.
Sau vụ việc, Bắc
Kinh đã siết đầu tư của Mỹ vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ
nhạy cảm. Theo tờ báo Financial Times, trong quá trình xem xét thương vụ Meta
mua lại Manus, nhà chức trách Trung Quốc đã cấm 2 nhà đồng sáng lập của Manus rời
khỏi Trung Quốc.
Theo các nguồn tin, kế hoạch hạn chế đi lại đối với các
chuyên gia AI có thể không liên quan trực tiếp đến vụ Manus. Dù vậy, việc ngăn
chặn nguy cơ rò rỉ công nghệ vẫn là một ưu tiên chính sách quan trọng của Bắc
Kinh.
Chính sách này có thể khiến những kỹ sư muốn làm việc ở môi
trường quốc tế phải tính toán sớm hơn về con đường sự nghiệp, thay vì chờ đến
khi đã có vị trí quan trọng trong ngành AI tại Trung Quốc.
Theo các nguồn tin, trên thực tế, một số kỹ sư AI tại doanh
nghiệp tư nhân Trung Quốc lâu nay đã phải báo cáo kế hoạch ra nước ngoài với
nhà chức trách. Nhưng trước đây, họ không cần xin phê duyệt trước chuyến đi.
Năm ngoái, tờ báo Wall Street Journal đưa tin cho biết Bắc
Kinh đã yêu cầu các nhà sáng lập và nhà nghiên cứu AI hàng đầu hạn chế đến Mỹ,
dù chưa áp dụng lệnh cấm hoàn toàn.