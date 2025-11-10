Ông Trump muốn phát cho mỗi người Mỹ 2.000 USD từ tiền thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nêu ý tưởng dùng nguồn thu từ thuế quan để hỗ trợ chi trả trực tiếp chi phí y tế và cấp 2.000 USD cho mỗi người dân, trừ nhóm thu nhập cao...

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy (8/11), ông Trump cho biết ông đang khuyến nghị các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa chuyển hàng trăm tỷ USD đang dùng cho chương trình Obamacare sang chi trả trực tiếp cho người dân để họ tự trả cho dịch vụ chăm sóc y tế của mình.

Obamacare là chương trình y tế công - mà ông Trump mô tả là kém hiệu quả - được triển khai Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) được triển khai từ năm 2010).

Ông Trump cho biết ngân sách chính phủ đang thu về hàng nghìn tỷ USD và sẽ sớm bắt đầu trả bớt khoản nợ khổng lồ 37 nghìn tỷ USD.

“Dòng vốn đầu tư vào Mỹ đang ở mức kỷ lục, các nhà máy và công xưởng mọc lên khắp nơi. Một khoản ‘cổ tức’ tối thiểu 2.000 USD mỗi người - không áp dụng với nhóm thu nhập cao - sẽ được chi cho tất cả mọi người”, vị Tổng thống viết.

Sau bài đăng của ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đây chưa phải đề xuất chính thức gửi lên Thượng viện.

“Hiện tại, chúng tôi chưa trình đề xuất đó lên Thượng viện”, ông Bessent nói trên chương trình “This Week” của đài ABC ngày 9/11.

Ông cũng nói bất kỳ đề xuất nào như vậy sẽ còn phụ thuộc vào việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ hiện tại. Tính đến ngày 10/11, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 41 ngày, một con số dài kỷ lục.

“Tổng thống đã đăng tải về việc này nhưng tôi xin nhắc lại rằng chúng ta phải khôi phục hoạt động của chính phủ trước khi làm điều đó. Chúng tôi sẽ không đàm phán với Đảng Dân chủ cho đến khi họ mở cửa lại chính phủ. Rất đơn giản”, ông Bessent nói thêm.

Chia sẻ trong một chương trình của đài CBS News sáng 9/11, ông Kevin Hassett, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ (NEC), cho rằng ý tưởng trên của Tổng thống nhằm thúc đẩy Thượng viện sớm tiến tới một thỏa thuận về ngân sách để có thể mở cửa lại chính phủ.

“Tất cả mọi người đều cần được chăm sóc sức khỏe, vậy tại sao không tìm những người đang phải chi trả nhiều chi phí y tế, gửi cho họ một tấm séc và để họ tự quyết định”, ông Hassett nói thêm.

Tuy nhiên, ông cho biết ý tưởng này chưa được thảo luận rộng rãi trong Thượng viện hoặc trong chính quyền Tổng thống Trump.

Trở lại với ông Bessent, khi được hỏi về đề xuất dùng nguồn thu thuế quan để phát 2.000 USD cho mỗi người dân, vị Bộ trưởng cho biết chưa thảo luận với Tổng thống về vấn đề này nhưng có thể triển khai việc phát tiền theo nhiều hình thức.

“Đó có thể là hình thức giảm thuế như chúng ta đang thấy trong chương trình nghị sự của Tổng thống: Không đánh thuế tiền boa, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế trợ cấp an sinh xã hội và khấu trừ lãi khoản vay mua ô tô”, ông nói.

Ý tưởng dùng nguồn thu thuế quan để trợ cấp cho người dân không mới. Hồi tháng 7, sau khi ông Trump bày tỏ ủng hộ ý tưởng này, Thượng nghị sĩ Josh Hawley của Đảng Cộng hòa đã trình một dự luật trong đó cấp 600 USD cho mỗi người lớn và trẻ em từ nguồn thu thuế quan. Đến nay, Thượng viện chưa biểu quyết về dự luật này.

Các bài đăng của ông Trump được đưa ra giữa lúc Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ vẫn đang bế tắc về dự luật ngân sách và chưa có có tín hiệu nào cho thấy chính phủ sẽ sớm được mở cửa trở lại.

Theo một khảo sát do NBC News công bố đầu tháng này, cử tri Mỹ quy trách nhiệm cho Đảng Cộng hòa nhiều hơn về tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba tuần trước, Đảng Dân chủ giành chiến thắng với khoảng cách phiếu bầu lớn hơn dự báo tại một số bang quan trọng như New Jersey và Virginia. Khảo sát ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy phần lớn cử tri bi quan về tình hình kinh tế Mỹ và không hài lòng với cách điều hành đất nước của ông Trump.

Trong tuần qua, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang vững mạnh.

“Những người phản đối thuế quan thật ngốc. Chúng ta hiện là quốc gia giàu có và được tôn trọng nhất thế giới, lạm phát gần như bằng 0 và thị trường chứng khoán đang ở mức kỷ lục. Trong khi đó, tài khoản hưu trí 401(k) đang ở mức cao nhất từ trước tới nay”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 9/11.