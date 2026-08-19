FPTS muốn vay 1.500 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu

Mục đích là đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ; đầu tư tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ...

Sơ đồ giá cổ phiếu FTS trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS (mã FTS-HOSE) công bố Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Cụ thể, hạn mức tín dụng của FPTS ở mức 1.500 tỷ đồng tại Techcombank và FTS dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Techcombank.

Mục đích vay vốn là đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ; đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng thuộc danh sách Techcombank chấp thuận từng thời kỳ; cho vay phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Lãi suất cho vay được xác định tại thời điểm giải ngân được quy định cụ thể trên Đề nghị giải ngân kiêm Khế ước Nhận nợ được lập theo mỗi lần rút vốn vay, theo quy định về lãi suất của Ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên FTS muốn vay vốn tại ngân hàng.

Cụ thể: Vào ngày 15/6, FPTS cũng công bố Nghị quyết HĐQT về thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn (vay theo hạn mức tín chấp và có tài sản đảm bảo) là 2.000 tỷ đồng, hiệu lực của hạn mức này đến hết ngày 31/12/2026.

Thời hạn vay không quá 6 tháng/mỗi khế ước nhận nợ. Riêng đối với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ kỳ hạn tối đa là 3 tháng/mỗi khế ước nhận nợ.

Mục đích vay vốn của FPTS nhằm bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành; đầu tư mua Trái phiếu Chính phủ; hoàn vốn các giao dịch mua/đầu tư Trái phiếu Chính phủ; mua đầu tư trái phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành và bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (theo quy định của ACB từng thời kỳ).

Sau đó vào ngày 18/6, HĐQT FTS đã thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - nhánh Thanh Xuân (VCB) với tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn là 2.000 tỷ đồng, nhằm phát hành thẻ tín dụng công ty là 1.000 tỷ đồng; cho vay đầu tư kinh doanh Công cụ nợ của Chính phủ, Trái phiếu chính quyền địa phương tối đa 2.000 tỷ đồng;

Cho vay đầu tư kinh doanh cổ phiếu, bổ sung vốn lưu động phục vụ phương án kinh doanh phù hợp với hoạt động của công ty chứng khoán: tối đa 200 tỷ đồng. Tổng số tiền vay không vượt quá 2.000 tỷ đồng.

Về phương án trả nợ, FTS sẽ dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho VCB.

Tiếp đến ngày 20/7, HĐQT công ty thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và dùng tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại VIB với tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn 2.500 tỷ đồng - Trong đó: hạn mức vay vốn tín chấp là 1.500 tỷ đồng; hạn mức vay vốn có Tài sản đảm bảo là 1.500 tỷ đồng; Mục đích vay vốn là để đáp ứng nhu cầu về bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể: đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và cho vay giao dịch ký quỹ, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán; đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương phù hợp với quy định của pháp luật và VIB;

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán, FTS ghi nhận doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 692 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ; tổng chi phí tăng 35% lên hơn 402 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 12,52% và lợi nhuận sau thuế tăng 11,41% lần lượt đạt 290 tỷ và gần 238 tỷ đồng.

FTS cho biết lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 tăng 24,92% so với 6 tháng đầu năm 2025 do cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL tăng 305% (6 tháng đầu năm 2026 là 165,7 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm 2025 là 40,9 tỷ đồng.) và lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 15% (6 tháng đầu năm 2026 là 398,5 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm 2025 là 347,2 tỷ đồng).