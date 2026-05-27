Phải xây dựng nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ và có tầm nhìn dài hạn
Lý Hà
27/05/2026, 09:08
Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản được đặt trong yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và xây dựng nền tảng tri thức quốc gia phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước trong nhiều thập niên tới.
Kết luận tại buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo về
công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng
Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên
cứu khoa học cơ bản cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện
và phương thức vận hành.
Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô
hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của Việt Nam trong thế kỷ
21.
NHẬN
DIỆN NHỮNG ĐIỂM NGHẼN CỦA HỆ SINH THÁI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN
Kết
luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ thế giới đang bước vào giai
đoạn cạnh tranh chiến lược mới, trong đó tri thức, công nghệ, dữ liệu và nhân
tài trở thành yếu tố quyết định sức mạnh quốc gia. Các lĩnh vực then chốt định
hình tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, sinh học, vật
liệu mới… đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học cơ bản được đầu tư kiên trì qua
nhiều thập kỷ.
Trong
bối cảnh đó, mô hình tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn nặng về gia công, lắp
ráp, khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, dẫn đến những hạn chế lớn về năng
suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ nền tảng và tự chủ
chiến lược.
Để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm
2045, Việt Nam phải chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, khoa
học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, văn hóa và con người; trong đó phát
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột
phá chiến lược quan trọng hàng đầu (theo Nghị quyết 57).
Mặc
dù nhận thức về vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản đã có bước chuyển biến
quan trọng — từ hoạt động học thuật thuần túy sang nền móng tri thức quốc gia,
là cơ sở hình thành công nghệ lõi, nguồn nhân lực tinh hoa, năng lực dự báo chiến
lược và hoạch định chính sách dài hạn — song thực tiễn vẫn còn nhiều điểm nghẽn
lớn, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển:
Thứ
nhất, hệ sinh thái nghiên cứu chưa hình thành đồng bộ: Hoạt động nghiên cứu còn
phân tán, thiếu liên kết giữa các viện, trường, doanh nghiệp. Chưa hình thành
các trường phái khoa học và nhóm nghiên cứu mạnh. Chưa gắn chặt với chiến lược
phát triển quốc gia.
Thứ
hai, cơ chế quản lý và đầu tư chưa phù hợp: Đầu tư cho nghiên cứu cơ bản còn thấp.
Cơ chế quản lý vẫn nặng tư duy hành chính, quản lý bằng hồ sơ, thủ tục, chứng từ
và dự toán năm. Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến nhà khoa học dành nhiều
thời gian cho thủ tục hơn là sáng tạo nghiên cứu. Thiếu cơ chế tài trợ dài hạn
(5-10-15 năm) cho các chương trình tích lũy tri thức.
Thứ
ba, hạ tầng nghiên cứu yếu: Thiếu các trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Thiếu
phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở dữ liệu lớn và hạ tầng tính toán dùng chung. Đầu
tư thiết bị phân tán, thiếu kết nối, hiệu quả sử dụng thấp.
Thứ
tư, nhân lực khoa học là điểm nghẽn chiến lược: Chưa xây dựng được hệ sinh thái
toàn diện để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và bảo vệ nhân tài. Đội
ngũ chuyên gia đầu ngành mỏng, thiếu lực lượng kế cận. Nhà khoa học trẻ thiếu
môi trường phát triển lâu dài. Tình trạng chảy máu chất xám vẫn tiếp diễn.
Thứ
năm, vai trò của khoa học xã hội và nhân văn chưa được phát huy tương xứng: Cần
nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò chiến lược của khoa học xã hội và nhân văn trong
nghiên cứu lý luận, xây dựng đường lối, hoàn thiện pháp luật, dự báo chiến lược,
phát triển văn hóa - con người và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
THỐNG
NHẤT QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CƠ BẢN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Kết
luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần thống nhất quan điểm
phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản, coi đây là nền tảng chiến lược quan trọng
hàng đầu. Các quan điểm cốt lõi được xác định như sau:
Thứ
nhất, nghiên cứu khoa học cơ bản không phải là hoạt động học thuật thuần túy,
mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ 21. Đầu tư cho
khoa học cơ bản chính là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc, cho năng lực
tự chủ quốc gia, cho chiều sâu phát triển và sức cạnh tranh bền vững của đất nước.
Thứ
hai, phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển
nhanh, bền vững đất nước; nâng cao năng lực tự chủ chiến lược; bảo đảm quốc
phòng, an ninh; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả
năng thích ứng với các biến động lớn của thế giới.
Thứ
ba, phải phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, công nghệ nền tảng với khoa học
xã hội và nhân văn. Nếu khoa học tự nhiên và công nghệ tạo nền tảng cho năng lực
sản xuất và công nghệ quốc gia, thì khoa học xã hội và nhân văn tạo nền tảng
cho năng lực lãnh đạo, quản trị, xây dựng thể chế, phát triển văn hóa, con người
và giữ vững ổn định xã hội. Không thể phát triển nhanh và bền vững nếu chỉ mạnh
về công nghệ mà yếu về thể chế, văn hóa và con người.
Thứ
tư, phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học theo hướng chuyển từ quản lý
hành chính sang quản trị sáng tạo; từ tiền kiểm sang hậu kiểm; từ quản lý theo
hồ sơ, thủ tục sang đánh giá theo chất lượng, tác động thực tiễn và đóng góp
dài hạn. Xây dựng môi trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo nhưng gắn với
trách nhiệm khoa học và trách nhiệm quốc gia.
Thứ
năm, con người là trung tâm của phát triển khoa học cơ bản. Muốn có nền khoa học
mạnh thì trước hết phải có đội ngũ nhà khoa học mạnh và phải xây dựng được hệ
sinh thái toàn diện để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và bảo vệ nhân
tài khoa học.
HƯỚNG
TỚI XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HIỆN ĐẠI, TỰ CHỦ
Kết
luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định rõ mục tiêu tổng quát
cho sự phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới: xây dựng nền
nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm,
trọng điểm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa,
cung cấp luận cứ khoa học chiến lược cho hoạch định đường lối, chính sách và
làm nền tảng vững chắc cho phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phục
vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Để
cụ thể hóa mục tiêu tổng quát này, Kết luận đề ra lộ trình rõ ràng, phân giai
đoạn với những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể:
Giai
đoạn cấp bách (từ nay đến tháng 6/2027): Đây là giai đoạn then chốt để tạo bước
đột phá ban đầu. Yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ toàn bộ các điểm nghẽn, nút thắt
đã tồn tại lâu nay trong công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.
Phải xác định rõ
“vấn đề gì, ai làm, bao giờ xong” đối với từng nút thắt về cơ chế, chính sách, đầu
tư, hạ tầng và nhân lực. Đây được xem là nền tảng để chuyển biến mạnh mẽ tình
hình trong thời gian tới.
Giai
đoạn đến năm 2030: Mục tiêu là hình thành tương đối đồng bộ hệ sinh thái nghiên
cứu khoa học cơ bản quốc gia. Cụ thể cần tập trung xây dựng một số trung tâm
nghiên cứu xuất sắc, các nhóm nghiên cứu mạnh, cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ
tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
Đồng
thời, phải phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số
57-NQ/TW, nhất là tăng tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D), phát
triển nguồn nhân lực nghiên cứu chất lượng cao, tăng số lượng và chất lượng
công bố quốc tế, nâng cao năng lực sáng chế trong nước và năng lực hấp thụ, làm
chủ công nghệ nền tảng.
Trong giai đoạn này, cần sớm hình thành cơ chế tài chính đặc thù cho nghiên cứu khoa học cơ bản, bao gồm cơ chế tài trợ đa niên (5-10-15 năm) đối với các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm nghiên cứu xuất sắc; cơ chế hậu kiểm, chấp nhận rủi ro khoa học; cùng với các cơ chế riêng phù hợp với đặc thù của khoa học xã hội và nhân văn.
Giai
đoạn đến năm 2045: Đây là giai đoạn mang tính chiến lược dài hạn. Việt Nam phấn
đấu hình thành một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế,
từng bước hình thành các trường phái khoa học Việt Nam mang bản sắc riêng.
Đồng
thời, nâng cao rõ rệt năng lực tự chủ ở một số công nghệ chiến lược quan trọng,
góp phần đưa đất nước trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo đúng mục
tiêu Đại hội XIII của Đảng.
TẬP
TRUNG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI VÀ HẠ TẦNG DỮ LIỆU
Kết
luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần tập trung thực hiện đồng
bộ các giải pháp then chốt, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, phát triển
nhân tài và xây dựng hạ tầng dữ liệu làm bốn trụ cột quan trọng để phát triển
nghiên cứu khoa học cơ bản.
Trụ
cột thứ nhất - Đổi mới thể chế quản trị nghiên cứu: Kết luận yêu cầu chuyển mạnh
từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo. Cụ thể là giảm mạnh hành chính
hóa, tập trung vào hậu kiểm, đánh giá theo chất lượng, kết quả thực tiễn và tác
động dài hạn.
Cơ chế quản lý phải chấp nhận rủi ro khoa học, bảo vệ tự do học
thuật, đồng thời đề cao trách nhiệm giải trình và liêm chính khoa học, tạo môi
trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm quốc gia.
Trụ
cột thứ hai - Xây dựng cơ chế tài chính phù hợp: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu
cầu thiết kế cơ chế tài chính đặc thù, phù hợp với từng loại hình nghiên cứu.
Theo đó, nghiên cứu cơ bản định hướng tri thức nền cần có ngân sách nền ổn định
và cơ chế tài trợ dài hạn.
Nghiên
cứu cơ bản định hướng công nghệ chiến lược cần kết hợp đa nguồn: ngân sách Nhà
nước, quỹ cạnh tranh, đặt hàng quốc gia và hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để
hình thành chuỗi từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng và thương mại hóa.
Đối
với khoa học xã hội và nhân văn, Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, với ngân
sách ổn định, vì sản phẩm chủ yếu là tri thức nền, luận cứ chính sách, mô hình
quản trị, giá trị văn hóa và phát triển con người, không thể áp dụng cơ chế
thương mại hóa thông thường.
Trụ
cột thứ ba - Phát triển hệ sinh thái nhân tài khoa học: Một trong những nhiệm vụ
chiến lược là xây dựng hệ sinh thái nhân tài đồng bộ, toàn diện, từ phát hiện sớm,
đào tạo tinh hoa, nghiên cứu sinh, sau tiến sĩ, trưởng nhóm nghiên cứu trẻ, đến
chuyên gia đầu ngành và thu hút trí thức Việt Nam toàn cầu.
Đặc biệt cần tạo
môi trường học thuật tự do, trung thực, sáng tạo, có đãi ngộ xứng đáng, trao
quyền tự chủ và giao nhiệm vụ lớn cho người tài.
Trụ
cột thứ tư - Xây dựng hạ tầng dữ liệu và hạ tầng tri thức quốc gia: Kết luận
xác định dữ liệu là hạ tầng chiến lược của nghiên cứu khoa học cơ bản trong thời
đại trí tuệ nhân tạo. Do đó cần ưu tiên đầu tư xây dựng: phòng thí nghiệm trọng
điểm và thiết bị dùng chung hiện đại; cơ sở dữ liệu khoa học lớn; hạ tầng tính
toán hiệu năng cao; thư viện số, kho dữ liệu văn hóa, ngôn ngữ và di sản số.
Các
giải pháp hỗ trợ quan trọng khác: Tái định vị hai Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ, Khoa học Xã hội Việt Nam trở thành thiết chế tri thức chiến lược của
Trung ương và quốc gia; đẩy mạnh hợp tác quốc tế có chọn lọc, thu hút chuyên
gia nước ngoài và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; khẩn trương xây dựng Chiến lược
quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045, Quỹ nghiên cứu
cơ bản quốc gia đa niên và Chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản.
Đồng
thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hoàn thiện báo cáo trình Bộ
Chính trị xem xét, ban hành kết luận với các nhiệm vụ trọng tâm: tháo gỡ triệt
để các điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý cho nghiên cứu khoa
học cơ bản; khẩn trương xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển nghiên cứu khoa
học cơ bản đến năm 2045; hình thành Quỹ nghiên cứu cơ bản quốc gia đa niên với
cơ chế tài trợ dài hạn, cạnh tranh và chấp nhận rủi ro khoa học.
Kết
luận cũng yêu cầu xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học xã hội và nhân
văn; triển khai Chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản; phát triển hệ
thống dữ liệu khoa học và dữ liệu xã hội quốc gia, coi dữ liệu là hạ tầng chiến
lược trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
Cùng
với đó là tái cấu trúc, nâng cao vị thế hai Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Khoa học Xã hội Việt Nam; ban hành Chuẩn liêm chính khoa học quốc
gia; đồng thời thiết lập cơ chế đặt hàng nghiên cứu phục vụ trực tiếp xây dựng
nghị quyết, luật, chiến lược, quy hoạch và chính sách quốc gia.
Tinh
thần chung được Kết luận nhấn mạnh là phải hành động quyết liệt hơn, đổi mới mạnh
mẽ hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn. Không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt,
mà quan trọng hơn là chuẩn bị vững chắc nền tảng tri thức cho sự phát triển lâu
dài của đất nước trong nhiều thập niên tới.
Mô hình phát triển đất nước mới: “Cộng hưởng kiến tạo nguồn lực”
09:38, 26/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học cơ bản phải trở thành nền tảng chiến lược của quốc gia
16:58, 25/05/2026
Định hình lại chính sách nhà ở: Ưu tiên cho thuê, kiểm soát đầu cơ bất động sản
Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô
Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 943/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng
Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chiều 26/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, cải cách hành chính, phát huy dư địa tăng trưởng mới.
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.
[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam
Hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung lớn gồm: đánh giá toàn diện mô hình phát triển của Việt Nam qua các thời kỳ; phân tích bối cảnh quốc tế và các xu hướng mới; đề xuất cấu trúc và các trụ cột của mô hình phát triển mới; xác định các đột phá để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững...
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh
Ban Bí thư đã quyết định khai trừ Đảng các ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và Điệp Văn Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: