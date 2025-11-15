Thứ Bảy, 15/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Vũ Hán khai trương cửa hàng Robot hình người 7s đầu tiên của Trung Quốc

Trọng Hoàng

15/11/2025, 09:08

Trung Quốc đang đẩy nhanh cuộc đua robot hình người với bước đi táo bạo từ Vũ Hán: đưa robot trực tiếp vào đời sống xã hội thông qua mô hình bán lẻ thông minh 7S đầu tiên. Đây là tín hiệu cho thấy sản phẩm công nghệ cao sẽ tiến gần hơn tới thị trường đại chúng, tạo động lực tăng trưởng mới trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức...

Cửa hàng robot hình người 7S đầu tiên của Trung Quốc khai trương tại OVC. (Nguồn ảnh: Optics Valley of China)
Cửa hàng robot hình người 7S đầu tiên của Trung Quốc khai trương tại OVC. (Nguồn ảnh: Optics Valley of China)

CUỘC CÁCH MẠNG BÁN LẺ ROBOT KHỞI PHÁT TỪ VŨ HÁN

Ngày 11/11, cửa hàng robot hình người 7S đầu tiên của Trung Quốc chính thức khai trương tại Khu Phát triển Công nghệ cao Hồ Đông (Optics Valley of China - OVC), thành phố Vũ Hán. Mô hình tiên phong này thiết kế theo tiêu chuẩn 7S bao gồm: Bán hàng - Phụ tùng - Dịch vụ - Khảo sát - Giải pháp - Trưng bày - Đào tạo (Sale - Spare parts - Service - Survey - Solution - Show, School).

OVC đang nổi lên như trung tâm công nghệ robot của Trung Quốc, quy tụ đội ngũ nghiên cứu từ Đại học Khoa học & Công nghệ Hoa Trung và Đại học Vũ Hán, cùng chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa trong lĩnh vực robot hình người.

Việc robot xuất hiện như một sản phẩm thương mại, thay vì chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quá trình đưa robot trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Robot hỗ trợ bán hàng trong siêu thị. (Nguồn ảnh: Optics Valley of China)
Robot hỗ trợ bán hàng trong siêu thị. (Nguồn ảnh: Optics Valley of China)

ĐA DẠNG ỨNG DỤNG - THƯƠNG MẠI HÓA MẠNH MẼ

Tại cửa hàng, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và mua sắm nhiều mẫu robot hình người do các doanh nghiệp Hồ Bắc phát triển như Laborer, Voyager, Shennong và Guangzi.

Giá thành của các sản phẩm trải rộng từ 7.999 NDT (khoảng 1.120 USD) đến hơn 700.000 NDT, phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau, từ sản xuất công nghiệp, dịch vụ - du lịch, hỗ trợ người cao tuổi cho đến các nhiệm vụ cứu hộ và vận hành chuyên biệt.

Khách hàng còn có thể tùy chỉnh cấu hình, đăng ký hỗ trợ tài chính ngay tại chỗ - mô hình bán lẻ giống như thị trường ô tô, tạo điều kiện cho robot tiếp cận người dùng đại chúng.

Ngoài vai trò thương mại, cửa hàng còn cung cấp đào tạo vận hành, chứng nhận kỹ thuật, và các chương trình giáo dục STEM cho thanh thiếu niên - góp phần phổ cập tri thức AI và robot trong cộng đồng.

Khách hàng quan sát hai robot đấu boxing. (Nguồn ảnh: Optics Valley of China)
Khách hàng quan sát hai robot đấu boxing. (Nguồn ảnh: Optics Valley of China)

TÁC ĐỘNG KINH TẾ - CẠNH TRANH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Thương mại hóa robot hình người đang trở thành mặt trận công nghệ mới, là “cuộc đua smartphone phiên bản 2.0”. Trung Quốc đặt kỳ vọng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu khi thị trường dịch vụ robot dự báo đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong thập kỷ tới.

Việc đưa robot vào hệ thống bán lẻ thông minh như mô hình 7S không chỉ tạo ra một thị trường tiêu dùng mới với quy mô dữ liệu ứng dụng ngày càng lớn, mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ tăng tốc trong hệ sinh thái AI - robot.

Cùng với đó, hàng loạt ngành nghề mới liên quan đến vận hành và bảo trì robot dịch vụ sẽ hình thành, góp phần tạo việc làm và nâng cao kỹ năng lao động trong nền kinh tế số.

Sự kiện tại Vũ Hán cũng mang đến những gợi ý quan trọng cho Việt Nam trong chiến lược chuyển đổi số. Thực tế, Việt Nam đang có những bước tiến rõ rệt trong phát triển robot hình người, với nhiều công ty và tập đoàn lớn tham gia.

Tập đoàn Vingroup đã thành lập hai công ty VinMotion và VinDynamics chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất robot humanoid. Đáng chú ý, chỉ sau vài tháng, VinMotion đã giới thiệu nguyên mẫu robot có thể đi bằng hai chân, vẫy tay và giao tiếp cử chỉ do kỹ sư Việt Nam phát triển.

Trước đó, Việt Nam cũng từng có những robot dịch vụ như TOPIO Dio do TOSY phát triển - một robot ba bánh ứng dụng trong nhà hàng và quán café. Việc ứng dụng robot hình người trong y tế, du lịch và chăm sóc người cao tuổi là hoàn toàn khả thi, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mô hình “bán lẻ - trải nghiệm robot” tại các đô thị lớn, thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Cửa hàng robot 7S tại Vũ Hán là một thử nghiệm nhỏ, nhưng đại diện cho tầm nhìn lớn: đưa robot vào mọi gia đình, mọi doanh nghiệp, mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Tương lai mà robot trở thành “công nhân”, “người hỗ trợ” sát cánh cùng con người đang đến gần hơn bao giờ hết. Và ai nắm bắt được xu thế này sớm, sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

