VPS chốt giá IPO 60.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) đã chính thức công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Theo đó, giá chào bán tối thiểu được Hội đồng quản trị VPS xác định là 60.000 đồng/cổ phiếu.

Theo VPS, mức giá này được Hội đồng Quản trị VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán, đồng thời phản ánh vị thế dẫn đầu, năng lực tài chính vững mạnh và triển vọng tăng trưởng bền vững của công ty trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, VPS sẽ phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng, IPO tối đa 202,31 triệu cổ phiếu và chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ nhà đầu tư chuyên nghiệp, qua đó nâng vốn từ mức 5.700 tỷ đồng lên 16.442 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị VPS thông qua việc triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau: với giả định chào bán thành công 202,31 triệu cổ phiếu, công ty sẽ sử dụng 900 tỷ cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; 270 tỷ cho đầu tư phát triển nguồn lực với thời gian sử dụng vốn từ 2025 đến hết năm 2027 và hơn 3.373 tỷ đồng cho thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ, với thời gian từ 2025 đến hết năm 2026.

Trong trường hợp thu ít hơn dự kiến thì số tiền thu được sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như trên. Trong trường hợp thu nhiều hơn thì toàn bộ số tiền tăng thêm sẽ được dùng cho vay giao dịch ký quỹ.

Được biết, trong quý 3/2025, VPS tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị phần môi giới chứng khoán tại Việt Nam trong 19 quý liên tiếp.

Theo dữ liệu mới nhất từ HOSE, thị phần môi giới cổ phiếu của VPS trong quý 3/2025 đạt 17,05%, tăng 1,68 điểm phần trăm so với quý trước – tiếp tục khẳng định năng lực dẫn đầu của doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 của VPS đạt hơn 2.564 tỷ đồng, vượt mức lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 và tăng hơn 52,3% so với cùng kỳ.