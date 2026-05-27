Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Thu Minh

27/05/2026, 09:48

Trong cập nhật về hai quỹ mới đây, Chứng khoán MBS dự báo Xtrackers Vietnam ETF sẽ không thay đổi thành phần danh mục, trong khi VanEck Vietnam ETF sẽ loại DGC và thay thế bằng BSR.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hai quỹ ETF là Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vietnam ETF với tổng vốn quản lý gần 1,2 tỷ USD sẽ thực hiện công bố thành phần danh mục lần lượt vào ngày 05/06 và ngày 13/06 Thời gian thực hiện tái cơ cấu danh mục từ ngày 15/06 đến ngày 19/06.

Với các dữ liệu tính đến ngày 15/05, Chứng khoán MBS dự kiến quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF sẽ không thêm bớt cổ phiếu do không phải kỳ cơ cấu thành phần cổ phiếu, quỹ sẽ điều chỉnh tăng giảm tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục hiện tại.

Đối với quỹ VanEck Vietnam ETF, hiện tại trong danh mục vẫn còn nắm giữ DGC, trong đợt cơ cấu quý 2, DGC có thể sẽ bị quỹ loại khỏi danh mục, do DGC đã được đưa vào diện kiểm soát từ ngày 13/05, BSR có tỷ lệ Freefloat hiện tại là 8% thấp hơn yêu cầu tối thiểu để lựa chọn vào quỹ là 10%.

Tuy nhiên, MBS đánh giá quỹ VanEck Vietnam ETF có thể lựa chọn BSR thay thế DGC do BSR có thanh khoản giao dịch rất lớn, được lựa chọn vào rổ VN30, và tỷ lệ Freefloat đang có lộ trình được tăng lên vào thời gian tới.

Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của cả 2 quỹ ETF trong tháng 06, MBS cho rằng các cổ phiếu được mua vào đáng chú ý bao gồm: HPG (hơn 11,1 triệu cổ phiếu, tương đương gần 284 tỷ đồng), BSR khoảng hơn 3,3 triệu cổ phiếu tương đương hơn 102 tỷ đồng.

VnEconomy
VnEconomy

Ở chiều ngược lại SSI bị bán ra hơn 9 triệu cổ phiếu tương đương khoảng hơn 250 tỷ đồng, VIX bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu tương đương gần 130 tỷ đồng, VCI bán ra khoảng 6,8 triệu cổ phiếu tương đương gần 180 tỷ đồng là nhóm cổ phiếu bị bán đáng chú ý. 

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 5/2026, dòng tiền vào các quỹ ETF đầu tư tại Việt Nam chịu áp lực rút ròng mạnh với giá trị lũy kế hơn 3,5 nghìn tỷ (gần 140 triệu USD). 

Trong tháng 5/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 670 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/5, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các quỹ phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 63,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9% so với mức cuối năm 2025.

Trong tuần từ ngày 18/5 - 22/5/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 477 tỷ đồng.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 18/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 269 tỷ đồng tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-169,7 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng hơn 97 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng hơn 208 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở quỹ MAFM VN30 ETF (-71,7 tỷ đồng) và quỹ VFMVN Diamond ETF (-65 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 61 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

22:29, 26/05/2026

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

15:29, 26/05/2026

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

15:29, 26/05/2026

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Từ khóa:

cổ phiếu bsr cổ phiếu dgc cổ phiếu hpg dòng tiền rút ròng quỹ ETF Việt Nam tái cơ cấu danh mục tài sản ròng quỹ ETF thị trường chứng khoán Việt Nam VanEck Vietnam ETF Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF

Đọc thêm

Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD

Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vừa giúp sản sinh thêm hai doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1 nghìn tỷ USD, gồm Micron của Mỹ và SK Hynix của Hàn Quốc...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, mặc giá dầu leo thang trở lại

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, mặc giá dầu leo thang trở lại

“Tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn đang lạc quan rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước chiến tranh”...

Giá vàng sụt mạnh khi Mỹ và Iran lại căng thẳng

Giá vàng sụt mạnh khi Mỹ và Iran lại căng thẳng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (26/5), khi giá dầu tăng trở lại gần mốc 100 USD/thùng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang...

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/5/2026.

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 895,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bản ròng 381,7 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, mặc giá dầu leo thang trở lại

Thế giới

2

Sắp động thổ dự án căn hộ chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13

Bất động sản

3

Merivista mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò 72m: Sức hút thương mại và an cư

Bất động sản

4

GAS bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Doanh nghiệp niêm yết

5

Giá vàng sụt mạnh khi Mỹ và Iran lại căng thẳng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy