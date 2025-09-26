Xác định thẩm quyền điều chỉnh dự án sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là cơ quan thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, thẩm quyền quyết định thủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng)...

Ngày 24/9/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 9014/VPCP-CN ngày 23/9/2025 về đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng, thay đổi hình thức đầu tư và quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Văn bản nêu rõ: Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng, Văn phòng Chính phủ thông tin, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng.

Văn bản 9014/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nêu: Tại khoản 3, điều 94, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32, điều 2, Luật số 90/2025/QH15, quy định “Nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền: Quyết định chấm dứt, đình chỉ hợp đồng dự án PPP đối với dự án thuộc thẩm quyền ký kết hợp hợp đồng của mình”.

Đồng thời, tại khoản 4, điều 12, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, điều 2, Luật 90/2025/QH13 quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP sau đây: Dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công có sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.

Căn cứ vào các quy định pháp luật, thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự án sân bay Phan Thiết khởi công vào tháng 01/2015, gồm 2 hạng mục quân sự và dân dụng. Phần dân dụng nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E, đường băng dài 3.050 m, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Đến nay, hạng mục quân sự tại Phan Thiết đã được Bộ Quốc phòng (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức triển khai cơ bản hoàn thành đưa vào hoạt động. Riêng hạng mục dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT đang trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thay thế.

Tuy nhiên, do điều chỉnh quy mô dự án, tăng tổng mức đầu tư nên phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo quy định. Đến ngày 20/9/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũ (nay sáp nhập vào Lâm Đồng) đã có Tờ trình số 3513/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT với nhà đầu tư cũ.

Tháng 7/2025, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề xuất đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết đối với hạng mục hàng không dân dụng, và đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiên cứu, rà soát và tổ chức thẩm định báo cáo của nhà đầu tư; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các đề xuất của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.