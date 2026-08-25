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Vừa bán ra, NSI lại đăng ký mua vào 12 triệu cổ phiếu SAM

H Hà Anh

Trước đó từ ngày 27/7/2026 đến 28/7/2026, NSI đã bán ra 10 triệu cổ phiếu SAM, qua đó giảm sở hữu từ hơn 17,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,38% xuống còn hơn 7,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,9% như hiện tại.

Sơ đồ giá cổ phiếu SAM trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SAM trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã SAM-HOSE).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa đăng ký mua vào 12 triệu cổ phiếu SAM nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/8/2026 đến ngày 26/9/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, NSI sẽ tăng sở hữu từ hơn 7,6 triệu cổ phiếu lên mức hơn 19,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,9% lên 4,88% vốn tại SAM Holdings.

Đáng chú ý, trước đó từ ngày 27/7/2026 đến 28/7/2026, NSI đã bán ra 10 triệu cổ phiếu SAM, qua đó giảm sở hữu từ hơn 17,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,38% xuống còn hơn 7,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,9% như hiện tại.

Về mối liên hệ, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT SAM Holdings là cổ đông nắm trên 10% vốn Chứng khoán Quốc Gia; ông Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT NSI cũng đồng thời là Thành viên HĐQT độc lập tại SAM Holdings.

Trước đó, HĐQT SAM đã chấp thuận hủy bỏ phương án tham gia góp vốn, thành lập “Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI” giữa Công ty cổ phần SAM Holdings và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) đã được HĐQT thông qua vào năm 2020.

Đồng thời, chấp thuận thực hiện các thủ tục yêu cầu triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI để ban hành Nghị quyết về việc giải thể Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI.

Về kết quả kinh doanh, SAM ghi nhận lợi nhuận quý 2/2026 trên BCTC riêng giảm 6,5% so với cùng kỳ đạt hơn 19,5 tỷ đồng do giảm doanh thu bán hàng. Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2026 tăng 25% lên hơn 42 tỷ đồng do doanh thu tài chính và doanh thu bán hàng tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SAM ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.031 tỷ đồng, tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2025 (2.567 tỷ); lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng 45,6% (39,5 tỷ đồng).

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