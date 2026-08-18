Giới chuyên gia dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và cho tới hết năm nay...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh - Ảnh: Getty/MS NOW.

Đây là quan điểm mà giới chuyên gia đã duy trì trong suốt mấy tháng qua.

Gần đây, thị trường lãi suất tương lai đã chuyển sang đặt cược nhiều hơn vào khả năng Fed giữ nguyên lãi suất, thay vì tăng, trong cuộc họp tháng tới. Mức đặt cược vào khả năng giữ nguyên lãi suất đã tăng lên mức gần 70%, trong khi khả năng tăng lãi suất giảm còn hơn 30% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Động lực cho sự dịch chuyển này là một loạt số liệu yếu về kinh tế Mỹ, gồm việc làm, lạm phát và doanh thu bán lẻ.

Tuy nhiên, với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn và giá dầu thô đang cao hơn khoảng 25% so với trước chiến tranh, thị trường vẫn đang tính đến khả năng Fed sẽ có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm 2026.

Sau cuộc họp tháng 7 của Fed, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhắc lại cam kết của Fed về đưa lạm phát về mục tiêu 2% sau hơn 5 năm tốc độ lạm phát ở Mỹ duy trì cao hơn mức này. Dù vậy, ông không đưa ra một tín hiệu gì về đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

Cũng sau cuộc họp đó, một số thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bao gồm 3 thành viên phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất vừa rồi của Fed, đã phát tín hiệu ủng hộ tăng lãi suất nếu lạm phát còn cao. Sự bất đồng quan điểm về lãi suất trong nội bộ FOMC nhiều khả năng sẽ tiếp tục.

Trong cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 12-17/8 của Reuters, 94 trong số 104 nhà kinh tế đưa ra câu trả lời, tương đương tỷ lệ 90%, dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp ngày 15-16/9. Tỷ lệ này về cơ bản giữ nguyên so với kết quả cuộc khảo sát tháng trước.

“Các số liệu lạm phát của tháng 7 về cơ bản là trung tính. Các hoạt động kinh tế cho thấy sự suy yếu phần nào. Điều này có thể khiến có thêm nhiều thành viên FOMC muốn ‘chờ xem’ thay vì tăng lãi suất ngay lập tức”, nhà kinh tế Ryan Wang của ngân hàng HSBC nhận định.

80 người trả lời, tương đương tỷ lệ gần 80%, dự báo Fed sẽ không thay đổi lãi suất cho tới cuối năm nay. Tỷ lệ dự báo này cũng đã ổn định trong suốt 3 tháng qua. Có 22 nhà kinh tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 1 lần trong năm nay, trong khi chỉ có 2 người dự báo Fed sẽ hạ lãi suất.

Giá trị trung vị của kết quả khảo sát cũng cho thấy Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất cho tới cuối năm 2027. Tuy nhiên, vẫn có một số ít nhà dự báo cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 9, phản ánh một cuộc tranh luận gay gắt về lãi suất cả trong và ngoài FOMC.

Nhà kinh tế trưởng Stephen Stanley của công ty Santander U.S. Capital Markets nhận định “cuộc tranh luận của FOMC vào tháng tới sẽ hoàn toàn tập trung vào triển vọng lạm phát”. Ông cũng kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - duy trì mức tăng hàng năm trên 3% trong tháng 7.

“Với tình hình như vậy, tôi vẫn tin FOMC sẽ tăng lãi suất vào tháng tới”, ông Stanley nói.

Các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters dự báo tốc độ lạm phát PCE bình quân ở mức 3,5% trong năm nay, bằng với mức dự báo đã đưa ra trong cuộc khảo sát tháng trước. Họ dự báo lạm phát ở Mỹ sẽ duy trì trên mục tiêu của Fed cho tới ít nhất năm 2028 - theo kết quả trung vị của cuộc khảo sát.

Trước cuộc họp tháng 9 của Fed, thị trường sẽ nhận được báo cáo PCE tháng 7 và số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7. Trong tháng 6, PCE toàn phần tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, còn PCE lõi tăng 3,3%.

Chi phí sinh hoạt cao vẫn đang là một vấn đề bất lợi đối với Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Vào năm 2024, ông Trump tái đắc cử một phần nhờ cam kết sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt cho cử tri Mỹ.