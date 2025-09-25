Vượt “rào cản” chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp thay đổi tư duy, Nhà nước khuyến khích bằng chính sách

Tại diễn đàn “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từ chuyển đổi xanh” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh rằng việc áp dụng các giải pháp xanh không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro môi trường mà còn tạo ra cơ hội tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo từ Tiêu chuẩn Việt Nam (2025), nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận tiết kiệm chi phí sản xuất từ 4% đến 15% nhờ vào việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp như: PPJ Group và Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã tiên phong trong việc áp dụng công nghệ xanh, từ việc sử dụng năng lượng tái tạo đến việc tái chế nguyên liệu, nhằm giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh vẫn gặp nhiều rào cản. Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, ba rào cản chính bao gồm thiếu thông tin và nhận thức, thiếu nguồn lực tài chính và thiếu hệ sinh thái hỗ trợ. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa nhận thức được giá trị của chuyển đổi xanh, trong khi chi phí đầu tư cho công nghệ và hạ tầng xanh là một thách thức lớn.

Để vượt qua những rào cản này, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ cả hệ thống. Bộ Tài chính cần hoàn thiện chính sách thuế và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Đồng thời, việc phát triển thị trường trái phiếu xanh và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp cũng là những giải pháp cần thiết. VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp cần đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và kết nối các doanh nghiệp với nhau.

Chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng mà còn là một cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần chủ động thay đổi tư duy, coi chuyển đổi xanh là một khoản đầu tư cho tương lai, từ đó tạo ra giá trị cốt lõi và lợi thế cạnh tranh trong thị trường toàn cầu...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html