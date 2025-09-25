Vượt “rào cản” chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp thay đổi tư duy, Nhà nước khuyến khích bằng chính sách

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Thứ Năm, 25/09/2025
Song Hà
25/09/2025, 17:18
Chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng...
Tại diễn đàn “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từ chuyển đổi xanh” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh rằng việc áp dụng các giải pháp xanh không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro môi trường mà còn tạo ra cơ hội tăng trưởng bền vững.
Theo báo cáo từ Tiêu chuẩn Việt Nam (2025), nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận tiết kiệm chi phí sản xuất từ 4% đến 15% nhờ vào việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp như: PPJ Group và Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã tiên phong trong việc áp dụng công nghệ xanh, từ việc sử dụng năng lượng tái tạo đến việc tái chế nguyên liệu, nhằm giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh vẫn gặp nhiều rào cản. Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, ba rào cản chính bao gồm thiếu thông tin và nhận thức, thiếu nguồn lực tài chính và thiếu hệ sinh thái hỗ trợ. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa nhận thức được giá trị của chuyển đổi xanh, trong khi chi phí đầu tư cho công nghệ và hạ tầng xanh là một thách thức lớn.
Để vượt qua những rào cản này, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ cả hệ thống. Bộ Tài chính cần hoàn thiện chính sách thuế và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Đồng thời, việc phát triển thị trường trái phiếu xanh và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp cũng là những giải pháp cần thiết. VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp cần đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và kết nối các doanh nghiệp với nhau.
Chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng mà còn là một cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần chủ động thay đổi tư duy, coi chuyển đổi xanh là một khoản đầu tư cho tương lai, từ đó tạo ra giá trị cốt lõi và lợi thế cạnh tranh trong thị trường toàn cầu...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html
Để thúc đẩy tiêu dùng xanh và biến nó thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng để vượt qua rào cản về sản xuất, giá cả và nhận thức. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ đồng bộ, còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng để tạo ra một thị trường xanh bền vững...
Hơn 94% doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức về ESG (môi trường, xã hội, quản trị), nhưng mức độ sẵn sàng áp dụng vào hoạt động vẫn còn thấp...
Bản đồ thương mại toàn cầu đang đảo chiều với tốc độ chưa từng có, với biến số từ chính sách thuế của Mỹ đến rào cản xanh ở châu Âu. Luật chơi mới buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển từ “chạy số lượng” sang “chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa” để tồn tại trong “cuộc đua” này...
Trước tình trạng ô nhiễm không khí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương siết chặt kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, quan trắc và công bố AQI, tập trung xử lý ô nhiễm tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; đẩy nhanh xây dựng và thực hiện các chương trình “vùng phát thải thấp” ở đô thị lớn...
Với đề xuất triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với dự án Quỳnh Lập, SK Innovation mong muốn gia tăng tính khả thi, giảm chi phí hàng trăm triệu USD và bổ sung nguồn điện linh hoạt cho khu vực Bắc Trung Bộ.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: