WR1: FWC 2025 - Cơ hội vàng để logistics Việt Nam khẳng định vị thế xanh và thích ứng nhanh
Khánh Huyền
26/09/2025, 13:57
Từ ngày 6 đến 10 tháng 10 năm 2025, Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành logistics toàn cầu khi đăng cai FIATA World Congress (FWC) 2025. Đây không chỉ là diễn đàn quốc tế về thương mại và chuỗi cung ứng, mà còn là cơ hội để Việt Nam thể hiện khát vọng vươn tầm, hướng tới một ngành logistics xanh, bền vững và thích ứng nhanh.
Với vai trò Nhà tài trợ Bạc, WR1 xem FWC 2025 là cột mốc quan trọng để logistics Việt Nam khẳng định năng lực, cam kết phát triển xanh và tầm nhìn hội nhập toàn cầu.
FWC 2025 – THỜI ĐIỂM VÀNG CHO LOGISTICS VIỆT NAM
Ngành logistics toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức: xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, chi phí vận tải tăng cao và áp lực tuân thủ các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị). Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một cửa ngõ chiến lược, kết nối Ấn Độ, ASEAN, Nhật Bản với Mỹ và châu Âu nhờ vị trí địa lý đắc địa, hệ thống cảng biển hiện đại và mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp..
Bà Trần Bảo Ngọc, CEO của WR1, nhấn mạnh: “FWC 2025 là thời điểm vàng để logistics Việt Nam tỏa sáng. Sự trùng hợp của các xu hướng lớn – tái cấu trúc thương mại toàn cầu, tác động của biến đổi khí hậu và làn sóng chuyển đổi số – đang đưa Việt Nam trở thành trung tâm mới trong chuỗi cung ứng quốc tế.”
Các chủ đề trọng tâm của FWC 2025, như Panel 5: Tái cấu trúc thương mại toàn cầu và Panel 6: Hành lang kinh tế thế hệ mới, không chỉ mang tính thời sự mà còn mở ra lộ trình để Việt Nam tận dụng lợi thế, nâng cao vị thế trong ngành logistics toàn cầu trong thập kỷ tới.
LOGISTICS XANH – TẤM HỘ CHIẾU ĐỂ HỘI NHẬP
Phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 và các tiêu chuẩn ESG đòi hỏi ngành logistics Việt Nam nhanh chóng “xanh hóa” hạ tầng, công nghệ và vận hành. Theo báo cáo của MIT & CSCMP, phát thải Scope 3 chiếm tới 75% tổng lượng phát thải trong ngành, trở thành rào cản lớn nếu không hành động kịp thời.
Bà Nguyễn Thị Thùy Loan, Giám đốc WR1 Trans, khẳng định: “Logistics xanh không chỉ là xu hướng mà là cam kết hành động. WR1 đang quyết liệt thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh thông qua đổi mới đội xe, ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa tuyến đường, giảm phát thải CO₂ và đầu tư vào đào tạo nhân lực. Đây là chiến lược dài hạn, gắn liền với sự phát triển bền vững của ngành.”
Tinh thần này cũng là trọng tâm của Panel 3 tại FWC 2025, nơi các công nghệ như AI, blockchain và số hóa toàn diện được xem là chất xúc tác để thúc đẩy logistics xanh. Có thể nói, logistics xanh không chỉ là “tấm hộ chiếu” để tiếp cận các thị trường xuất khẩu lớn mà còn là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.
THÍCH ỨNG NHANH – NĂNG LỰC CẠNH TRANH BỀN VỮNG
Bà Cao Thị Thúy, Chief Commercial Officer của WR1, nhận định: “Chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối mặt với những biến động chưa từng có, từ địa chính trị, chi phí vận tải tăng cao đến sự bùng nổ của thương mại điện tử. Trong bối cảnh này, khả năng thích ứng nhanh trở thành yếu tố sống còn, giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn bứt phá.”
Tinh thần này được thể hiện rõ trong các phiên thảo luận tại FWC 2025, như Panel 2: Logistics thương mại điện tử và Panel 4: Chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững. Bà Lục Thị Thanh Yến, Chief Operating Officer của WR1, chia sẻ: “Tại WR1, chúng tôi luôn đặt sự linh hoạt và đổi mới lên hàng đầu. Thay vì chờ đợi biến động, chúng tôi chủ động xây dựng các lộ trình thích ứng.”
Chiến lược của WR1 được xây dựng trên ba trụ cột chính:
Điều phối đa phương thức để ứng phó với biến động giá cước và tối ưu hóa vận tải nội địa.
Kết nối mạng lưới hợp tác quốc tế, đặc biệt hỗ trợ cộng đồng logistics SMEs để tạo sức mạnh tập thể.
Đầu tư vào công nghệ số để dự báo, quản trị rủi ro và tối ưu hóa vận hành.
WR1 khuyến nghị các doanh nghiệp logistics Việt Nam xây dựng chiến lược tương tự, sẵn sàng ứng phó với bất định toàn cầu và nắm bắt cơ hội mới.
WR1: KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CHUNG CHO HỆ SINH THÁI LOGISTICS VIỆT NAM
FWC 2025 là cơ hội hiếm có để ngành logistics Việt Nam học hỏi, kết nối và hội nhập quốc tế. Đồng hành cùng sự kiện, WR1 định vị mình là “Đơn vị bán sỉ trung lập (Neutral) – Go Green – Go Global”:
Neutral: Hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ logistics (LSPs) và giao nhận (FWDs) tăng cường sức mạnh chuỗi cung ứng mà không cạnh tranh trực tiếp.
Go Green: Thúc đẩy logistics xanh thông qua chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu Net Zero.
Go Global: Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới logistics quốc tế.
Chiến lược này giúp WR1 trở thành đối tác B2B tin cậy, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đồng thời hòa nhịp với tinh thần của FWC 2025: kết nối, bền vững và hội nhập.
Nhân dịp này, WR1 trân trọng mời các doanh nghiệp logistics Việt Nam và bạn bè quốc tế đến Hà Nội tham dự FWC 2025, cùng chung tay kiến tạo một hệ sinh thái logistics linh hoạt, xanh và toàn cầu.
