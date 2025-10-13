Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Công ty không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong (mã ORS-HOSE) với tổng số tiền phạt là 185 triệu đồng.

Trong đó, ORS bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Công ty báo cáo không đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 được kiểm toán.

Trước đây 1 tháng, ORS cũng bị phạt 02 lỗi với mức phạt 125 triệu đồng/1 lỗi - trong đó, phạt 125 triệu đồng theo quy định điểm đ Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn.

Cụ thể: trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu. Như vậy, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Tiếp theo là phạt 125 triệu đồng theo quy định Điểm c Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể: công ty cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán, HOSE đã công bố quyết định đưa gần 336 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - TPS (mã ORS) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 28/08/2025. HOSE cho biết nguyên nhân là do kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.