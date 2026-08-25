Vừa bán ra, NSI lại đăng ký mua vào 12 triệu cổ phiếu SAM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã SAM-HOSE).
Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa đăng ký mua vào 12 triệu cổ phiếu SAM nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/8/2026 đến ngày 26/9/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.
Nếu giao dịch thành công, NSI sẽ tăng sở hữu từ hơn 7,6 triệu cổ phiếu lên mức hơn 19,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,9% lên 4,88% vốn tại SAM Holdings.
Đáng chú ý, trước đó từ ngày 27/7/2026 đến 28/7/2026, NSI đã bán ra 10 triệu cổ phiếu SAM, qua đó giảm sở hữu từ hơn 17,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,38% xuống còn hơn 7,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,9% như hiện tại.
Về mối liên hệ, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT SAM Holdings là cổ đông nắm trên 10% vốn Chứng khoán Quốc Gia; ông Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT NSI cũng đồng thời là Thành viên HĐQT độc lập tại SAM Holdings.
Trước đó, HĐQT SAM đã chấp thuận hủy bỏ phương án tham gia góp vốn, thành lập “Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI” giữa Công ty cổ phần SAM Holdings và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) đã được HĐQT thông qua vào năm 2020.
Đồng thời, chấp thuận thực hiện các thủ tục yêu cầu triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI để ban hành Nghị quyết về việc giải thể Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI.
Về kết quả kinh doanh, SAM ghi nhận lợi nhuận quý 2/2026 trên BCTC riêng giảm 6,5% so với cùng kỳ đạt hơn 19,5 tỷ đồng do giảm doanh thu bán hàng. Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2026 tăng 25% lên hơn 42 tỷ đồng do doanh thu tài chính và doanh thu bán hàng tăng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SAM ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.031 tỷ đồng, tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2025 (2.567 tỷ); lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng 45,6% (39,5 tỷ đồng).
Công ty CP Transimex (mã TMS-HOSE) thông báo giao dịch của người có liên quan đến Ủy viên HĐQT Công ty CP Vinafreight (mã VNF-HNX).
Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE).
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/8/2026.
Trước đó, Dược Hậu Giang đã chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vào tháng 5. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2025 qua 2 lần tạm ứng là 100% bằng tiền mặt, đây cũng là kế hoạch đã được công ty thông qua.
Tuy nhiên, cổ phiếu DGC đồng thời được theo dõi ở các diện như bị hạn chế giao dịch do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định và thuộc diện cảnh báo do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...