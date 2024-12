Vụ khai thác cát trái phép 293 tỷ đồng: Bộ Công an nêu kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan”.

Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 44 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trong đó, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị tội danh Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Ông Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngoài ra, 40 bị can liên quan cũng bị đề nghị truy tố theo những tội danh tương ứng với hành vi phạm tôi.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang dự định cấp mỏ cát tại xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, An Ging) để cung cấp cho dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Khi đó, Lê Quang Bình đã đến gặp, đề nghị và được các ông Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí, Nguyễn Bảo Trung tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.

Sau khi công ty được cấp phép khai thác cát, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ; đồng thời bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân bên ngoài trái quy định để hưởng lợi trái phép.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 24/12/2021 đến 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác tổng khối lượng 5.081.996 m3 cát. Trong đó, khối lượng cát khai thác bán cho khách lẻ trái quy định là 3.710.751 m3, hưởng lợi số tiền hơn 293 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, xuyên suốt quá trình Công ty Trung Hậu 68 được các cá nhân liên quan thuộc UBND tỉnh An Giang tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác, Lê Quang Bình đã đưa tiền cho các lãnh đạo UBND tỉnh này là Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư và một số người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản vẫn còn có tình trạng buông lỏng, móc ngoặc giữa doanh nghiệp với các cá nhân được giao làm công tác quản lý. Qua công tác điều tra vụ án, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị UBND tỉnh, thành phố và các Sở, ngành liên quan một số nội dung.

Thứ nhất, chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Luật Khoáng sản; các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan; rà soát để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

Thứ hai, tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là cát xây dựng; kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh và sử dụng cát, lòng sông, đặc biệt chú ý tới tác động xấu đến môi trường và việc gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác; khuyến khích, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên (sử dụng tro, xi làm vật liệu san lấp), khắc phục tình trạng khan hiếm cát, san lấp xây dựng ở một số địa phương.

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

Thứ tư, rà soát các quy định còn bất cập trong quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng, tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động khoáng sản tuân thủ quy định của pháp luật.

Thứ năm, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo quy định; có giải pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ sản lượng khai thác; việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, trách nhiệm đối với địa phương của các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn;

Chủ động phối hợp với UBND các tỉnh giáp ranh thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương.