Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc sẽ cấp “căn cước số” cho mọi robot hình người

Bạch Dương

27/05/2026, 10:22

Trung Quốc dự kiến cấp mã định danh cho từng robot hình người, tương tự số căn cước cá nhân...

Ảnh minh hoạ: South China Morning Post.

Trung Quốc đang lên kế hoạch cấp danh tính số cho toàn bộ robot hình người được sản xuất trong nước. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nước này thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp này, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn chung, theo South China Morning Post. 

Mới đây, nước này chính thức khởi động sáng kiến quốc gia “Nền tảng dịch vụ quản lý vòng đời đầy đủ cho robot hình người” (Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform). Theo đó, mọi robot hai chân có hình dáng giống con người và được vận hành bằng trí tuệ nhân tạo sẽ được cấp một mã định danh duy nhất.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các mã số này sẽ được sử dụng để theo dõi toàn bộ vòng đời của robot, từ khâu sản xuất, lưu thông, sử dụng cho đến tái chế.

Chương trình do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Robot hình người và Trí tuệ hiện thân (HEIS), trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc dẫn dắt triển khai.

Giới chức Trung Quốc cho biết hệ thống này được xây dựng nhằm bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, qua đó giúp theo dõi rủi ro và tăng cường giám sát trong bối cảnh ngành robot hình người phát triển quá nhanh.

Cùng với việc triển khai hệ thống nhận diện số, Trung Quốc cũng ban hành bộ hướng dẫn quản lý vòng đời robot hình người và quy định cách thức sử dụng mã định danh này.

Ông Yu Xiuming, Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc (CESI), cho biết bộ hướng dẫn áp dụng cho toàn bộ các bên tham gia chuỗi cung ứng robot hình người, bao gồm nhà sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ, nhà bán lẻ, người sử dụng và cả cơ sở tái chế.

Theo ông Yu, Trung Quốc kỳ vọng hệ thống định danh số sẽ giúp giải quyết các vấn đề cốt lõi của ngành robot hình người như an toàn, giám sát và quản trị, đồng thời thúc đẩy quá trình thương mại hóa và triển khai robot trên diện rộng.

Mỗi mã định danh robot sẽ gồm bốn phần. Trong đó có mã quốc gia gồm hai chữ số để phục vụ theo dõi hoạt động vận chuyển và kinh doanh xuyên biên giới; mã nhà sản xuất gồm bốn chữ số để xác định doanh nghiệp Trung Quốc chế tạo robot. Tiếp đó là mã mẫu sản phẩm gồm sáu chữ số để nhận diện dòng robot, cùng dãy số sê-ri dài 17 chữ số để phân biệt từng cá thể robot riêng biệt.

Hiện sáng kiến này đã được áp dụng cho hơn 100 nhà sản xuất robot hình người tại Trung Quốc. Hơn 28.000 robot thuộc khoảng 200 mẫu khác nhau đã được cấp danh tính số.

Ngành robot hình người của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Theo báo cáo công bố hồi tháng 1 của hãng nghiên cứu thị trường International Data Corporation (IDC), thị trường robot hình người toàn cầu đã tăng trưởng tới 508% trong năm ngoái, với tổng lượng xuất xưởng khoảng 18.000 robot.

IDC nhận định các doanh nghiệp Trung Quốc đang giữ vị thế dẫn đầu nhờ sở hữu chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh và quy mô lớn.

Các robot hình người Trung Quốc cũng gây chú ý tại cuộc thi “Bán marathon robot hình người Bắc Kinh E-Town” lần thứ hai tổ chức ở Bắc Kinh hồi tháng trước, nơi robot và con người cùng tranh tài trên đường chạy.

Một robot hình người thậm chí đã hoàn thành quãng đua nhanh hơn bất kỳ vận động viên nào trong lịch sử từng đạt được ở cùng cự ly. Robot này cán đích sau 50 phút 26 giây, nhanh hơn khoảng 6 phút so với thành tích kỷ lục thế giới gần nhất do vận động viên Uganda Jacob Kiplimo thiết lập.

Robot chiến thắng có tên “Lightning”, do hãng điện thoại và thiết bị công nghệ Trung Quốc Honor phát triển. Robot “Lightning” hoàn thành cuộc đua sớm hơn gần hai tiếng so với robot vô địch năm ngoái là “Tiangong”, mất 2 giờ 40 phút để hoàn thành đường chạy. Khoảng cách này đã cho thấy tốc độ tiến bộ cực nhanh của ngành robot Trung Quốc chỉ sau một năm.

Robot hình người tự phân loại 65.000 bưu kiện trong suốt 50 giờ

Startup Hàn Quốc số hóa kỹ năng lao động để huấn luyện "bộ não AI" cho robot hình người

Trung Quốc chi hàng tỷ USD xây dựng lực lượng robot để "vận hành" hạ tầng điện

