Trang chủ Dân sinh

Tăng thanh tra, kiểm soát an toàn thực phẩm Tết Trung thu

Thu Hằng

11/09/2025, 15:48

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025, Bộ Y tế đề nghị tập trung ưu tiên thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thời gian tới, đặc biệt là gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo sẽ tăng đột biến.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, các đơn vị nêu trên cần phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tập trung ưu tiên thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…

Kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị cũng cần chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Trong đó, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, truyền thông việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Lưu ý chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.

Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.

Theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, các đơn vị cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 38/CT-TTg về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Công văn số 2633/BYT-ATTP của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm.

Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

11:07, 13/08/2025

Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Tổ chức Tết Trung thu phù hợp, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức

10:55, 12/09/2024

Tổ chức Tết Trung thu phù hợp, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức

Kịp thời thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

12:30, 10/08/2024

Kịp thời thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Từ khóa:

An toàn thực phẩm bánh kẹo bánh Trung thu dân sinh ngộ độc Tết trung thu Vneconomy

Đề xuất thành lập Tổng đài quốc gia cấp cứu

Đề xuất thành lập Tổng đài quốc gia cấp cứu

Bộ Y tế đề xuất xây dựng Tổng đài quốc gia cấp cứu ngoại viện với một đầu số duy nhất, tích hợp các đầu số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115. Tổng đài này sẽ vận hành 24/7, kết nối trực tuyến với các lực lượng cấp cứu y tế, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, cứu hộ cứu nạn...

Giá xăng dầu trong nước biến động theo thị trường thế giới

Giá xăng dầu trong nước biến động theo thị trường thế giới

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 11/9 đã được điều chỉnh tăng giảm tùy từng loại mặt hàng. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít. Ngược lại, các loại dầu có mức tăng từ 54 đồng/lít - 170 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 286 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…

Thủ tục và trình tự mới trong việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Thủ tục và trình tự mới trong việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Bộ Nội vụ công bố 6 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, trong đó có thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu...

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Những vướng mắc này nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...

