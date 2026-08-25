Tranh luận về uy tín của Fed trước bài phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh ở Jackson Hole

Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh (trái) trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng tháng 5/2026. Đứng bên cạnh ông là Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Nhà Trắng.

Bài phát biểu này được coi là một dấu mốc quan trọng đối với ông Warsh, người mới lên lãnh đạo Fed vào tháng 5 năm nay và là một trong những nhân vật kinh tế chủ chốt được Tổng thống Donald Trump đề cử.

Tuần qua, nợ công của Mỹ đã đạt mức kỷ lục 40 nghìn tỷ USD và lợi suất trái phiếu dài hạn của nước này chạm mức cao nhất trong 19 năm. Cùng lúc, Mỹ áp thuế quan mới lên Canada, leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia láng giềng ở Bắc Mỹ, và đầu tuần này, Mỹ khởi động chiến dịch gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran - hai động thái đều có thể gây ra những tác động to lớn đối với nền kinh tế Mỹ.

Trong bối cảnh như vậy, ông Warsh và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, cả hai đều do ông Trump bổ nhiệm, đang chịu áp lực ngày càng lớn về cách thức truyền đạt chính sách kinh tế.

Một số nhà đầu tư cho rằng thông báo đột ngột trong tuần trước của ông Bessent về việc Bộ Tài chính Mỹ sẽ tăng cường mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ đã làm giảm uy tín của các hướng dẫn từ cơ quan này. Trước đó, ông Warsh đã cắt giảm mạnh mẽ việc ngân hàng trung ương Mỹ phát tín hiệu chính sách tới thị trường tài chính, dẫn tới việc nhà đầu tư có ít căn cứ hơn để căn chỉnh kỳ vọng về đường đi của lãi suất.

Bài phát biểu vào ngày thứ Sáu tuần này sẽ là lần đầu tiên ông Warsh phát biểu trước các nhà kinh tế và lãnh đạo ngân hàng trung ương dự hội nghị thường niên của Fed tại khu nghỉ Jackson Hole, bang Wyomming với tư cách là Chủ tịch Fed. Theo dự báo của giới phân tích, ông sẽ sử dụng bài phát biểu này để đưa ra một khuôn khổ cho đường lối cắt giảm giao tiếp của Fed với thị trường tài chính.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế học do Trường Kinh doanh Booth thuộc Đại học Chicago thực hiện cho tờ báo Financial Times, phần lớn các chuyên gia cho biết họ ngày càng lo ngại rằng Fed sẽ mất nhiều thời gian hơn để kiểm soát lạm phát. Gần 60% số người được hỏi cho rằng Fed sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu lạm phát 2% so với khi ông Warsh được Thượng viện xác nhận làm Chủ tịch Fed hồi giữa tháng 5 năm nay.

Lạm phát đã vượt mục tiêu 2% của Fed trong suốt hơn 5 năm qua, và cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá xăng dầu lên cao, khiến áp lực lạm phát càng tăng thêm. Các biện pháp thuế quan mới nhất của Trump đối với Canada và lệnh trừng phạt thứ cấp mà Mỹ dự định áp lên các quốc gia được cho là có quan hệ kinh tế với Iran có thể càng khiến sức ép lạm phát trong nền kinh tế Mỹ thêm trầm trọng.

Chuyên gia Christiane Baumeister từ Đại học Notre-Dame nhận định: "Điều đáng lo ngại là việc Warsh không sẵn sàng đưa ra một đánh giá rõ ràng và cởi mở về tình hình hiện tại và triển vọng của nền kinh tế Mỹ. Cách tiếp cận này dẫn đến những suy đoán không cần thiết, có khả năng gây nguy hiểm cho sự ổn định và làm dấy lên lo ngại về uy tín của Fed”.

Hơn 60% số chuyên gia được hỏi trong cuộc khảo sát nói trên cho biết những lo ngại về uy tín của Fed đã có tác động rất đáng kể hoặc khá đáng kể đến sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn kể từ khi ông Trump đề cử ông Warsh cho ghế chủ tịch Fed vào cuối tháng 1 năm nay.

Nhà kinh tế Robert Barbera từ Đại học Johns Hopkins cho rằng sự can thiệp của ông Bessent vào thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đã khiến "tỷ giá đồng USD dường như trở nên không ổn định". Tuần trước, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD giảm tuần thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng. USD mất giá sẽ làm tăng rủi ro lạm phát trong nền kinh tế Mỹ do làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu.

Ông Eric Rosengren, cựu Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, cho biết rằng ông Warsh có thể giữ im lặng về các quyết định trong tương lai, nhưng ông cần phải giải thích các quyết định hiện tại. "Chiến lược truyền thông đang làm mất uy tín của Fed”, ông Rosengren nói.

Gần 3/4 số chuyên gia được hỏi trong cuộc khảo sát cho biết sự dịch chuyển từ chiến lược truyền thông cởi mở hơn của những chủ tịch Fed tiền nhiệm như ông Jerome Powell, bà Janet Yellen và ông Ben Bernanke là thay đổi quan trọng nhất mà Warsh đã thực hiện kể từ khi trở thành Chủ tịch Fed cách đây 3 tháng.

Một tỷ lệ đa số lớn, cụ thể là 75%, cho biết hiệu suất tổng thể của ông Warsh kể từ khi trở thành Chủ tịch Fed phù hợp với kỳ vọng của họ.

Ông Warsh từng nói rằng ông hy vọng việc phá vỡ vòng lặp phản hồi giữa Fed và các nhà đầu tư sẽ giúp thị trường tập trung ít hơn vào việc soi xét các phát biểu của quan chức Fed và chú ý nhiều hơn vào dữ liệu kinh tế.

Bà Deborah Lucas, giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts, nhận xét với Financial Times: "Fed trước đây đã bị cuốn vào việc quản lý vi mô thị trường, dẫn đến tác động tiêu cực tới sự vận hành thị trường vốn. Ông Warsh sẵn sàng đứng lên chống lại các lợi ích cố hữu trong hiện trạng để cố gắng đảo ngược điều này. Tôi đánh giá cao ông ấy vì điều đó”.

Ông Jon Faust, một nhà kinh tế tại Đại học Johns Hopkins, từng là cố vấn cho cựu Chủ tịch Fed Powell, cho biết Warsh đã xoa dịu những lo ngại rằng ông sẽ chịu áp lực từ Tổng thống Trump, người liên tục kêu gọi Fed giảm lãi suất trong lúc lạm phát đang còn cao.

"Ông ấy đã vượt qua được những lo ngại về việc hành động theo sức ép chính trị, và đã không gây ra sự hỗn loạn bên trong Fed. Một số kịch bản đáng sợ chắc chắn đã được loại bỏ”, ông Faust nhận định.