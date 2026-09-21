Lạng Sơn khai hội Ánh sáng biên cương, thúc đẩy du lịch đêm và kết nối biên giới
CChu Khôi
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Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Lạng Sơn không chỉ tạo điểm nhấn cho du lịch đêm, mà còn mở rộng hợp tác du lịch biên giới với Quảng Tây (Trung Quốc), hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và thu hút dòng khách hai chiều...
Trong hai ngày 19–20/9/2026, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn các phường Lương Văn Tri, Đông Kinh, Kỳ Lừa và Tam Thanh.
Sự kiện chính thức khai mạc vào tối 19/9 tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là chuỗi hoạt động kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, văn hóa truyền thống, thương mại và du lịch đêm; kỳ vọng tạo nên sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm của địa phương.
KHAI HỘI ÁNH SÁNG BIÊN CƯƠNG
Mở đầu lễ khai mạc là hoạt động diễu hành đèn lồng nghệ
thuật cũng tạo nên không khí sôi động trên các tuyến phố trung tâm. Đoàn diễu hành xuất phát từ sân khấu đường
Hùng Vương, đi qua cầu Kỳ Cùng, đường 17/10, đường Nguyễn Du, cầu Đông Kinh
trước khi trở lại Không gian văn hóa đường Hùng Vương.
Nổi bật trong đoàn diễu
hành là 8 mô hình đèn lồng cỡ lớn cùng nhiều mô hình sáng tạo của các phường,
xã trong tỉnh. Các nghệ sĩ và người tham gia trình diễn trong trang phục truyền
thống của các dân tộc, kết hợp hóa trang và biểu diễn nghệ thuật đường phố, tạo
nên bức tranh văn hóa đa sắc màu giữa lòng thành phố.
Điểm nhấn nổi bật của đêm khai mạc là màn trình diễn
thiết bị bay không người lái (drone) ứng dụng công nghệ ánh sáng trên bầu trời
thành phố Lạng Sơn. Hàng trăm thiết bị được đồng bộ để tạo nên các hình ảnh và
hiệu ứng nghệ thuật mô phỏng văn hóa, lịch sử, danh thắng và con người Xứ Lạng.
Các hoạt cảnh được kết hợp cùng âm nhạc và lời dẫn, mang đến trải nghiệm thị
giác mới lạ cho người xem.
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Không gian văn hóa
đường Hùng Vương trở thành điểm đến chính với triển lãm đèn lồng truyền thống
và hiện đại mang chủ đề “Lịch sử - Hiện đại - Sáng tạo”. Tại đây, du khách có
thể tìm hiểu quá trình phát triển của nghệ thuật đèn lồng, chiêm ngưỡng các mẫu
thiết kế mới và tham gia các hoạt động trải nghiệm.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, nhiều nghệ nhân trực tiếp
hướng dẫn du khách, học sinh làm đèn lồng thủ công. Các khu vực check-in nghệ
thuật được bố trí với hệ thống đèn lồng và tiểu cảnh ánh sáng nhằm phục vụ nhu
cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách.
Một trong những hoạt động thu hút đông người tham gia là
phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng” diễn ra vào tối 19 và 20/9. Không gian chợ
đêm giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, ẩm thực vùng miền và ẩm
thực đường phố. Các mô hình đèn cỡ lớn, chuỗi đèn lồng trang trí, trò chơi dân
gian và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được lồng ghép, tạo nên không gian
vui chơi, mua sắm về đêm cho người dân và khách du lịch.
Theo kế hoạch, tối 20/9 sẽ diễn ra chương trình giao lưu
nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương” tại sân khấu đường Hùng Vương, tiếp tục
mang đến các tiết mục nghệ thuật gắn với văn hóa vùng biên giới.
Cùng với chuỗi hoạt động lễ hội, trong tháng 9/2026,
Lạng Sơn dự kiến tổ chức các tour du lịch sinh thái và trải nghiệm tại các điểm
thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, góp phần đa dạng hóa sản
phẩm du lịch của địa phương.
Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Ánh sáng biên cương được kỳ vọng trở thành sự kiện
văn hóa - du lịch thường niên của tỉnh. Thông qua việc kết hợp nghệ thuật ánh
sáng, đèn lồng truyền thống với các hoạt động văn hóa, thương mại và du lịch,
Lạng Sơn hướng tới quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, kích cầu
dịch vụ và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch đêm đặc trưng của vùng biên
cương phía Bắc.
LẠNG SƠN TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI DU LỊCH VỚI QUẢNG TÂY
Trước đó, vào chiều 19/9, tại thành phố Lạng
Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cùng Sở Văn hóa và Du lịch
khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm phát triển du
lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ
hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026.
Lạng Sơn và Quảng Tây có đường biên giới liền kề, nhiều
nét tương đồng về văn hóa và lịch sử giao lưu lâu đời. Đây là nền tảng thuận
lợi để hai địa phương tăng cường hợp tác, phát triển các sản phẩm du lịch liên
kết và thúc đẩy trao đổi khách du lịch qua biên giới.
Tại hội đàm, đại diện Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và
các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Tỉnh cũng đề xuất tăng cường
phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch giữa hai bên, nhằm tạo thêm sản
phẩm mới và thu hút du khách.
Đại diện Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây đề xuất mở rộng
và nâng cao chất lượng các tuyến du lịch kết nối giữa Lạng Sơn và Quảng Tây,
xây dựng những chương trình du lịch đa dạng, thuận tiện hơn để đáp ứng nhu cầu
của du khách và thúc đẩy lượng khách đi lại theo cả hai chiều.
Các đại biểu và doanh nghiệp lữ hành hai bên tập trung
trao đổi những vấn đề thực tiễn trong hoạt động du lịch biên giới. Nhiều ý kiến
đề cập việc tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh, thông quan
đối với khách du lịch; đồng thời đề xuất xây dựng các chương trình kích cầu
chung và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các tour ngắn ngày như tour trong
ngày, tour 2 ngày 1 đêm hay 5 ngày 4 đêm.
Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất mở rộng không
gian du lịch liên kết, trong đó có việc nghiên cứu kết nối thêm các điểm đến
tại thành phố Sùng Tả, Quảng Tây. Việc mở rộng phạm vi tham quan được kỳ vọng
sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng
các hành trình liên tuyến và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Đại diện Hiệp hội Du lịch Lạng Sơn và các doanh nghiệp
cũng chia sẻ kinh nghiệm khai thác thị trường khách Trung Quốc đến Lạng Sơn và
khách Việt Nam sang Quảng Tây, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường kết
nối doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của sản phẩm du
lịch.
Hội đàm được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian hợp tác du lịch giữa Lạng Sơn và
Quảng Tây, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, giao thông và tài nguyên du lịch
của mỗi địa phương, qua đó thúc đẩy mạnh hơn dòng khách du lịch hai chiều và
nâng cao sức cạnh tranh của du lịch khu vực biên giới trong thời gian tới.
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