Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

Hà Anh

25/09/2025, 16:11

VPS sẽ trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 29/9/2025 tại trụ sở công ty ở số 65 phố Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tại đại hội lần này, VPS sẽ trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Thứ nhất, VPS dự kiến phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,245 (01 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1,2 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 bao gồm: 85,4 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 103 quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và 6.911 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính, phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2025 hoặc năm 2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPS sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng.

Thứ hai, VPS lên kế hoạch IPO tối đa 202,3 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương 15,81% vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Toàn bộ cổ phiếu IPO sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời điểm thực hiện dự kiến từ quý 4/2025 – quý 1/2026, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

HĐQT VPS đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán, với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách, theo báo cáo tài chính bán niên 2025.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá là 2.0231 tỷ đồng - trong đó, VPS sẽ dùng 74% cho hoạt động giao dịch ký quỹ; 20% cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 6% cho đầu tư phát triển nguồn lực.

VPS trình cổ đông thông qua việc toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) sau khi kết thúc đợt IPO.

Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà VPS không đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, VPS sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

VnEconomy

Đồng thời, Hội đồng quản trị VPS cũng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc hủy bỏ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua tại Nghị Quyết 1601.

Thứ ba, VPS dự kiến phát hành 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán, hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất.

Thời điểm phát hành trong năm 2025 – 2026. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành cổ phiếu nói trên, VPS sẽ nâng vốn điều lệ từ mức 5.700 tỷ đồng lên 16.442 tỷ đồng.

Về nhân sự, VPS công bố ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là John Desmond Sheehy và ứng viên cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát là Nguyễn Khánh Ngọc.

Theo dữ liệu cập nhật từ HOSE và HNX, VPS tiếp tục ghi dấu ấn khi giữ vững vị trí số 1 thị phần môi giới chứng khoán trên cả 04 bảng xếp hạng HOSE, HNX, UPCOM và Phái sinh và duy trì chuỗi 18 quý liên tiếp dẫn đầu tính từ quý 1/2021 đến nay.

Trong quý 2/2025, VPS tiếp tục dẫn đầu thị trường, khi ghi nhận 15,37% thị phần trên sàn HOSE, 18,82% sàn HNX, 16,57% trên sàn UPCoM và 46,39% đối với phái sinh.

Sắp lên sàn HOSE, Tập đoàn Đầu tư Việt Phương muốn bán 17 triệu cổ phiếu VAB

08:38, 29/05/2025

QNS sắp chi hơn 735 tỷ cổ tức đợt 2/2024 và chưa có kế hoạch lên sàn HOSE

10:43, 02/04/2025

Ngày 14/8 tới, 300 triệu cổ phiếu GEE lên sàn HOSE

14:43, 08/08/2024

Từ khóa:

chứng khoán VPS HNX IPO lên sàn HOSE phái sinh UpCoM

Đọc thêm

CET vào diện kiểm soát, lãnh đạo và người nhà đăng ký bán hết 42,27% vốn

Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa đăng ký bán toàn bộ 650.000 cổ phiếu CET, chiếm 10% vốn, từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

BVBank bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới

BVBank bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vừa thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao Ban điều hành. Theo đó, ông Lý Hoài Văn sẽ đảm nhận quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám Đốc (Quyền Tổng Giám Đốc) từ ngày 01/10/2025…

Cổ đông lớn muốn bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu DTL

Nếu thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DTL từ 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 19,22% xuống còn 9,9 triệu cổ phiếu, chiếm 16,27%.

Mới niêm yết, TAL đã huy động được gần 1.500 tỷ từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Số tiền này sẽ được TAL sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, giảm chi phí tài chính và củng cố vốn chủ sở hữu – điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới theo quy định hiện hành.

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 phục hồi từ mức nền thấp của năm ngoái hoặc nhờ hỗ trợ của lợi nhuận tài chính, do hoạt động bàn giao vẫn chủ yếu diễn ra tại các dự án hiện hữu.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Đầu tư

2

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu

Đầu tư

3

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

4

Mua sắm online: Xu hướng chọn gian hàng chính hãng

Thị trường

5

“Bệ phóng” từ thể chế và minh bạch mở đường cho vốn ngoại vào hạ tầng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy