CEO Nvidia sẽ không tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp nếu thiếu một kỹ năng

CEO của NVIDIA, ông Jensen Huang, cho rằng kỹ năng sử dụng AI sẽ sớm trở thành yêu cầu thiết yếu đối với gần như mọi ngành nghề...

Trong cuộc trò chuyện trên podcast của Lex Fridman, ông chia sẻ nếu phải lựa chọn giữa hai sinh viên mới tốt nghiệp có năng lực tương đương, ông sẽ luôn chọn người thành thạo AI thay vì người không hiểu công nghệ này.

Trong cuộc phỏng vấn, ông nhấn mạnh có một kỹ năng gần như bắt buộc nếu muốn làm việc cùng ông hoặc được ông tuyển dụng, phải biết sử dụng AI. Ông cho biết sẽ không ngần ngại ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ AI.

“Nếu hôm nay chúng tôi tuyển một sinh viên mới tốt nghiệp và phải chọn giữa hai người, một người hoàn toàn không biết AI là gì và một người thành thạo sử dụng AI, tôi sẽ tuyển người giỏi AI”, ông Huang nói trong podcast.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong bối cảnh thảo luận rộng hơn về tương lai việc làm, lập trình, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Theo ông Huang, AI không đơn thuần là một công cụ phần mềm mới, mà là công nghệ có thể thay đổi hoàn toàn cách con người làm việc trong hầu hết lĩnh vực.

Ông cho rằng tác động này sẽ lan rộng tới gần như mọi ngành nghề, từ marketing, kế toán, luật, chăm sóc khách hàng cho đến quản lý chuỗi cung ứng và bán hàng. Theo ông, bất kỳ sinh viên nào tốt nghiệp đại học cũng nên trở thành “chuyên gia AI”.

Ông Huang tin rằng AI sẽ sớm trở thành một kỹ năng cơ bản nơi công sở, tương tự cách máy tính hay bảng tính điện tử từng trở thành công cụ bắt buộc trong quá khứ. Ông cảnh báo những người từ chối học AI có thể gặp nhiều khó khăn trong tương lai, khi tự động hóa ngày càng thay thế các công việc mang tính lặp lại.

Dù vậy, CEO Nvidia cũng cố gắng xoa dịu nỗi lo về làn sóng mất việc hàng loạt. Theo ông, nhiều người đang nhầm lẫn giữa “mục đích” của một công việc với những “nhiệm vụ” cụ thể bên trong công việc đó. AI có thể tự động hóa một số phần việc, nhưng điều đó không đồng nghĩa con người sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Để minh họa, ông nhắc đến ví dụ về các bác sĩ X quang. Nhiều năm trước, không ít chuyên gia từng dự đoán rằng các bác sĩ X quang sẽ trở nên lỗi thời khi công nghệ thị giác máy tính vượt con người trong việc đọc phim chụp.

Nhưng thực tế đã diễn ra theo hướng ngược lại. Hiện nay, các hệ thống AI đã cực kỳ mạnh trong việc phân tích ảnh y khoa. Tuy nhiên, thay vì khiến nhu cầu tuyển dụng bác sĩ giảm đi, ngành y tế lại đang thiếu hụt nhân lực ở lĩnh vực này. Nguyên nhân là AI giúp các bác sĩ xử lý hình ảnh nhanh hơn, chẩn đoán hiệu quả hơn và điều trị được nhiều bệnh nhân hơn. Khi các bệnh viện mở rộng dịch vụ, nhu cầu về bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng tăng theo.

Ông tin rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với kỹ sư phần mềm. Thay vì làm giảm số lượng lập trình viên, AI thậm chí có thể khiến nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh vì ngày càng nhiều người có khả năng tạo ra phần mềm.

Một trong những nhận định đáng chú ý nhất của ông Huang trong cuộc phỏng vấn liên quan đến tương lai của lập trình. Ông cho rằng việc viết code không còn giới hạn ở chuyện gõ từng dòng ngôn ngữ lập trình như trước đây. Thay vào đó, lập trình ngày càng trở thành khả năng mô tả thật rõ ràng điều mà con người muốn máy tính tạo ra.

Theo ông, các công cụ AI đang mở đường cho nhiều người hơn tham gia phát triển phần mềm chỉ bằng cách diễn đạt ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

“Tôi nghĩ chúng ta vừa đi từ 30 triệu người biết lập trình lên có lẽ là 1 tỷ người”, ông Huang nói khi đề cập tới số lượng những người có thể trở thành “coder” nhờ AI.

Ông thậm chí cho rằng trong tương lai, cả thợ mộc, thợ sửa ống nước, kế toán hay nông dân cũng có thể sử dụng AI để mở rộng năng lực làm việc và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận làn sóng tự động hóa do AI thúc đẩy chắc chắn sẽ gây ra những biến động lớn trên thị trường lao động. Ông cảnh báo những người có công việc chủ yếu xoay quanh các tác vụ lặp lại sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nếu không kịp thích nghi. Lời khuyên của ông rất đơn giản, hãy bắt đầu học AI ngay từ bây giờ.

“Nếu công việc của bạn chỉ là thực hiện một tác vụ, thì khả năng rất cao bạn sẽ bị thay thế”, ông Huang nói.