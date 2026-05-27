Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

CEO Nvidia sẽ không tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp nếu thiếu một kỹ năng

Bạch Dương

27/05/2026, 10:26

CEO của NVIDIA, ông Jensen Huang, cho rằng kỹ năng sử dụng AI sẽ sớm trở thành yêu cầu thiết yếu đối với gần như mọi ngành nghề...

Nguồn ảnh: Lex Fridman Podcast.
Nguồn ảnh: Lex Fridman Podcast.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast của Lex Fridman, ông chia sẻ nếu phải lựa chọn giữa hai sinh viên mới tốt nghiệp có năng lực tương đương, ông sẽ luôn chọn người thành thạo AI thay vì người không hiểu công nghệ này.

Trong cuộc phỏng vấn, ông nhấn mạnh có một kỹ năng gần như bắt buộc nếu muốn làm việc cùng ông hoặc được ông tuyển dụng, phải biết sử dụng AI. Ông cho biết sẽ không ngần ngại ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ AI.

“Nếu hôm nay chúng tôi tuyển một sinh viên mới tốt nghiệp và phải chọn giữa hai người, một người hoàn toàn không biết AI là gì và một người thành thạo sử dụng AI, tôi sẽ tuyển người giỏi AI”, ông Huang nói trong podcast.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong bối cảnh thảo luận rộng hơn về tương lai việc làm, lập trình, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Theo ông Huang, AI không đơn thuần là một công cụ phần mềm mới, mà là công nghệ có thể thay đổi hoàn toàn cách con người làm việc trong hầu hết lĩnh vực.

Ông cho rằng tác động này sẽ lan rộng tới gần như mọi ngành nghề, từ marketing, kế toán, luật, chăm sóc khách hàng cho đến quản lý chuỗi cung ứng và bán hàng. Theo ông, bất kỳ sinh viên nào tốt nghiệp đại học cũng nên trở thành “chuyên gia AI”.

Ông Huang tin rằng AI sẽ sớm trở thành một kỹ năng cơ bản nơi công sở, tương tự cách máy tính hay bảng tính điện tử từng trở thành công cụ bắt buộc trong quá khứ. Ông cảnh báo những người từ chối học AI có thể gặp nhiều khó khăn trong tương lai, khi tự động hóa ngày càng thay thế các công việc mang tính lặp lại.

Dù vậy, CEO Nvidia cũng cố gắng xoa dịu nỗi lo về làn sóng mất việc hàng loạt. Theo ông, nhiều người đang nhầm lẫn giữa “mục đích” của một công việc với những “nhiệm vụ” cụ thể bên trong công việc đó. AI có thể tự động hóa một số phần việc, nhưng điều đó không đồng nghĩa con người sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Để minh họa, ông nhắc đến ví dụ về các bác sĩ X quang. Nhiều năm trước, không ít chuyên gia từng dự đoán rằng các bác sĩ X quang sẽ trở nên lỗi thời khi công nghệ thị giác máy tính vượt con người trong việc đọc phim chụp.

Nhưng thực tế đã diễn ra theo hướng ngược lại. Hiện nay, các hệ thống AI đã cực kỳ mạnh trong việc phân tích ảnh y khoa. Tuy nhiên, thay vì khiến nhu cầu tuyển dụng bác sĩ giảm đi, ngành y tế lại đang thiếu hụt nhân lực ở lĩnh vực này. Nguyên nhân là AI giúp các bác sĩ xử lý hình ảnh nhanh hơn, chẩn đoán hiệu quả hơn và điều trị được nhiều bệnh nhân hơn. Khi các bệnh viện mở rộng dịch vụ, nhu cầu về bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng tăng theo.

Ông tin rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với kỹ sư phần mềm. Thay vì làm giảm số lượng lập trình viên, AI thậm chí có thể khiến nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh vì ngày càng nhiều người có khả năng tạo ra phần mềm.

Một trong những nhận định đáng chú ý nhất của ông Huang trong cuộc phỏng vấn liên quan đến tương lai của lập trình. Ông cho rằng việc viết code không còn giới hạn ở chuyện gõ từng dòng ngôn ngữ lập trình như trước đây. Thay vào đó, lập trình ngày càng trở thành khả năng mô tả thật rõ ràng điều mà con người muốn máy tính tạo ra.

Theo ông, các công cụ AI đang mở đường cho nhiều người hơn tham gia phát triển phần mềm chỉ bằng cách diễn đạt ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

“Tôi nghĩ chúng ta vừa đi từ 30 triệu người biết lập trình lên có lẽ là 1 tỷ người”, ông Huang nói khi đề cập tới số lượng những người có thể trở thành “coder” nhờ AI.

Ông thậm chí cho rằng trong tương lai, cả thợ mộc, thợ sửa ống nước, kế toán hay nông dân cũng có thể sử dụng AI để mở rộng năng lực làm việc và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận làn sóng tự động hóa do AI thúc đẩy chắc chắn sẽ gây ra những biến động lớn trên thị trường lao động. Ông cảnh báo những người có công việc chủ yếu xoay quanh các tác vụ lặp lại sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nếu không kịp thích nghi. Lời khuyên của ông rất đơn giản, hãy bắt đầu học AI ngay từ bây giờ.

“Nếu công việc của bạn chỉ là thực hiện một tác vụ, thì khả năng rất cao bạn sẽ bị thay thế”, ông Huang nói.

90% chi phí sản xuất của Nvidia dành cho chuỗi cung ứng châu Á

07:56, 06/05/2026

90% chi phí sản xuất của Nvidia dành cho chuỗi cung ứng châu Á

Cổ phiếu "Nvidia thu nhỏ của Trung Quốc" vươn lên đắt nhất trên sàn đại lục

08:33, 01/05/2026

Cổ phiếu

NVIDIA công bố mô hình AI lượng tử mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới

08:07, 17/04/2026

NVIDIA công bố mô hình AI lượng tử mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới

Từ khóa:

công nghệ Jensen Huang kinh tế số nhân sự Nvidia

Đọc thêm

Wafer bán dẫn chuyển sang hình vuông?

Wafer bán dẫn chuyển sang hình vuông?

Việc chuyển từ các tấm wafer tròn quen thuộc sang tấm nền hình vuông được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu diện tích bề mặt để bố trí được nhiều chip hơn trên cùng một đế bán dẫn...

VNPT đạt chứng nhận GSMA Open Gateway cho dịch vụ bảo mật SMS OTP

VNPT đạt chứng nhận GSMA Open Gateway cho dịch vụ bảo mật SMS OTP

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hôm nay công bố đã chính thức đạt chứng nhận GSMA Open Gateway cho dịch One-Time Password SMS (SMS OTP), đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tăng cường các dịch vụ xác thực danh tính và giao dịch số an toàn tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Trung Quốc sẽ cấp “căn cước số” cho mọi robot hình người

Trung Quốc sẽ cấp “căn cước số” cho mọi robot hình người

Trung Quốc dự kiến cấp mã định danh cho từng robot hình người, tương tự số căn cước cá nhân...

Phải xây dựng nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ và có tầm nhìn dài hạn

Phải xây dựng nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ và có tầm nhìn dài hạn

Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản được đặt trong yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và xây dựng nền tảng tri thức quốc gia phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước trong nhiều thập niên tới.

Bloomberg: Trung Quốc áp lệnh hạn chế đi lại nước ngoài với các chuyên gia AI hàng đầu

Bloomberg: Trung Quốc áp lệnh hạn chế đi lại nước ngoài với các chuyên gia AI hàng đầu

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đang siết kiểm soát hoạt động ra nước ngoài của các chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu tại một số doanh nghiệp tư nhân, trong đó có tập đoàn Alibaba và công ty DeepSeek...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

1.500 con tàu đang mắc kẹt, chờ eo biển Hormuz mở cửa trở lại

Thế giới

2

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Chứng khoán

3

Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Nhà đầu tư

4

Hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng chiến lược đa kênh

Thị trường

5

Phải xây dựng nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ và có tầm nhìn dài hạn

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy