Cổ phiếu IBC sắp bị hủy giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày 22/12 tới là ngày hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã IBC).

Theo đó, 83.150.661 cổ phiếu IBC được giao dịch ngày cuối cùng trên sàn UPCoM là 19/12 và ngày hủy đăng ký là ngày 22/12/2025. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp này.

Được biết, HNX thông báo ngày 15/12/2023 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của hơn 83 triệu cổ phiếu IBC trên UPCoM, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 1.700 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HNX cũng công bố quyết định đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu IBC kể từ ngày 15/12/2023 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) có công văn về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC từ ngày 6/12 do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Theo HOSE, cổ phiếu IBC hiện đang trong 3 diện theo dõi vi phạm gồm đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; và bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

HOSE còn cho biết, IBC chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Báo cáo tài chính quý 1, quý 2 và soát xét bán niên 2023; Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Qua đó, nội bộ công ty cũng cho nhiều biến động như 3 thành viên HĐQT đã nộp đơn từ nhiệm, đó là ông Quách Mạnh Hào, Nguyễn Minh Chính và Nguyễn Trọng Quỳnh, đều với lý do cá nhân. Hiện ông Hào đang nắm giữ 110.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,13%. Nếu được thông qua, HĐQT IBC sẽ chỉ còn 2 người là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Ngọc Khánh.

Đến ngày 13/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có quyết định xử phạt IBC do ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT với số tiền là 112,5 triệu đồng và có các tình tiết tăng nặng là công ty này vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, IBC bị phạt 20 triệu do không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin. Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings vi phạm quy định về phương tiện báo cáo, công bố thông tin, cụ thể: trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (https://apaxholdings.com.vn/) hiện nay không còn hoạt động).

Phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: Apax Holdings không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý 1/2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý 2/2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét; Báo cáo tài chính quý 3/2023; Báo cáo tài chính quý 4/2023; Báo cáo tài chính quý 1/2024; Báo cáo định kỳ Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022;

Báo cáo định kỳ Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023); công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính riêng quý 4/2021;

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021; Báo cáo tài chính riêng quý 4/2022; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 4/2021 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2022; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 2/2022 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2022 (riêng và hợp nhất)).