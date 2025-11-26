Thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 mỹ phẩm liên quan Công ty Mailisa

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan công ty Mailisa…

Tại Quyết định số 695/QĐ-QLD do ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược ký ban hành về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm, 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp trước đây cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (tại TP.HCM) chính thức bị thu hồi. Doanh nghiệp này cung cấp nhiều dòng mỹ phẩm cho hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi vì doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định liên quan tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Cũng tại Quyết định này, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm theo Danh mục tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Lý do đình chỉ và thu hồi: Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi các lô sản phẩm, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Sở Y tế TP.HCM giám sát Công ty MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên. Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng đối với các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng thẩm quyền và đúng quy định hiện hành, chuyển hồ sơ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong trường hợp có vi phạm hình sự.

Trước đó, trong thông tin gửi báo chí hôm 18/11, Cục Quản lý Dược cho biết đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty MK Skincare công bố, theo kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận công bố mỹ phẩm kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đến ngày 17/11/2025, Công ty MK Skincare còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Theo Cục Quản lý Dược, việc tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên và Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo các quy định này, cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu chỉ cần cung cấp cho cơ quan quản lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến các tài liệu sau: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên, địa chỉ cơ sở công bố, tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu, thành phần công thức, tính năng, công dụng); Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố, và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.