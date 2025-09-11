Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Chuyển động xanh

Số doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu và tiêu dùng đặt mục tiêu Net Zero đang tăng mạnh

Hoàng Anh

11/09/2025, 17:18

Số công ty đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) tăng mạnh ở mức hơn 220%, trong đó châu Á nổi lên là khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Ngành công nghiệp, hàng tiêu dùng không thiết yếu và vật liệu lần lượt dẫn đầu số doanh nghiệp tham gia...

Số công ty đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) đã tăng tới 227%. Ảnh minh họa.
Số công ty đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) đã tăng tới 227%. Ảnh minh họa.

Theo một công bố mới đây của Sáng kiến các mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi), số doanh nghiệp đặt mục tiêu khí hậu ngắn hạn đã tăng 97%. Trong khi số công ty đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) đã tăng tới 227% (gấp 3 lần) chỉ trong vòng 18 tháng, từ cuối năm 2023 đến cuối quý II/2025.

Xu hướng hướng tới mục tiêu toàn diện về khí hậu được phản ánh qua tỷ lệ doanh nghiệp đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đang tăng nhanh chóng, từ 17% năm 2023, lên 33% cuối năm 2024, và đạt 38% vào giữa năm 2025. Sự tăng trưởng mạnh về mục tiêu này phản ánh cam kết ngày càng lớn của các doanh nghiệp với chiến lược khí hậu dài hạn.

Theo phân tích của công ty tư vấn quản lý Oliver Wyman, đến cuối năm 2024, các công ty có mục tiêu khí hậu được xác thực hoặc cam kết thiết lập mục tiêu đã chiếm 41% vốn hóa thị trường toàn cầu, tăng so với 39% năm 2023. Doanh thu từ nhóm này chiếm 25% doanh thu toàn cầu, tương đương hàng trăm tỷ USD trên toàn nền kinh tế thế giới.

Ngành công nghiệp, hàng tiêu dùng không thiết yếu và vật liệu lần lượt dẫn đầu số doanh nghiệp tham gia.
Ngành công nghiệp, hàng tiêu dùng không thiết yếu và vật liệu lần lượt dẫn đầu số doanh nghiệp tham gia.

Báo cáo nghiên cứu chỉ rõ, châu Á nổi lên là khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất, với số công ty được xác nhận mục tiêu tăng 134%. Trong đó, Trung Quốc đạt tốc độ nhanh nhất toàn cầu, tăng 228%, đưa tổng số công ty có mục tiêu được xác thực từ 137 lên 450 đơn vị.

Ngoài Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc đều nằm trong nhóm 20 thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong 18 tháng qua. Nhiều doanh nghiệp tại đây giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ đặt mục tiêu cho mình mà còn thúc đẩy nhà cung cấp và đối tác tham gia.

Châu Á đang trở thành một động lực mạnh mẽ cho tham vọng về khí hậu, thúc đẩy làn sóng đặt mục tiêu dựa trên khoa học rộng lớn hơn trên khắp chuỗi cung ứng và lĩnh vực.

Cũng theo số liệu từ công cụ này, trong các ngành, lĩnh vực, ngành công nghiệp - bao gồm sản xuất và phân phối hàng hóa vốn– chiếm gần 1/3 tổng số công ty có mục tiêu. Tiếp đó, ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (ô tô, hàng gia dụng bền vững, dệt may) và vật liệu (khai thác, chế biến nguyên liệu thô) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba về số doanh nghiệp tham gia.

Các số liệu trên cho thấy sự chuyển dịch toàn cầu theo hướng đưa các mục tiêu khí hậu vào cốt lõi của chiến lược kinh doanh. Tham vọng đang gia tăng trên nhiều lãnh thổ và lĩnh vực, với ngày càng nhiều công ty tiếp cận toàn diện hơn để đạt mục tiêu Net Zero đáng tin cậy. Điều này trái ngược với quan điểm rằng doanh nghiệp đang “thoái lui” trước các cam kết khí hậu.

Ông David Kennedy, Giám đốc điều hành của sáng kiến ​​Mục tiêu dựa trên khoa học, cho rằng các công ty thông minh nhìn thấy cơ hội kinh doanh mạnh mẽ để quản lý rủi ro chuyển đổi. Việc đưa hành động khí hậu vào chiến lược giúp duy trì khả năng cạnh tranh hiện tại và tương lai.

Ngoài ra, điều này cũng giúp các công ty tận dụng cơ hội trong nền kinh tế carbon thấp. Sự gia tăng mạnh số lượng doanh nghiệp đặt mục tiêu khí hậu trong 18 tháng qua thể hiện thông điệp rất rõ ràng: nếu doanh nghiệp muốn dẫn đầu, thì các mục tiêu dựa trên khoa học chính là điểm khởi đầu.

Chuyển đổi năng lượng xanh cho tăng trưởng xanh, hiện thực hóa mục tiêu NetZero

09:57, 05/03/2025

Chuyển đổi năng lượng xanh cho tăng trưởng xanh, hiện thực hóa mục tiêu NetZero

Sắp có khu công nghiệp “NetZero” đầu tiên tại Việt Nam

19:57, 17/07/2024

Sắp có khu công nghiệp “NetZero” đầu tiên tại Việt Nam

Từ chiến lược toàn cầu đến dẫn dắt mục tiêu Net-zero 2050

13:08, 27/08/2025

Từ chiến lược toàn cầu đến dẫn dắt mục tiêu Net-zero 2050

Từ khóa:

cam kết giảm phát thải doanh nghiệp xanh khí nhà kính Kinh tế xanh mục tiêu khí hậu NetZerro SBTi tiêu chuẩn xanh Vneconomy

Đọc thêm

Nỗ lực giảm rác thải nhựa đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển

Nỗ lực giảm rác thải nhựa đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển

Trước thách thức rác thải nhựa ngày càng gia tăng hiện nay, việc triển khai nhân rộng các mô hình đổi mới sáng tạo nhằm chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, phát triển kinh tế tuần hoàn nhựa sẽ góp phần bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững biển...

Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư PPP vào xử lý rác thải

Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư PPP vào xử lý rác thải

Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gần 63 nghìn tấn/ngày hiện nay, và dự báo sẽ tăng lên gần 96 nghìn tấn/ngày vào năm 2050, nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư xử lý ở Việt Nam là rất lớn...

Thêm nhiều cộng đồng dân cư Nghệ An được hưởng lợi qua giảm phát thải khí nhà kính từ rừng

Thêm nhiều cộng đồng dân cư Nghệ An được hưởng lợi qua giảm phát thải khí nhà kính từ rừng

19 cộng đồng cư dân ở Nghệ An được hưởng lợi từ nguồn thu Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA). Đây là một trong những bước triển khai cụ thể nhằm bảo đảm lợi ích cho người dân tham gia bảo vệ rừng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn...

Tập đoàn doanh thu 200 tỷ USD tìm hiểu cơ hội, mong muốn đầu tư vào năng lượng xanh tại Bắc Ninh

Tập đoàn doanh thu 200 tỷ USD tìm hiểu cơ hội, mong muốn đầu tư vào năng lượng xanh tại Bắc Ninh

Tập đoàn Sumec có doanh thu 200 tỷ USD và một số doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, đưa các ngành nghề sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực phát điện với năng lượng mới, vật liệu mới, đảm bảo năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero tại Bắc Ninh...

Hà Nội đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặt trạm sạc xe điện cho phương tiện vận tải công cộng và cá nhân

Hà Nội đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặt trạm sạc xe điện cho phương tiện vận tải công cộng và cá nhân

Các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội đã đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặp trạm sạc dành cho xe điện phục vụ cả phương tiện vận tải công cộng lẫn xe cá nhân. Trong đó các phường khu vực bên trong Vành đai 1 đề xuất 115 vị trí lắp đặt trạm sạc; ngoài Vành đai 1 có 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc...

