Xả dập cuối phiên, khối ngoại bán ròng hơn 1.200 tỷ

VN-Index chỉ mất hơn 7 điểm lúc đóng cửa, tương đương -0,57% so với tham chiếu nhưng cả trăm mã giảm quá 1%. Thị trường lại xuất hiện phiên thanh khoản hơn 30 ngàn tỷ đồng nữa, và cổ phiếu giảm giá la liệt. Khối ngoại góp phần gây sốc khi bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trên HoSE, trong đó gần 795 tỷ đồng rút khỏi cổ phiếu rổ VN30.

Thị trường chiều nay gây thất vọng lớn, khi không đỡ được khối lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản. Khoảng 1h50 thậm chí VN-Index vẫn còn tốt, tăng lập đỉnh trong phiên ở mức 1.250,61 điểm, tức là gần vượt đỉnh thành công, nhưng thời gian còn lại áp lực bán quá mạnh đã đẩy giá giảm cả loạt. Chỉ số rơi sâu nhất lúc 2h23 giảm tới gần 13 điểm.

Hôm nay cũng là phiên lượng hàng khổng lồ 1,35 tỷ cổ phiếu trị giá hơn 36 ngàn tỷ trên toàn thị trường hôm 11/9 về tài khoản. Áp lực bán tăng lên nhiều cũng không quá khó để dự báo, nhưng hoạt động lướt sóng nhanh với khối lượng rất lớn cho thấy quan điểm thiếu tin tưởng vào khả năng bùng nổ. Nhà đầu tư bắt đáy có lời là chốt ngay, tạo áp lực ngắn hạn rất nhanh.

Hiệu ứng hàng về thường xuất hiện quanh thời điểm 2h chiều. Độ rộng cũng biến động rất mạnh cho thấy quan điểm chốt lời nhanh đã diễn ra đồng loạt. Lúc VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 1h50, độ rộng ghi nhận 308 mã tăng/198 mã giảm. Chỉ 15 phút sau đó độ rộng còn 242 mã tăng/271 mã giảm. Đóng cửa HoSE có 192 mã tăng/331 mã giảm, với 130 cổ phiếu giảm trên 1% giá trị.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,63% với 9 mã tăng/19 mã giảm. So với giá chốt phiên sáng thì cả rổ có 22/30 mã giảm, bao gồm cả nhiều trụ lớn rơi sâu thêm đáng kể: VIC giảm riêng chiều nay khoảng 1,99% và đóng cửa giảm 1,82% so với phiên sáng; VHM giảm 1,51%, chốt giảm 2,62%; HPG giảm 2,07%, chốt giảm 1,22%; GVR giảm 2,83%, chốt giảm 1,76%. Ngay cả trong nhóm còn tăng giá rất tốt như MWG, chiều nay cũng đã phải trả lại khoảng 2,38%, đóng cửa chỉ còn tăng 3,05% so với tham chiếu.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường thì chỉ còn GAS là tăng đáng kể.

Áp lực bán khi hàng về trong phiên chiều là rất rõ ràng: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đã tăng vọt 28% so với phiên sáng, đạt 16.901 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE khớp thêm 15.587 tỷ đồng, tăng 30% so với buổi sáng. Thanh khoản tăng đáng kể như vậy nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại giảm sâu hơn thì chỉ có thể là hiệu ứng của việc bán hạ giá.

Sàn HoSE có 63 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng – chiếm 85% tổng giá trị khớp của sàn – thì có tới 37 mã đóng cửa dưới tham chiếu. NVL giảm 4,77% thanh khoản 1.561,2 tỷ đồng, HPG giảm 1,22% thanh khoản 1.421,6 tỷ, VIC giảm 1,82% với 981,2 tỷ, VND giảm 2% với 835,2 tỷ, VIX giảm 2,91% với 774,1 tỷ, DIG giảm 1,9% với 700 tỷ… là các cổ phiếu nổi bật.

Tuy vậy cũng vẫn còn khá nhiều cổ phiếu đang được dòng tiền nâng đỡ tốt, dù giá có tụt xuống nhiều so với đỉnh thì vẫn chưa đến mức đỏ. HHV, FCN, CNG, APG là các mã kịch trần với thanh khoản cao. BSI, KSB, LCG, MWG, VIB, GAS, GEX, BCG là các cổ phiếu vẫn tăng trên 2% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng. Tính chung ở HoSE còn khoảng 70 cổ phiếu tăng trên 1% là một thành công lớn trước áp lực xả ngắn hạn chiều nay.

Nhà đầu tư nước ngoài đang là một tín hiệu rất bất lợi khi liên tục bán ròng ở vùng đỉnh. Khoảng 1.200 tỷ đồng bị rút ròng khỏi sàn HoSE phiên này là mức cao nhất kể từ đầu tháng 7/2023. Từ đầu năm đến nay khối ngoại cũng chỉ có 2 phiên rút vốn ở quy mô trên 1.000 tỷ đồng như vậy.

Các mã bị bán cực mạnh hôm nay là HPG -311,2 tỷ, STB -127,2 tỷ, VHM -110,9 tỷ, KBC -103,5 tỷ, MWG -78,5 tỷ, SHB -44,6 tỷ, CTG -43,5 tỷ, VRE -40,3 tỷ, VND -39,5 tỷ, NVL -31,3 tỷ…Phía mua có SSI +76,5 tỷ, HDG +53 tỷ, BSI +46 tỷ.