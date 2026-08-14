Một nhà đầu tư cá nhân chi hơn 101 tỷ làm cổ đông lớn của Vidipha

Ông Nguyễn Quốc Hùng báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã VDP-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu VDP trên TradingView.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hùng đã mua vào hơn 2,5 triệu cổ phiếu VDP trong phiên giao dịch ngày 12/8/2026. Qua đó, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 11,545% và trở thành cổ đông lớn tại Vidipha.

Theo dữ liệu giao dịch trên HoSE, ngày 12/8/2026 có xuất hiện giao dịch thỏa thuận tương ứng số lượng cổ phiếu mà ông Nguyễn Quốc Hùng đã mua nêu trên với giá trị giao dịch gần 101,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào 7/8/2026, một nhà đầu tư cá nhân khác là ông Lê Quang Hải cũng đã mua vào hơn 4,95 triệu cổ phiếu VDP. Sau giao dịch, ông Hải tăng sở hữu từ 19.200 cổ phiếu VDP, chiếm 0,087% lên mức gần 4,97 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 22,503% và trở thành cổ đông lớn tại Vidipha.

Hiện, Vidipha đang trong đợt chào bán gần 9,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 45 cổ phiếu mới. Danh sách cổ đông tham gia mua cổ phiếu đã được chốt ngày 24/7/2026.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 5/8/2026 đến 20/8/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 5/8/2026 đến ngày 26/8/2026. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần.

Nếu phát hành thành công, Vidipha sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 220,8 tỷ đồng hiện tại lên hơn 320,2 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, VDP dự kiến huy động hơn 99,3 tỷ đồng; toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

Cụ thể, hơn 2 tỷ đồng được dùng để cải tạo, sửa chữa nhà xưởng rộng 6.500 m2; 97,2 tỷ đồng dùng để mua sắm máy móc, thiết bị. Trường hợp số tiền thu về không đủ để sử dụng cho mục đích này, HĐQT sẽ dùng nguồn tài trợ từ các ngân hàng thương mại để bổ sung vốn.

Theo công bố từ Vidipha, dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin có tổng mức đầu tư dự kiến 127,8 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2028 thì chính thức đi vào hoạt động. Công suất thiết kế sản xuất 10 triệu chai/năm.

Kết thúc quý 2/2026, VDP ghi nhận lãi sau thuế tăng 51,90% đạt 19,07 tỷ đồng là do doanh thu hoạt động tài chính quý 2 này tăng hơn 300%, tương ứng tăng 6,25 tỷ đồng. Lũy kế đạt gần 31 tỷ (cùng kỳ đạt gần 27 tỷ đồng).