​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị "đóng băng" vào năm 2032

Lượng Bitcoin lưu thông trên thị trường ngày càng khan hiếm và có thể tạo áp lực tăng giá...

Công ty quản lý tài sản Fidelity dự báo đến năm 2032, khoảng 42% số Bitcoin đang lưu hành có thể rơi vào trạng thái “đóng băng” khi các doanh nghiệp và nhà đầu tư dài hạn tiếp tục gom giữ thay vì bán ra.

Theo ước tính, sẽ có khoảng 8,3 triệu Bitcoin bị rút khỏi nguồn cung lưu thông.

Nghiên cứu chỉ ra hai nhóm chính tạo nên sự khan hiếm này. Một là các nhà đầu tư dài hạn – những người giữ coin ít nhất 7 năm và liên tục tăng lượng nắm giữ.

Hai là các doanh nghiệp niêm yết sở hữu từ 1.000 Bitcoin trở lên, vốn duy trì thói quen mua vào đều đặn. Hiện có 105 công ty niêm yết công khai nắm giữ hơn 969.000 Bitcoin trên bảng cân đối kế toán, tương đương 4,61% tổng cung.

Fidelity ước tính nếu xu hướng tích lũy tiếp diễn, đến cuối năm 2025, hai nhóm này sẽ kiểm soát hơn 6 triệu Bitcoin, tức khoảng 28% tổng lượng phát hành tối đa là 21 triệu.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy hai nhóm trên đang nắm giữ khối tài sản Bitcoin trị giá khoảng 628 tỷ USD, với giá mua trung bình 107.700 USD – gấp đôi so với năm ngoái. Điều này đặt ra lo ngại: nếu các “cá voi” bất ngờ bán tháo, giá Bitcoin có thể biến động mạnh.

Thực tế, trong 30 ngày gần đây, cá voi đã bán ra khoảng 12,7 tỷ USD Bitcoin – đợt bán lớn nhất kể từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, giá Bitcoin chỉ giảm 2% trong cùng giai đoạn, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Đến quý 2/2025, số Bitcoin lưu hành đạt khoảng 19,8 triệu. Số liệu cũng cho thấy các ví dài hạn hầu như không giảm nắm giữ kể từ năm 2016. Với doanh nghiệp, dù từng bán ra nhẹ vào quý 2/2022, nhưng đã nhanh chóng trở lại đà gom mạnh, đặc biệt trong năm 2025.

Việc nguồn cung trên thị trường ngày càng ít được dự báo sẽ tạo lực đẩy cho giá Bitcoin, trong bối cảnh nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân vẫn cao. Tuy nhiên, việc tập trung tài sản vào tay các “ông lớn” cũng tiềm ẩn rủi ro nếu họ đồng loạt bán ra.

Fidelity lưu ý, dự báo này chưa tính đến tác động từ những doanh nghiệp mới tham gia hay sự gia tăng phân bổ từ các quỹ đầu tư. Báo cáo chủ yếu dựa trên dữ liệu nắm giữ thực tế.

Trong quá khứ, thị trường tiền số luôn biến động mạnh mỗi khi cung – cầu mất cân bằng. Nếu dự báo thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất về cơ cấu cung ứng trong lịch sử 15 năm của Bitcoin.