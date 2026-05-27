Bloomberg: Trung Quốc áp lệnh hạn chế đi lại nước ngoài với các chuyên gia AI hàng đầu

Ngọc Trang

27/05/2026, 09:04

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đang siết kiểm soát hoạt động ra nước ngoài của các chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu tại một số doanh nghiệp tư nhân, trong đó có tập đoàn Alibaba và công ty DeepSeek...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang mở rộng kiểm soát đối với những nhân sự nắm giữ chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực AI, trong bối cảnh nước này muốn bảo vệ công nghệ trong nước và thu hẹp khoảng cách với Mỹ.

Các nguồn tin cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng hạn chế với một số cá nhân tham gia phát triển AI tiên tiến và được đánh giá có vai trò chiến lược đối với quốc gia. Theo đó, những người này phải xin phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền trước khi ra nước ngoài.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã áp dụng hạn chế đi lại đối với các nhân sự chủ chốt, từ nhà nghiên cứu tại các trường đại học lớn đến nhà khoa học hạt nhân và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Tại Trung Quốc, các doanh nghiệp nhà nước thường giữ hộ chiếu của lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lần này là Bắc Kinh đang mở rộng các biện pháp hạn chế đi lại sang cả khu vực tư nhân.

Theo các nguồn tin, nhà chức trách không chỉ dựa vào cấp bậc hay nơi làm việc, mà còn xem xét mức độ quan trọng của từng cá nhân đối với lợi ích chiến lược của quốc gia.

Theo Bloomberg, những người đã được thông báo về các hạn chế này gồm nhà sáng lập công ty khởi nghiệp, nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp này ở quy mô nào, nhân sự cấp nào trong ngành AI sẽ bị ảnh hưởng và những vị trí cụ thể nào có thể bị đưa vào diện hạn chế đi lại.

Động thái mới nhất cũng cho thấy Trung Quốc đang coi các kỹ sư và chuyên gia AI hàng đầu là tài sản chiến lược quốc gia. Phần lớn đội ngũ nhân tài AI chất lượng cao của nước này trưởng thành trong giai đoạn sau khi ChatGPT tạo ra làn sóng quan tâm toàn cầu với trí tuệ nhân tạo. Những người này hiện chủ yếu làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn và các công ty khởi nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc siết hoạt động đi lại của các chuyên gia AI có thể gây tác dụng ngược đối với các công ty AI Trung Quốc, đặc biệt trong nỗ lực tuyển dụng và giữ chân nhân tài. Các biện pháp này cũng có thể làm gia tăng lo ngại về mức độ can thiệp của chính phủ vào lĩnh vực AI.

Gần đây, Bắc Kinh đã chặn thương vụ tập đoàn Meta Platforms của Mỹ thâu tóm công ty AI Manus với giá 2 tỷ USD. Manus là công ty AI được thành lập tại Trung Quốc nhưng sau đó chuyển trụ sở sang Singapore. Thương vụ của Meta làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc có thể mất công nghệ và nhân tài vào tay nước ngoài.

Sau vụ việc, Bắc Kinh đã siết đầu tư của Mỹ vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm. Theo tờ báo Financial Times, trong quá trình xem xét thương vụ Meta mua lại Manus, nhà chức trách Trung Quốc đã cấm 2 nhà đồng sáng lập của Manus rời khỏi Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, kế hoạch hạn chế đi lại đối với các chuyên gia AI có thể không liên quan trực tiếp đến vụ Manus. Dù vậy, việc ngăn chặn nguy cơ rò rỉ công nghệ vẫn là một ưu tiên chính sách quan trọng của Bắc Kinh.

Chính sách này có thể khiến những kỹ sư muốn làm việc ở môi trường quốc tế phải tính toán sớm hơn về con đường sự nghiệp, thay vì chờ đến khi đã có vị trí quan trọng trong ngành AI tại Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, trên thực tế, một số kỹ sư AI tại doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc lâu nay đã phải báo cáo kế hoạch ra nước ngoài với nhà chức trách. Nhưng trước đây, họ không cần xin phê duyệt trước chuyến đi.

Năm ngoái, tờ báo Wall Street Journal đưa tin cho biết Bắc Kinh đã yêu cầu các nhà sáng lập và nhà nghiên cứu AI hàng đầu hạn chế đến Mỹ, dù chưa áp dụng lệnh cấm hoàn toàn.

Lạm phát tăng, tiền lương thực tế bắt đầu giảm ở các nước giàu

Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã gây ra một cú sốc năng lượng lớn, đẩy lạm phát tăng trên toàn cầu, theo đó khiến cho tiền lương thực tế sau khi tính đến yếu tố lạm phát bắt đầu giảm ở nhiều quốc gia giàu có...

Những quốc gia có số tỷ phú tăng nhanh nhất thế giới 5 năm tới

Dù Mỹ và Trung Quốc vẫn dẫn đầu về tổng tài sản của giới tỷ phú, các khu vực ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất lại đang dịch chuyển sang Trung Đông, Đông Nam Á và một số nước Đông Âu...

1.500 con tàu đang mắc kẹt, chờ eo biển Hormuz mở cửa trở lại

Eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới đang chứng kiến cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng với khoảng 1.500 con tàu mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư...

Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vừa giúp sản sinh thêm hai doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1 nghìn tỷ USD, gồm Micron của Mỹ và SK Hynix của Hàn Quốc...

"Tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn đang lạc quan rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước chiến tranh"...

Doanh nghiệp dược không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội cần phát huy vai trò đầu tàu phát triển và đổi mới sáng tạo

Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng, tránh đột quỵ trong đợt nắng nóng gay gắt

