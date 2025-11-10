Vượt "bão" thuế quan, doanh nghiệp Mỹ đạt lợi nhuận tốt nhất 4 năm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Hoài Thu
10/11/2025, 14:25
Tâm lý doanh nghiệp được củng cố nhờ các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đạt được với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Cùng với đó là thỏa thuận "đình chiến" thương mại Mỹ - Trung...
Theo dữ liệu từ ngân hàng Morgan Stanley, lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 4 năm. Diễn biến này trái với nhiều dự báo trước đó về nguy cơ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại do căng thẳng thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ hồi tháng 4.
Tăng trưởng lợi nhuận trung vị so với cùng kỳ của các doanh nghiệp trong chỉ số Russell 3000 - thước đo gần như toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ - đạt 11% trong quý 3/2025, cao hơn mức 6% của quý trước đó và là mức cao nhất kể từ quý 3/2021.
Còn theo phân tích của ngân hàng Deutsche Bank, 6/11 nhóm ngành trong chỉ số S&P 500 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận bình quân dương trong quý 3, so với chỉ 2 nhóm - tài chính và cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn - trong quý 2.
Đà tăng này diễn ra dù nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hồi đầu năm cảnh báo thuế quan đối ứng của ông Trump có thể đẩy chi phí nhập khẩu tăng lên, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây rủi ro cho tăng trưởng lợi nhuận.
“Doanh nghiệp đã tìm cách hấp thụ tác động từ thuế quan, còn người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu miễn là họ còn việc làm”, ông Dec Mullarkey, giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản SLC Management - đơn vị đang quản lý 300 tỷ USD tài sản - nhận định với tờ Financial Times.
Theo ông David Kostin, chiến lược gia về cổ phiếu tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, phần lớn doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và hầu hết đều vượt dự báo của các nhà phân tích.
“Trong dữ liệu 25 năm của chúng tôi, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận vượt dự báo như vậy chỉ cao hơn trong giai đoạn mở cửa trở lại sau đại dịch Covid năm 2020-2021”, ông Kostin viết trong báo cáo gửi khách hàng tuần này.
Theo công ty cung cấp dữ liệu FactSet, giới phân tích dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp trong chỉ số Russell 3000 trong quý 4/2025 tăng 7,5%.
Tâm lý doanh nghiệp được củng cố nhờ các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đạt được với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Cùng với đó, tháng trước, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí về một thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài 1 năm.
Trong ngành ô tô, hãng xe Ford và General Motors cho biết tác động từ thuế quan đã giảm sau khi chính quyền ông Trump gia hạn miễn trừ thuế quan đối với linh kiện nhập khẩu.
Nhóm doanh nghiệp điện, bất động sản và công nghiệp cũng ghi nhận doanh thu tăng và biên lợi nhuận cải thiện. Công ty năng lượng NRG Energy hưởng lợi từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu, trong khi nhu cầu đi lại phục hồi giúp kết quả kinh doanh của hãng hàng không Southwest Airlines khởi sắc.
Các ngân hàng gồm Goldman Sachs, Citigroup và JPMorgan Chase ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ sự hồi phục của hoạt động tư vấn - giao dịch mua bán sáp nhập và huy động vốn. Bên cạnh đó, thu nhập từ mảng giao dịch cũng tăng mạnh nhờ biến động lớn trên thị trường tài chính.
Các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) như Alphabet, Microsoft cũng đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận vượt dự báo.
Tuy vậy, theo các nhà phân tích, cảnh báo từ một số doanh nghiệp hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cho thấy nhiều hộ gia đình Mỹ có thể đang chịu áp lực chi tiêu.
Ông Carlos Abrams-Rivera, CEO tập đoàn thực phẩm đóng gói Kraft Heinz cho biết tâm lý người tiêu dùng trước mùa Giáng sinh đang ở mức thấp hiếm thấy trong nhiều thập kỷ. Còn lãnh đạo chuỗi đồ ăn nhanh McDonald’s nhận định người tiêu dùng Mỹ đang thắt chặt chi tiêu, tránh các lựa chọn giá cao.
Việc thiếu dữ liệu việc làm chính thức do chính phủ Mỹ đóng cửa đang làm tăng mức độ bất định về thị trường lao động và sức khỏe tiêu dùng của hộ gia đình.
Theo ông Torsten Slok, nhà kinh tế trưởng tại tập đoàn đầu tư Apollo Global Management, các nguồn dữ liệu khác - gồm từ Hiệp hội Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB), Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp cấp bang - cho thấy thị trường lao động “vẫn đang ổn”.
Tuy nhiên, theo Goldman Sachs, từ đầu tháng 9 đến nay, ít nhất 17 doanh nghiệp thuộc S&P 500 - gồm nền tảng thương mại điện tử Amazon, công ty vận tải UPS và công ty bán lẻ Target - đã thông báo sẽ cắt giảm tổng cộng khoảng 80.000 nhân sự.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11 theo khảo sát của Đại học Michigan cũng giảm xuống mức thấp nhất 3 năm.
“Sự suy giảm niềm tin diễn ra trên diện rộng, ở mọi nhóm tuổi, thu nhập và khuynh hướng chính trị”, bà Joanne Hsu, người đứng đầu cuộc khảo sát, cho biết.
