Vững một niềm tin

Mùa Xuân này – Xuân Bính Ngọ, mùa Xuân thứ 96 kể từ khi Đảng ta được thành lập (3/2/1930), sẽ đi vào lịch sử dân tộc với dấu ấn là mùa Xuân mở đầu và mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đón Xuân Bính Ngọ này, cả nước ngập tràn niềm vui. Vui vì những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2025 vừa qua cũng như cả thời kỳ 2021-2025, với hầu hết các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra đều đã đạt hoặc vượt. Vui hơn nữa là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, diễn ra từ 19-25/1/2026, đã thành công tốt đẹp, với Ban Chấp hành Trung ương khóa mới – “bộ não” của dân tộc, bao gồm những đảng viên ưu tú nhất, thực sự là những người được “chọn mặt gửi vàng”, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu và tầm nhìn đáp ứng được yêu cầu chèo lái “con thuyền” đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cùng với đó là đường hướng phát triển đất nước và xây dựng Đảng mà Đại hội đã thông qua, tạo tiền đề, căn cứ khoa học và thực tiễn cũng như niềm tin để đưa Việt Nam đạt tới hai mục tiêu chiến lược: Một trăm năm – trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại và mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, rồi thành nước phát triển, có mức thu nhập cao vào năm 2045; Kỷ niệm 100 năm thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam).

NHỮNG THẮNG LỢI NGOÀI MONG ĐỢI

Nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước năm 2025 và 5 năm qua, và xa hơn nữa là gần 40 năm Đổi mới, với những chủ trương, quyết sách mang tính xoay chuyển tình thế, do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện, mới thấy hết được ý nghĩa vĩ đại của những thành tựu mà Việt Nam đã giành được, biến nước ta từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, do hậu quả của mấy chục năm chiến tranh, rồi bị bao vây, cấm vận, thành một quốc gia nằm trong top 32 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất và top 15 nước có kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất, trên phạm vi toàn cầu, với vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao, được coi là một trong những đối tác có trách nhiệm và được tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới 40 năm qua ở Việt Nam, cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980, nền kinh tế nước ta thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng, đời sống người dân khó khăn. Mười năm đầu sau thống nhất đất nước, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam chỉ đạt 125-200 USD/năm, nằm trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới. Lạm phát cuối năm 1986 lên đến 774%.

Đất nước khi đó đã thực sự lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng.

Trước câu hỏi “Đổi mới hay là chết?”, Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách lớn, chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội, theo lối mòn duy ý chí của lý luận giáo điều về kinh tế kế hoạch hóa, để thông qua chính sách Đổi mới kinh tế. Đây là lựa chọn chuẩn xác, thể hiện bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược của Đảng. Đến nay, có đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định chính sách Đổi mới kinh tế đã thành công.

Đại hội VI của Đảng đã đi vào lịch sử như một mốc son, tạo bước ngoặt mang tính xoay chuyển tình thế để đưa nước ta từng bước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và phát triển không ngừng, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc loại cao trong khu vực và trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 30 năm đầu Đổi mới đạt gần 7%/năm. Trong giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm của Việt Nam đạt 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước. Nếu không tính năm 2021 phải chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022- 2025 đạt 7,13%, cao hơn mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Sau gần 40 năm Đổi mới theo chủ trương do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện, đất nước ta đã thực sự thay đổi theo hướng phồn vinh, với diện mạo mới, không chỉ ở tầm vĩ mô của đất nước, mà ở từng tỉnh, thành phố, từng phường, xã, và ở cả mỗi gia đình người dân.

Với quy mô GDP quy đổi tương đương đạt 514 tỷ USD; GDP bình quân đầu người cán mốc 5.026 USD khi kết thúc năm 2025 vừa qua, Việt Nam đã bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Đó là thắng lợi ngoài mong đợi, khi đặt trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục phải đối đầu với những “cơn gió ngược” từ bên ngoài, do hậu quả của xung đột quân sự, căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới và cạnh tranh chiến lược giữa một số cường quốc, cũng như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, với chính sách thuế đối ứng bất lợi cho nhiều mặt hàng xuất khẩu của ta; đồng thời phải đối phó với các đợt thiên tai (lũ, lụt) ở mức lịch sử trong nhiều thập kỷ tại nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung nước ta, với thiệt hại kinh tế ước tới 100.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay,

Những thành tựu to lớn của gần 4 thập kỷ Đổi mới, trong đó có thành tựu của năm 2025 và 5 năm vừa qua, là cơ sở vững chắc, là động lực quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm, được mở đầu từ năm 2026 này, với cột mốc đầu tiên là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

DẤU ẤN ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra trong tháng mở đầu của năm 2026, có ý nghĩa đặc biệt. Trước hết, đó là Đại hội khai mở kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đồng thời tổng kết, đánh giá cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn thành tựu 40 năm thực hiện chính sách Đổi mới được thông qua tại Đại hội lần thứ VI của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng là “nhịp cầu” nối “hai bờ vui” - 4 thập kỷ Đổi mới thành công và kỷ nguyên phát triển mới đầy triển vọng của đất nước. Thành tựu vĩ đại cũng như những tồn tại, hạn chế khó tránh khỏi của 40 năm Đổi mới vừa là tiền đề, là cơ sở vững chắc, vừa là bài học và động lực để dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên phát triển mới theo định hướng chiến lược mà Đại hội XIV đã bàn thảo và nhất trí thông qua, tiếp tục khẳng định hai mục tiêu chiến lược một trăm năm được thông qua từ Đại hội XIII, được cập nhật hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở trong nước và trên thế giới.

Để đạt mục tiêu chiến lược một trăm năm thứ nhất vào năm 2030, Đại hội đã xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số mỗi năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là thách thức không nhỏ, khi tình hình thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra nhiều biến động khó lường trong thế cạnh tranh chiến lược căng thẳng giữa một số cường quốc, chưa kể những bất thường về thiên tai, do tác động của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, nhân dân ta vẫn vững tin vào định hướng chiến lược mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã hoạch định, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để tiếp tục bảo vệ, dựng xây và phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh trong kỷ nguyên mới, được khởi đầu từ mùa Xuân Bính Ngọ này.

Nước mạnh, dân giàu không chỉ là mục tiêu mà còn là khát vọng – khát vọng hòa bình và phát triển phồn vinh của toàn dân tộc, được Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khơi nguồn, định hướng, tạo niềm tin với sức lan tỏa, khích lệ toàn xã hội, cùng hướng về đích chung, với sức mạnh đoàn kết muôn người như một, cùng chung tay xây dựng, để trong tương lai không xa, một nước Việt Nam hùng cường có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”, như Bác Hồ hằng mong đợi lúc sinh thời.

Đất nước, với 96 mùa Xuân có Đảng, từng trải biết bao khó khăn, gian khổ, mất mát, hy sinh, để dân tộc ta, từ thân phận “vong quốc nô”, vùng lên dưới ngọn cờ của Đảng, tự giải phóng cho mình, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất non sông, và vững bước đi lên trên con đường dựng xây đất nước, với niềm tin và khát vọng về tương lai phồn vinh của một quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ 21 này.

Hoàn toàn may mắn một cách ngẫu nhiên. Năm con Ngựa mở đầu cho một hành trình phát triển mới của dân tộc, mở ra nhiều triển vọng, với tinh thần “Mã đáo thành công!”.