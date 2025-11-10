Thứ Ba, 11/11/2025

Thế giới

Ông Trump muốn phát cho mỗi người Mỹ 2.000 USD từ tiền thuế quan

Đức Anh

10/11/2025, 10:07

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nêu ý tưởng dùng nguồn thu từ thuế quan để hỗ trợ chi trả trực tiếp chi phí y tế và cấp 2.000 USD cho mỗi người dân, trừ nhóm thu nhập cao...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy (8/11), ông Trump cho biết ông đang khuyến nghị các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa chuyển hàng trăm tỷ USD đang dùng cho chương trình Obamacare sang chi trả trực tiếp cho người dân để họ tự trả cho dịch vụ chăm sóc y tế của mình.

Obamacare là chương trình y tế công - mà ông Trump mô tả là kém hiệu quả - được triển khai Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) được triển khai từ năm 2010).

Ông Trump cho biết ngân sách chính phủ đang thu về hàng nghìn tỷ USD và sẽ sớm bắt đầu trả bớt khoản nợ khổng lồ 37 nghìn tỷ USD.

“Dòng vốn đầu tư vào Mỹ đang ở mức kỷ lục, các nhà máy và công xưởng mọc lên khắp nơi. Một khoản ‘cổ tức’ tối thiểu 2.000 USD mỗi người - không áp dụng với nhóm thu nhập cao - sẽ được chi cho tất cả mọi người”, vị Tổng thống viết.

Sau bài đăng của ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đây chưa phải đề xuất chính thức gửi lên Thượng viện.

“Hiện tại, chúng tôi chưa trình đề xuất đó lên Thượng viện”, ông Bessent nói trên chương trình “This Week” của đài ABC ngày 9/11.

Ông cũng nói bất kỳ đề xuất nào như vậy sẽ còn phụ thuộc vào việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ hiện tại. Tính đến ngày 10/11, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 41 ngày, một con số dài kỷ lục.

“Tổng thống đã đăng tải về việc này nhưng tôi xin nhắc lại rằng chúng ta phải khôi phục hoạt động của chính phủ trước khi làm điều đó. Chúng tôi sẽ không đàm phán với Đảng Dân chủ cho đến khi họ mở cửa lại chính phủ. Rất đơn giản”, ông Bessent nói thêm.

Chia sẻ trong một chương trình của đài CBS News sáng 9/11, ông Kevin Hassett, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ (NEC), cho rằng ý tưởng trên của Tổng thống nhằm thúc đẩy Thượng viện sớm tiến tới một thỏa thuận về ngân sách để có thể mở cửa lại chính phủ.

“Tất cả mọi người đều cần được chăm sóc sức khỏe, vậy tại sao không tìm những người đang phải chi trả nhiều chi phí y tế, gửi cho họ một tấm séc và để họ tự quyết định”, ông Hassett nói thêm.

Tuy nhiên, ông cho biết ý tưởng này chưa được thảo luận rộng rãi trong Thượng viện hoặc trong chính quyền Tổng thống Trump.

Trở lại với ông Bessent, khi được hỏi về đề xuất dùng nguồn thu thuế quan để phát 2.000 USD cho mỗi người dân, vị Bộ trưởng cho biết chưa thảo luận với Tổng thống về vấn đề này nhưng có thể triển khai việc phát tiền theo nhiều hình thức.

“Đó có thể là hình thức giảm thuế như chúng ta đang thấy trong chương trình nghị sự của Tổng thống: Không đánh thuế tiền boa, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế trợ cấp an sinh xã hội và khấu trừ lãi khoản vay mua ô tô”, ông nói.

Ý tưởng dùng nguồn thu thuế quan để trợ cấp cho người dân không mới. Hồi tháng 7, sau khi ông Trump bày tỏ ủng hộ ý tưởng này, Thượng nghị sĩ Josh Hawley của Đảng Cộng hòa đã trình một dự luật trong đó cấp 600 USD cho mỗi người lớn và trẻ em từ nguồn thu thuế quan. Đến nay, Thượng viện chưa biểu quyết về dự luật này.

Các bài đăng của ông Trump được đưa ra giữa lúc Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ vẫn đang bế tắc về dự luật ngân sách và chưa có có tín hiệu nào cho thấy chính phủ sẽ sớm được mở cửa trở lại.

Theo một khảo sát do NBC News công bố đầu tháng này, cử tri Mỹ quy trách nhiệm cho Đảng Cộng hòa nhiều hơn về tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba tuần trước, Đảng Dân chủ giành chiến thắng với khoảng cách phiếu bầu lớn hơn dự báo tại một số bang quan trọng như New Jersey và Virginia. Khảo sát ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy phần lớn cử tri bi quan về tình hình kinh tế Mỹ và không hài lòng với cách điều hành đất nước của ông Trump.

Trong tuần qua, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang vững mạnh.

“Những người phản đối thuế quan thật ngốc. Chúng ta hiện là quốc gia giàu có và được tôn trọng nhất thế giới, lạm phát gần như bằng 0 và thị trường chứng khoán đang ở mức kỷ lục. Trong khi đó, tài khoản hưu trí 401(k) đang ở mức cao nhất từ trước tới nay”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 9/11.

Người Mỹ bi quan về kinh tế vì tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài

08:19, 10/11/2025

08:19, 10/11/2025

Người Mỹ bi quan về kinh tế vì tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 2-8/11/2025: Căng thẳng Mỹ - Trung dịu đi, nguy cơ bong bóng AI xuất hiện

10:11, 08/11/2025

10:11, 08/11/2025

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 2-8/11/2025: Căng thẳng Mỹ - Trung dịu đi, nguy cơ bong bóng AI xuất hiện

Doanh nghiệp Mỹ sa thải lao động nhiều nhất hơn 20 năm

15:08, 07/11/2025

15:08, 07/11/2025

Doanh nghiệp Mỹ sa thải lao động nhiều nhất hơn 20 năm

Đọc thêm

Nhà giàu Trung Quốc đổ xô tới Vùng Vịnh

Nhà giàu Trung Quốc đổ xô tới Vùng Vịnh

Giới nhà giàu Trung Quốc đang chuyển hướng sự quan tâm từ Singapore sang Dubai và Abu Dhabi khi tìm kiếm điểm đến để di cư...

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng 123 nền kinh tế theo tỷ trọng tiền mặt (gồm tiền giấy và tiền xu) trong giao dịch hàng ngày của người dân...

Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại

Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại

Thượng viện Mỹ vào tối ngày Chủ nhật (9/11) theo giờ địa phương đã có bước đi đầu tiên để tiến tới chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử nước này...

Vượt

Vượt "bão" thuế quan, doanh nghiệp Mỹ đạt lợi nhuận tốt nhất 4 năm

Tâm lý doanh nghiệp được củng cố nhờ các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đạt được với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Cùng với đó là thỏa thuận "đình chiến" thương mại Mỹ - Trung...

Đình chiến thương mại chưa đủ trấn an nông dân trồng đậu tương Mỹ

Đình chiến thương mại chưa đủ trấn an nông dân trồng đậu tương Mỹ

Dù hoan nghênh kết quả đình chiến thương mại, nông dân đậu tương Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng, cảnh báo rằng vướng mắc chỉ được tháo gỡ khi Trung Quốc thực hiện đầy đủ cam kết...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

1

Đồng Nai tiếp tục ra “tối hậu thư” hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đầu tư

2

Hà Nội có 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Kinh tế xanh

3

Thành phố Cần Thơ khó đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Đầu tư

4

Chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng hai con số

Đầu tư

5

Đà Nẵng thu ngân sách nhà nước từ nhà và đất tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước

Bất động sản

