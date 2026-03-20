Wipro Consumer Care Việt Nam và mục tiêu tăng trưởng gấp 3 quy mô tại Việt Nam

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007 thông qua thương vụ mua lại Unza, Wipro Consumer Care Việt Nam đã kiến tạo một chu kỳ bứt phá ấn tượng với quy mô kinh doanh tăng trưởng gấp 8 lần.

Sau gần hai thập kỷ hiện diện, Wipro Consumer Care Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ, đóng vai trò trọng điểm trong hệ thống kinh doanh toàn cầu của mảng Consumer Care của Wipro với doanh thu vượt mốc 100 triệu USD.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đệm. Tập đoàn FMCG này đang khởi động một chu kỳ mở rộng mới, với mục tiêu tăng quy mô lên gấp 3 đến 5 lần, đồng thời tái định vị Việt Nam vượt ra khỏi ranh giới của một thị trường tiêu thụ đơn thuần.

BỨC TRANH VĨ MÔ VÀ LÀN SÓNG TIÊU DÙNG MỚI

Điều khiến Wipro tự tin vào mục tiêu tăng trưởng quy mô kinh doanh trong thời gian tới không chỉ dựa trên nền tảng sẵn có, mà còn được củng cố bởi các chỉ báo vĩ mô vững chắc

Ông Rishad Premji (bên phải) và ông Nagender Arya trao đổi cùng VnEconomy.

Chia sẻ với VnEconomy trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam mới đây, với sự đồng hành của ông Nagender Arya cùng ban lãnh đạo cấp cao sở tại, ông Rishad Premji, đánh giá cấu trúc thị trường đang mang lại lợi thế lớn: “Việt Nam là một thị trường hiếm có trên thế giới với quy mô kinh tế hơn 500 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng luôn thuộc top đầu khu vực, dân số gần 100 triệu người và GDP bình quân đầu người đang tiến sát mốc 5.000 USD. Đây là nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động. Chúng tôi tin rằng vẫn còn dư địa để duy trì tăng trưởng hai chữ số trong những năm tới và có thể mở rộng quy mô lên gấp 3 đến 5 lần so với hiện nay”

Bối cảnh này hoàn toàn khớp với định hướng của Wipro. Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, mức độ thâm nhập của nhiều ngành hàng (đặc biệt là sữa tắm, dầu gội, khử mùi hay nước hoa) vẫn còn thấp. Đồng thời, cùng với đà tăng nhanh của thu nhập bình quân, xu hướng tiêu dùng đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt: Khách hàng từ bỏ các sản phẩm không nhãn mác để chuyển sang hàng có thương hiệu, và từ phân khúc phổ thông tiến mạnh lên phân khúc cao cấp.

Để đón đầu dòng chảy này, định hướng tăng trưởng của Wipro được thiết lập linh hoạt. Song song với chiến lược sử dụng M&A như một đòn bẩy mở rộng danh mục ở cấp độ Tập đoàn, mũi nhọn bứt phá tại thị trường nội địa được tinh chỉnh linh hoạt để tạo thế cộng hưởng.

Cụ thể, ông Nagender Arya, nhận định: 'Tại Việt Nam, trọng tâm bứt phá của chúng tôi được đặt vào chiến lược tăng trưởng tự thân (organic growth) thông qua đổi mới sáng tạo”. Tuy nhiên, trong một thị trường FMCG thay đổi chóng mặt, mọi tầm nhìn vĩ mô đều cần một cỗ máy vận hành tốc độ cao để không bị lỡ nhịp. Đó là lý do Wipro chọn tốc độ thực thi làm vũ khí cạnh tranh cốt lõi.

TỐC ĐỘ THỰC THI VÀ NĂNG LỰC BAO PHỦ ĐA KÊNH

Trong một thị trường mà cạnh tranh ngày càng nhanh và mạnh, hành vi tiêu dùng cũng đang thay đổi với tốc độ chưa từng có, Wipro Consumer Care chọn một hướng đi khác biệt: Cạnh tranh bằng tốc độ thực thi và tối ưu hóa hệ thống phân phối.

"Theo quan điểm của chúng tôi, yếu tố then chốt nằm ở tốc độ thực thi. Tốc độ triển khai chiến lược và tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhờ khả năng ra quyết định nhanh, chúng tôi có thể hành động linh hoạt hơn và phát triển các thương hiệu phù hợp với thị trường địa phương. Thành công trong môi trường cạnh tranh hiện nay là sự kết hợp của hiểu biết sâu về người tiêu dùng, khả năng linh hoạt, khả năng thích ứng và tốc độ thực thi, giúp doanh nghiệp duy trì vị thế và tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu", ông Rishad Premji, Executive Chairman of Wipro Limited, nhấn mạnh.

Tốc độ này được thể hiện qua năng lực liên tục làm mới danh mục sản phẩm. Đối với các thương hiệu chủ lực, công ty thường xuyên nâng cấp và tái ra mắt. Với Romano – thương hiệu dẫn đầu – doanh nghiệp đã phát triển thêm Romano Gen Z dành cho thế hệ trẻ và Romano VIP hướng đến phân khúc cao cấp, với mục tiêu xây dựng các dòng sản phẩm đa dạng để tiếp cận đồng thời cả nhóm người tiêu dùng trẻ và nhóm khách hàng trưởng thành.

Gần đây, Wipro cũng đã ra mắt Enchanteur Naturelle – dòng sản phẩm mới tập trung vào yếu tố tự nhiên, khai thác xu hướng tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam và ghi nhận kết quả kinh doanh rất tích cực kể từ khi ra mắt.

Bên cạnh năng lực sáng tạo nội địa, tốc độ thực thi còn giúp Wipro Việt Nam tối ưu hóa các lợi thế từ hệ sinh thái toàn cầu. Điển hình như với MaxKleen – thương hiệu được phát triển tại thị trường Malaysia. Ngay khi được đưa về Việt Nam, sản phẩm đã nhanh chóng được mở rộng độ phủ và từng bước thiết lập vị thế vững chắc trong phân khúc giặt xả, minh chứng cho năng lực triển khai sắc bén của đội ngũ bản địa.

Bên cạnh sản phẩm, tốc độ chuyển đổi số trong hệ thống phân phối đa kênh cũng là một điểm sáng. Nắm bắt thói quen mua sắm đang thay đổi của người tiêu dùng, Wipro không chỉ duy trì thế mạnh ở kênh tạp hóa truyền thống mà còn đẩy mạnh độ phủ tại các siêu thị hiện đại (Saigon Co.op, GO!, Bách Hóa Xanh).

Đồng thời, mảng thương mại điện tử cũng được đầu tư mạnh mẽ với nhiều hoạt động bán hàng trực tuyến trên TikTok, Lazada hay các phiên livestream. Việc mở rộng đồng bộ các kênh này giúp doanh nghiệp thúc đẩy doanh số, qua đó duy trì vị thế cạnh tranh vững chắc trên mọi điểm chạm mua sắm của người tiêu dùng.

Ban lãnh đạo cấp cao của Wipro trong chuyến khảo sát kênh siêu thị tại TP.HCM.

Hiệu quả của chiến lược thực thi tốc độ và bao phủ toàn diện này được chứng minh bằng các con số thị phần thực tế: Trong phân khúc chăm sóc cá nhân, hệ sinh thái sản phẩm toàn diện của Romano không ngừng mở rộng độ phủ, củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu trong tâm trí người tiêu dùng. Không dừng lại ở đó, năng lực thấu hiểu thị trường của Wipro tiếp tục được khẳng định khi Carrie Junior nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong ngành hàng chăm sóc trẻ em. Đồng thời, MaxKleen cũng ghi nhận tốc độ thâm nhập thị trường vượt trội, bứt phá mạnh mẽ trong phân khúc giặt xả để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đầu ngành

VIỆT NAM: ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHU VỰC

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt của Wipro Consumer Care trong chu kỳ mở rộng này là việc tái định vị vai trò của thị trường Việt Nam. Sau gần hai thập kỷ hiện diện, Việt Nam không còn đơn thuần là điểm tiêu thụ sản phẩm. Thị trường này ngày càng đóng vai trò trung tâm sản xuất, thử nghiệm mô hình thương hiệu và phát triển năng lực vận hành cho toàn khu vực.

Tầm nhìn này được hiện thực hóa thông qua một mô hình luân chuyển chiến lược. Ở một chiều, thông qua việc tận dụng hệ sinh thái toàn cầu, doanh nghiệp linh hoạt đưa các thương hiệu đã gặt hái thành công tại các quốc gia khác thâm nhập thị trường Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, năng lực sáng tạo bản địa của Việt Nam cũng đang chứng minh sức mạnh xuất khẩu. Romano – thương hiệu ban đầu được xây dựng tại Việt Nam – nay đã xuất khẩu tới hơn 15 quốc gia, vươn xa đến tận thị trường Nam Phi. Sự luân chuyển hai chiều này cho thấy Việt Nam đang đóng vai trò như một mắt xích cốt lõi trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Wipro, nơi các thương hiệu nội địa có đủ sức nặng để vươn ra biển lớn.

Để hiện thực hóa và củng cố tầm nhìn dài hạn, Wipro đã đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược tại Việt Nam. Cùng với nhà máy quy mô lớn tại VSIP (Bình Dương), một trung tâm R&D đạt chuẩn quốc tế đã đi vào hoạt động, phục vụ không chỉ thị trường Việt Nam mà còn cho hệ thống toàn cầu. Doanh nghiệp cũng đang xem xét mở rộng nhà máy, nâng cấp hệ thống cung ứng trong giai đoạn tới.

Khẳng định về tầm nhìn tương lai, ông Rishad Premji cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận mạnh mẽ, dài hạn và sáng tạo. Trong giai đoạn tới, các lĩnh vực trọng tâm của doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ bao gồm chăm sóc cá nhân, chăm sóc trẻ em, chăm sóc nam giới và chăm sóc gia đình"

CON NGƯỜI VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI – NỀN TẢNG CỦA TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng là một triết lý vận hành nhất quán mà Wipro Consumer Care duy trì xuyên suốt trong quá trình mở rộng, với đội ngũ nhân sự địa phương được xem là lợi thế cạnh tranh then chốt.

Ông Nagender Arya, chia sẻ: "Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân sự địa phương lớn, có khả năng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Thay vì chỉ đưa các sản phẩm từ thị trường khác vào, công ty ưu tiên phát triển sản phẩm ngay tại Việt Nam dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng địa phương"

Ban lãnh đạo Tập đoàn trong chuyến thăm nhà máy Wipro tại VSIP Việt Nam.

Để vận hành đội ngũ đó một cách hiệu quả và nhất quán, Wipro xây dựng bốn giá trị cốt lõi được áp dụng trong toàn bộ hệ thống: Đam mê phục vụ người tiêu dùng, Tôn trọng cá nhân, Sáng tạo và Chính trực.

"Mọi sản phẩm, chương trình tiếp thị hay chiến lược kinh doanh đều phải được soi chiếu bởi 4 giá trị này. Dù là phát triển sản phẩm mới hay triển khai hoạt động quảng bá, doanh nghiệp luôn đặt sự trung thực với người tiêu dùng và tinh thần đổi mới sáng tạo làm trọng tâm. Chính điều này giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường", ông Nagender Arya nhấn mạnh.

Từ vị thế trọng điểm của Wipro trên bản đồ toàn cầu, Việt Nam đang được tập đoàn Wipro Consumer Care định vị như một trung tâm phát triển thương hiệu chiến lược– vừa là thị trường tiêu thụ với dư địa tăng trưởng lớn, vừa là nơi xuất phát những thương hiệu có thể vươn ra toàn cầu với nền tảng hạ tầng, con người và chiến lược đã định hình rõ ràng.