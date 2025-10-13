Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Hoài An

13/10/2025, 09:25

Công ty không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Sơ đồ giá cổ phiếu ORS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ORS trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong (mã ORS-HOSE) với tổng số tiền phạt là 185 triệu đồng.

Trong đó, ORS bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Công ty báo cáo không đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 được kiểm toán.

Trước đây 1 tháng, ORS cũng bị phạt 02 lỗi với mức phạt 125 triệu đồng/1 lỗi  - trong đó, phạt 125 triệu đồng theo quy định điểm đ Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn.

Cụ thể: trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu. Như vậy, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Tiếp theo là phạt 125 triệu đồng theo quy định Điểm c Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể: công ty cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán, HOSE đã công bố quyết định đưa gần 336 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - TPS (mã ORS) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 28/08/2025. HOSE cho biết nguyên nhân là do kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

14:26, 08/08/2025

Tiếp tục không công bố thông tin, SPI bị đình chỉ giao dịch

07:56, 18/02/2025

GAB bị phạt vì không công bố thông tin

16:45, 28/11/2024

Từ khóa:

cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. chứng khoán kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố ORS Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vi phạm

Đọc thêm

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.

Thay đổi phương án sử dụng tiền từ chào bán cổ phiếu, SZC bị phạt nặng

Công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông)...

Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX chính thức giao dịch trên HOSE ngày 21/10, giá tham chiếu 46.800 đồng

TCBS đã thực hiện thành công đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO với hơn 231 triệu cổ phiếu thu hút hơn 10.800 tỷ đồng vốn góp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tổng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2025 đạt 23.113 tỷ đồng và 42.478 tỷ đồng.

Sắp thực hiện quyền mua, Chủ tịch NLG bán ra 3 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% vốn tại Nam Long.

Cấp phép tối đa 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa: Ứng cử viên nào sáng giá?

Cấp phép tối đa 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa: Ứng cử viên nào sáng giá?

Những doanh nghiệp có lợi thế về nền tảng công nghệ với sự am hiểu về blockchain và fintech hoặc hợp tác với đối tác quốc tế về chia sẻ công nghệ và hạ tầng sẽ là những ứng cử viên sáng giá đầu tiên được cấp phép.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Thị trường

2

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Chứng khoán

3

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết

4

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Tiêu điểm

5

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy