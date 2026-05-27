Trang chủ Nhà đầu tư

Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Vy Vy

27/05/2026, 09:34

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF) là diễn đàn mở và bao trùm nhằm tạo ra không gian trao đổi đa chiều, góp phần xây dựng các giải pháp toàn diện và thực chất cho các vấn đề chung của khu vực...

Toàn cảnh họp báo.

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF) với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm".

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo khuôn khổ để lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác cùng giới học giả, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp vào quá trình định hình tương lai ASEAN, đồng thời bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

Sau hai kỳ tổ chức vào các năm 2024 và 2025, AFF từng bước khẳng định vai trò là diễn đàn mở, hướng tới tương lai và nhận được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi từ các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế. Nhiều nội dung, sáng kiến được thảo luận tại Diễn đàn đã được đưa vào văn kiện của các Hội nghị cấp cao ASEAN cùng năm.

AFF 2026 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Diễn đàn dự kiến quy tụ lãnh đạo cấp cao Việt Nam, lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế.

Trước thềm Diễn đàn, ngày 8/6 sẽ diễn ra nhiều hoạt động khởi động như Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, Tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, Bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và Tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI).

Phiên khai mạc AFF 2026 dự kiến diễn ra sáng 9/6 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN. Các phiên toàn thể trong ngày sẽ tập trung thảo luận về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy sáng kiến phòng ngừa xung đột và ứng dụng AI trong ASEAN.

Ngày làm việc thứ hai của Diễn đàn sẽ diễn ra các phiên toàn thể về an ninh năng lượng, mô hình phát triển cùng một số phiên chuyên đề khác trước khi bế mạc vào chiều cùng ngày.

Thông qua AFF 2026, Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng các nước ASEAN và các đối tác thúc đẩy xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Phát biểu tại họp báo, Tiến sỹ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết năm 2026 là lần thứ ba Học viện được Bộ Ngoại giao giao nhiệm vụ đồng tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Với vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược của Bộ Ngoại giao, Học viện không chỉ tham gia đóng góp ý tưởng chính sách mà còn hướng tới trở thành nơi ươm tạo, phát hiện các sáng kiến mới cho khu vực.

Giám đốc Học viện Ngoại giao cũng cho biết AFF được định hướng là diễn đàn mở và bao trùm, với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, học giả, giới trẻ, tổ chức xã hội, địa phương và người dân. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra không gian trao đổi đa chiều, góp phần xây dựng các giải pháp toàn diện và thực chất cho các vấn đề chung của khu vực.

Đại diện Học viện Ngoại giao bày tỏ kỳ vọng AFF 2026 sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều sáng kiến, gợi mở chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Dòng vốn FDI của Thái Lan đón cơ hội tăng trưởng mới tại Việt Nam

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác ODA và các dự án chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

Việt Nam và WB thúc đẩy việc hợp tác triển khai các dự án trọng điểm

Thụy Điển tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo và công nghệ cao với Việt Nam

