Trang chủ Dân sinh

Xã Nghi Dương huy động 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Anh Tú - Nguyễn Hiền

21/08/2025, 08:00

Thời gian qua, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng tập trung nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; huy động gần 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 151 nhà, kịp thời chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho trên 1.881 người có công, trên 736 đối tượng bảo trợ xã hội...

Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 xã Nghi Dương, Hải Phòng
Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 xã Nghi Dương, Hải Phòng

Theo ông Ngô Duy Khâm, Chủ tịch UBND xã Nghi Dương, xã được hợp nhất từ 03 xã: Kiến Quốc, Ngũ Phúc và Du Lễ. Trong suốt nhiệm kỳ 2020–2025, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tại các xã trước khi sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và hoàn thành 15/17 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Công tác thu, chi ngân sách thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo thu đúng quy định. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 10.375 triệu đồng, tăng 1,62 lần số thu năm cuối nhiệm kỳ. Các khoản chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi đúng, chi đủ, tiết kiệm chi theo quy định.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng được đặc biệt chú trọng. Quy mô và chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng cao: 100% các trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trình độ đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Tập trung nguồn lực đầu tư cho các trường học đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ tốt việc dạy và học.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã được quan tâm; thực hiện tốt chương trình y tế - dân số, kiểm soát dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid -19. Xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Từ năm 2020 đến nay, tổng số sinh là 1.436 trẻ. Số người sinh con thứ 3 trở lên là 410 người. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,5% đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,2%.

Thời gian qua, xã Nghi Dương tập trung nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; huy động gần 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 151 nhà, kịp thời chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho trên 1.881 người có công, trên 736 đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến hết năm 2024 xã không còn hộ nghèo. Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chuyển biến tích cực, giới thiệu, hỗ trợ giải quyết việc làm trung bình hàng năm cho gần 300 lượt người.

Đặc biệt, việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính đã tạo điều kiện để địa phương tinh gọn, hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và chính quyền trong công cuộc đổi mới, phù hợp với yêu cầu phát triển.

Ngày 20/8, Đảng bộ xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cho biết xã Nghi Dương có vị trí địa lý chiến lược, hội tụ nhiều lợi lợi thế quan trọng cho phát triển như quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, cùng với KCN Ngũ Phúc chuẩn bị được triển khai.

Xã nằm gần Khu kinh tế phía Nam, tuyến đường cao tốc ven biển và nhà ga đường sắt quốc tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tạo nên những điều kiện đặc biệt thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đô thị sinh thái, nhà ở xã hội và các ngành nghề phụ trợ.

Trước yêu cầu mới, cấp ủy và chính quyền xã cần có tầm nhìn chiến lược, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, lập mới và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo hướng tích hợp, đồng bộ với quy hoạch chung để động lực quan trọng để Nghi Dương phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn tới.

