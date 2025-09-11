Số doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu và tiêu dùng đặt mục tiêu Net Zero đang tăng mạnh
Số công ty đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) tăng mạnh ở mức hơn 220%, trong đó châu Á nổi lên là khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Ngành công nghiệp, hàng tiêu dùng không thiết yếu và vật liệu lần lượt dẫn đầu số doanh nghiệp tham gia...
Theo một công bố mới đây của Sáng kiến các mục tiêu dựa trên
khoa học (SBTi), số doanh nghiệp đặt mục tiêu khí hậu ngắn hạn đã tăng 97%. Trong
khi số công ty đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0
(Net Zero) đã tăng tới 227% (gấp 3 lần) chỉ trong vòng 18 tháng, từ cuối năm
2023 đến cuối quý II/2025.
Xu hướng hướng tới mục tiêu toàn diện về khí hậu được phản
ánh qua tỷ lệ doanh nghiệp đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu phát thải
ròng bằng 0 đang tăng nhanh chóng, từ 17% năm 2023, lên 33% cuối năm 2024, và đạt
38% vào giữa năm 2025. Sự tăng trưởng mạnh về mục tiêu này phản ánh cam kết
ngày càng lớn của các doanh nghiệp với chiến lược khí hậu dài hạn.
Theo phân tích của công ty tư vấn quản lý Oliver Wyman, đến
cuối năm 2024, các công ty có mục tiêu khí hậu được xác thực hoặc cam kết thiết
lập mục tiêu đã chiếm 41% vốn hóa thị trường toàn cầu, tăng so với 39% năm
2023. Doanh thu từ nhóm này chiếm 25% doanh thu toàn cầu, tương đương hàng trăm
tỷ USD trên toàn nền kinh tế thế giới.
Báo cáo nghiên cứu chỉ rõ, châu Á nổi lên là khu vực tăng
trưởng mạnh mẽ nhất, với số công ty được xác nhận mục tiêu tăng 134%. Trong đó,
Trung Quốc đạt tốc độ nhanh nhất toàn cầu, tăng 228%, đưa tổng số công ty có mục
tiêu được xác thực từ 137 lên 450 đơn vị.
Ngoài Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc đều nằm
trong nhóm 20 thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong 18 tháng qua. Nhiều doanh
nghiệp tại đây giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ đặt
mục tiêu cho mình mà còn thúc đẩy nhà cung cấp và đối tác tham gia.
Châu Á đang trở thành một động lực mạnh mẽ cho tham vọng về
khí hậu, thúc đẩy làn sóng đặt mục tiêu dựa trên khoa học rộng lớn hơn trên khắp
chuỗi cung ứng và lĩnh vực.
Cũng theo số liệu từ công cụ này, trong các ngành, lĩnh vực, ngành
công nghiệp - bao gồm sản xuất và phân phối hàng hóa vốn– chiếm gần 1/3 tổng số
công ty có mục tiêu. Tiếp đó, ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (ô tô, hàng
gia dụng bền vững, dệt may) và vật liệu (khai thác, chế biến nguyên liệu thô) lần
lượt đứng thứ hai và thứ ba về số doanh nghiệp tham gia.
Các số liệu trên cho thấy sự chuyển dịch toàn cầu theo hướng
đưa các mục tiêu khí hậu vào cốt lõi của chiến lược kinh doanh. Tham vọng đang
gia tăng trên nhiều lãnh thổ và lĩnh vực, với ngày càng nhiều công ty tiếp cận
toàn diện hơn để đạt mục tiêu Net Zero đáng tin cậy. Điều này trái ngược với
quan điểm rằng doanh nghiệp đang “thoái lui” trước các cam kết khí hậu.
Ông David Kennedy, Giám đốc điều hành của sáng kiến Mục
tiêu dựa trên khoa học, cho rằng các công ty thông minh nhìn thấy cơ hội kinh
doanh mạnh mẽ để quản lý rủi ro chuyển đổi. Việc đưa hành động khí hậu vào chiến
lược giúp duy trì khả năng cạnh tranh hiện tại và tương lai.
Ngoài ra, điều này cũng giúp
các công ty tận dụng cơ hội trong nền kinh tế carbon thấp. Sự gia tăng mạnh số
lượng doanh nghiệp đặt mục tiêu khí hậu trong 18 tháng qua thể hiện thông điệp
rất rõ ràng: nếu doanh nghiệp muốn dẫn đầu, thì các mục tiêu dựa trên khoa học
chính là điểm khởi đầu.
