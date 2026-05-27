Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Trong cập nhật về hai quỹ mới đây, Chứng khoán MBS dự báo Xtrackers Vietnam ETF sẽ không thay đổi thành phần danh mục, trong khi VanEck Vietnam ETF sẽ loại DGC và thay thế bằng BSR.

Hai quỹ ETF là Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vietnam ETF với tổng vốn quản lý gần 1,2 tỷ USD sẽ thực hiện công bố thành phần danh mục lần lượt vào ngày 05/06 và ngày 13/06 Thời gian thực hiện tái cơ cấu danh mục từ ngày 15/06 đến ngày 19/06.

Với các dữ liệu tính đến ngày 15/05, Chứng khoán MBS dự kiến quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF sẽ không thêm bớt cổ phiếu do không phải kỳ cơ cấu thành phần cổ phiếu, quỹ sẽ điều chỉnh tăng giảm tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục hiện tại.

Đối với quỹ VanEck Vietnam ETF, hiện tại trong danh mục vẫn còn nắm giữ DGC, trong đợt cơ cấu quý 2, DGC có thể sẽ bị quỹ loại khỏi danh mục, do DGC đã được đưa vào diện kiểm soát từ ngày 13/05, BSR có tỷ lệ Freefloat hiện tại là 8% thấp hơn yêu cầu tối thiểu để lựa chọn vào quỹ là 10%.

Tuy nhiên, MBS đánh giá quỹ VanEck Vietnam ETF có thể lựa chọn BSR thay thế DGC do BSR có thanh khoản giao dịch rất lớn, được lựa chọn vào rổ VN30, và tỷ lệ Freefloat đang có lộ trình được tăng lên vào thời gian tới.

Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của cả 2 quỹ ETF trong tháng 06, MBS cho rằng các cổ phiếu được mua vào đáng chú ý bao gồm: HPG (hơn 11,1 triệu cổ phiếu, tương đương gần 284 tỷ đồng), BSR khoảng hơn 3,3 triệu cổ phiếu tương đương hơn 102 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại SSI bị bán ra hơn 9 triệu cổ phiếu tương đương khoảng hơn 250 tỷ đồng, VIX bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu tương đương gần 130 tỷ đồng, VCI bán ra khoảng 6,8 triệu cổ phiếu tương đương gần 180 tỷ đồng là nhóm cổ phiếu bị bán đáng chú ý.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 5/2026, dòng tiền vào các quỹ ETF đầu tư tại Việt Nam chịu áp lực rút ròng mạnh với giá trị lũy kế hơn 3,5 nghìn tỷ (gần 140 triệu USD).

Trong tháng 5/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 670 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/5, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các quỹ phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 63,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9% so với mức cuối năm 2025.

Trong tuần từ ngày 18/5 - 22/5/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 477 tỷ đồng.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 18/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 269 tỷ đồng tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-169,7 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng hơn 97 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng hơn 208 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở quỹ MAFM VN30 ETF (-71,7 tỷ đồng) và quỹ VFMVN Diamond ETF (-65 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 61 tỷ đồng.