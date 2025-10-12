Xã M’Drắk: Thành tích giảm nghèo ấn tượng nhưng vẫn còn khó khăn về nguồn lực

Ngày 10/10/2025, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt dẫn đầu đã khảo sát tại xã M’Drắk, ghi nhận thành tích giảm nghèo ấn tượng nhưng vẫn còn khó khăn về nguồn lực của xã.

Tham gia đoàn còn có đại diện các sở ngành như: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, cùng lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó đoàn đã tiến hành cuộc khảo sát thực tế tại xã M’Drắk.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk, là một xã được hình thành sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính cũ gồm thị trấn M’Drắk, xã Ea Lai và xã Krông Jing. Với địa hình miền núi, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, xã đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, nhờ các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, địa phương đã đạt được những bước tiến đáng kể trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng dân tộc thiểu số. Theo báo cáo, các Chương trình Mục tiêu quốc gia đã mang lại những chuyển biến tích cực trên địa bàn xã M’Drắk.

Về thành tích giảm nghèo, xã M’Drắk đã đạt được những con số ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 52,3% năm 2022 xuống còn hơn 16,74% vào cuối năm 2024;

tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm còn hơn 15%. Bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6% đến 6,5%. Năm 2025, xã đã thực hiện xóa bỏ 94 nhà tạm, dột nát, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Quang cảnh buổi làm viêc.

Các dự án đa dạng hóa sinh kế được triển khai rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng từ người dân, giúp tăng thu nhập cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Chương trình giảm nghèo bền vững được xác định là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân đạt hơn 70% kế hoạch vốn, tập trung vào các dự án hạ tầng thiết yếu như hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng ghi nhận tiến bộ rõ rệt, với xã đạt 14/19 tiêu chí. Các chỉ tiêu nổi bật bao gồm: 100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia; gần 90% đường xã được bê tông hóa và 100% đường trục chính được cứng hóa; 9/10 trường học đạt chuẩn quốc gia; 31/32 thôn, buôn có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Những thành tựu này đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, cung cấp nước sạch, điện sinh hoạt và sản xuất. Người dân dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường, dịch vụ công, góp phần cải thiện đời sống hàng ngày. Hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

CẦN TẬP HUẤN CHO CÁC TRƯỞNG THÔN VÀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, cuộc khảo sát cũng đã chỉ ra những khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai tại xã M’Drắk. Nguồn lực đầu tư còn phân tán và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn, dẫn đến một số dự án bị chậm tiến độ.

Sau sáp nhập, quy mô địa bàn rộng lớn hơn, khối lượng công việc tăng đáng kể, trong khi đội ngũ cán bộ còn mỏng và năng lực chưa đồng đều. Điều này đã gây khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu vận hành mô hình hai cấp.

Về phía người dân, một bộ phận, đặc biệt là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Họ chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chưa chủ động tiếp cận và phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ, dẫn đến giảm nghèo chưa bền vững và thiếu chiều sâu.

Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung, trình độ dân trí không đồng đều. Một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới có nguy cơ khó duy trì và nâng cao, do việc bổ sung, thay đổi, nâng cao điều kiện các tiêu chí mới gây thêm thách thức.

Từ những hạn chế trên, UBND xã M’Drắk đã đưa ra các kiến nghị cụ thể như các hướng dẫn chi tiết về lồng ghép nguồn vốn, nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Tăng mức đầu tư cho hạ tầng dân sinh thiết yếu, đặc biệt là đường giao thông, trường học và nước sinh hoạt…

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Nguyễn Thị Thu Nguyệt đã đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn ban đầu sau sáp nhập. Đoàn đề nghị xã tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp theo hướng khái quát, rõ ràng và cụ thể, bổ sung nội dung về tình hình sau sáp nhập, kết quả đạt được, khó khăn và kiến nghị theo từng chương trình. Đoàn chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn để tránh chuyển nguồn sang năm sau.

Ngoài ra, xã cần tổ chức tập huấn cho cán bộ và trưởng thôn, buôn, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân. Tập trung hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển mô hình sản xuất phù hợp nhằm đáp ứng tiêu chí nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế cộng đồng. Chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt về môi trường, nước sạch, thu nhập và tổ chức sản xuất.

Các sở ngành liên quan được yêu cầu bám sát, hỗ trợ cơ sở tháo gỡ khó khăn, đảm bảo khi giao nhiệm vụ phải đi kèm nguồn lực, nhân lực và quyền quyết định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cam kết tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của xã để báo cáo Quốc hội, đồng thời đề xuất Chính phủ và các bộ ngành xem xét điều chỉnh chính sách phù hợp.