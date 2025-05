Sắp lên sàn HOSE, Tập đoàn Đầu tư Việt Phương muốn bán 17 triệu cổ phiếu VAB

Ngân hàng Thương mại Việt Á (mã VAB-UPCoM) thoomg báo giao dịch của của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ngân hàng.

Theo đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 17 triệu CP từ ngày 28/05/2025 đến ngày 26/06/2025, theo dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, mục đích điều chỉnh tỷ lệ sở hữu theo quy định của Luật các TCTD 2024, trong đó quy định cổ đông là tổ chức không được sở hữu cổ phần vượt quá 10% vốn điều lệ ngân hàng.

Tập đoàn Đầu tư Việt Phương, tổ chức có liên quan đến ông Phương Thành Long - Chủ tịch HĐQT và là cháu ruột của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

Hiện, Tập đoàn này đang sở hữu gần 66 triệu cổ phiếu, chiếm 12,21% vốn tại VAB. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà Việt Phương Group sở hữu dự kiến sẽ giảm xuống còn gần 49 triệu cổ phiếu, chiếm 9,06% vốn tại VietABank.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5, thị giá cổ phiếu VAB ở mức 14.000 đồng/cp, tăng 50,5% so với đầu năm nay. Tạm tính với mức giá này, Tập đoàn có thể thu về khoảng 238 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đã đăng ký.

Trước đó, VAB cho biết đã nhận được thông báo của HOSE về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 539.960.043 cổ phiếu, tương ứng vốn điề lệ 5.399.600.340.000 đồng. Hiện cổ phiếu này đang được giao dịch trên UPCoM.

Được biết, 444.963.567 cổ phiếu VAB lên sàn UPCoM vào ngày 20/7/2021 với giá 13.500 đồng/cp.

Theo báo cáo thường niên 2024, cơ cấu cổ đông của VAB tại ngày 31/12/2025 gồm: 46.999.660 cp nhà nước và 492.960.383 cp của cổ đông khác.

Ban điều hành của VAB có 6 thành viên và chỉ có ông Trần Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc đang sở hữu gần 5,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,01% vốn tại VAB, 5 người còn lại không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VAB nào.

Năm 2025, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 1.306 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ gấp đôi lên hơn 11.500 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 20%, dù VietABank đánh giá năm 2025 với nhiều thách thức như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, ban lãnh đạo trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận 1.306 tỷ đồng.

Đồng thời, VietABank đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ 11.582 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 7,1% lên gần 128.381 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 10,3% lên 88.110 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến sẽ tăng 9,3% lên 101.007 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 3%.

Kết thúc quý 1/1015, VAB ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 286,12 tỷ đồng, tăng 40,77% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 292,93 tỷ đồng, tăng 44,49% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do thu nhập từ hoạt động dịch vụ được cải thiện, đóng góp tích cực vào việc tăng lợi nhuận cho ngân hàng, với việc cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho tất các các phân khúc khách hàng của VAB.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 1/2025 giảm so với cùng kỳ năm trước do công tác xử lý nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán nợ thực hiện liên tục, hiệu quả, tình hình tài chính của khách hàng vay tiếp tục cải thiện.

Từ các nguyên nhân trên, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý 1/2025 tăng 82,88 tỷ đồng, tăng 40,77 % so với cùng kỳ năm trước, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2025 tăng 90,2 tỷ đồng, tăng 44,49% so với cùng kỳ năm trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/5, giá cổ phiếu này giảm 0,71% xuống 13.900 đồng/cp.