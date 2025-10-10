Quảng Ngãi: Tín dụng chính sách - động lực thoát nghèo bền vững năm 2025

Năm 2025, đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi đã vươn lên thoát nghèo nhờ các chương trình tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ các chương trình này đã xuất hiện nhiều tấm gương giảm nghèo bền vững.

Năm 2025, các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ngãi trở thành “bà đỡ” cho hàng ngàn hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, và trồng trọt giúp họ thoát nghèo.

CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI TƯ DUY CỦA NGƯỜI DÂN

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và phương thức giao dịch linh hoạt, Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ngãi đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, tập trung vào các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ví dụ như Chương trình cho vay hộ nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo có vốn để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, hoặc trồng trọt. Mức vay thường dao động từ 10 đến 50 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi và thời hạn trả nợ linh hoạt, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả.

Chương trình giải quyết việc làm, tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập, chương trình này hỗ trợ các hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Mức vay có thể lên đến 80 triệu đồng, như trường hợp bà Đinh Thị Ngọc Lan, người đã sử dụng vốn để phát triển chăn nuôi và trồng rừng.

Mô hình chăn nuôi trâu sinh sản giúp bà Đinh Thị Ngọc Lan, thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ thoát nghèo.

Chương trình cho vay hộ cận nghèo, cho các hộ đã thoát nghèo nhưng vẫn cần hỗ trợ để duy trì và phát triển kinh tế, chương trình này giúp người dân đầu tư vào các mô hình kinh tế bền vững, như trồng cây công nghiệp hoặc chăn nuôi quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Chung, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm 2025, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 48 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; tạo việc làm cho trên 14 nghìn lao động; hỗ trợ trên 200 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; 1.223 hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn để xây dựng nhà ở, đất ở, chuyển đổi nghề…

Các chương trình tín dụng chính sách không chỉ cung cấp vốn mà còn góp phần thay đổi tư duy của người dân. Từ chỗ trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ dân đã chủ động tham gia quan hệ tín dụng “có vay, có trả”, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, từng bước tiếp cận nền kinh tế thị trường.

TẤM GƯƠNG GIẢM NGHÈO KHƠI DẬY Ý CHÍ VƯƠN LÊN

Nhờ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ngãi nên tỷ lệ hộ nghèo tại các xã miền núi như Sơn Hạ giảm từ 28,9% xuống còn 6,65% vào năm 2025, một con số ấn tượng, thể hiện vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Cũng tại đây, đã xuất hiện các tấm gương cá nhân minh chứng sống động, cách mà tín dụng chính sách đã biến nguồn vốn thành động lực thay đổi cuộc đời cho các hộ nghèo.

Những câu chuyện thành công của các hộ dân tại xã Sơn Hạ không chỉ là kết quả trực tiếp từ các chương trình vay vốn, mà còn phản ánh sự kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ chính sách và nỗ lực cá nhân, góp phần nhân rộng mô hình giảm nghèo trên toàn tỉnh.

Có thể kể cụ thể một số tấm gương tiêu biểu về chính sách tín dụng như bà Đinh Thị Ngọc Lan - người Hre trú tại thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ, từng thuộc diện hộ nghèo của xã. Với ý chí vươn lên, năm 2009, bà mạnh dạn vay 20 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo thông qua Hội Nông dân để chăn nuôi trâu sinh sản. Nhờ chăm chỉ và “mát tay”, bà đã trả hết nợ trong vòng 5 năm và tích lũy được nguồn vốn đáng kể. Không dừng lại, đầu năm 2025, bà tiếp tục vay 80 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để mở rộng mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt.

Hiện tại, bà sở hữu đàn trâu 14 con, gần 100 con gà, và 4 ha keo, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ nguồn thu nhập ổn định, bà Lan không chỉ sửa sang nhà cửa mà còn sắm được xe tải để hỗ trợ việc sản xuất, kinh doanh. Từ một hộ nghèo, gia đình bà giờ đã thoát nghèo bền vững, trở thành tấm gương sáng cho bà con trong vùng, đồng thời góp phần vào con số hơn 48 nghìn lượt hộ được hỗ trợ vay vốn năm 2025.

Hay bà Đinh Thị Ngâm, cũng ở tại xã Sơn Hạ (thôn Xà Nay) là một điển hình khác về phát triển kinh tế nông hộ. Năm 2010, bà vay 10 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để chăn nuôi bò sinh sản. Với sự nỗ lực và chăm chỉ, bà trả hết nợ trong thời gian ngắn và cải thiện đáng kể đời sống gia đình. Không tự mãn với thành quả, tháng 9/2022, bà tiếp tục vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo thông qua Hội Phụ nữ xã để trồng 2,5 ha keo với hơn 10.500 cây giống.

Sau hơn ba năm chăm sóc, lứa keo sắp thu hoạch với doanh thu ước tính trên 150 triệu đồng. Nhờ nguồn thu nhập ổn định từ bò và keo, gia đình bà Ngâm đã xây được nhà cửa khang trang, lo cho con cái ăn học đầy đủ, và sắm được nhiều phương tiện có giá trị.

“Những điều này trước đây tôi chưa từng dám mơ đến”, bà Ngâm chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn đối với nguồn vốn vay đã giúp gia đình thay đổi cuộc sống, đồng thời là một phần trong nỗ lực hỗ trợ 1.223 hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số xây dựng nhà ở và chuyển đổi nghề nghiệp.

Những câu chuyện như của bà Lan và bà Ngâm không chỉ là minh chứng cho hiệu quả của tín dụng chính sách mà còn truyền cảm hứng cho hàng trăm hộ dân khác tại Quảng Ngãi.

Năm 2025, Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc giảm nghèo, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ vào vai trò then chốt của các chương trình tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Quan trọng hơn, tín dụng chính sách không chỉ cung cấp vốn mà còn khơi dậy ý chí vươn lên, thay đổi tư duy, và thúc đẩy người dân tham gia vào nền sản xuất hàng hóa.