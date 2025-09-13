Thứ Bảy, 13/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Chốt thời gian bay hiệu chuẩn, đếm ngược thời gian hoàn thành sân bay Long Thành

Đan Tiên

13/09/2025, 17:45

Bắt đầu từ 26/9, sân bay quốc tế Long Thành, công trình hàng không trọng điểm quốc gia sẽ bay hiệu chuẩn, bước hoàn thiện quan trọng trước khi chính thức đi vào khai thác vào nửa đầu năm 2026...

Công trường thi công Cảng HKQT Long Thành. Ảnh minh họa
Công trường thi công Cảng HKQT Long Thành. Ảnh minh họa

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và nhiều đơn vị liên quan triển khai các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 26/9. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuẩn bị đưa sân bay quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam vào khai thác từ nửa đầu năm 2026.

Theo đại diện ATTECH, quá trình bay kiểm tra sẽ kéo dài hơn 10 ngày, sử dụng tàu bay Beechcraft B300 mang quốc tịch Cộng hòa Séc. Tàu bay này sẽ thực hiện các bài bay phức tạp nhằm kiểm tra, hiệu chỉnh và đánh giá mức độ chính xác, ổn định của các hệ thống thiết bị dẫn đường, cất hạ cánh như ILS/DME, PAPI, ALS, đồng thời tiến hành hiệu chuẩn radar PSR/SSR/ADS-B. Các chuyến bay cơ bản sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, bay qua vùng trời Long Thành và thực hiện từng bài bay cụ thể, tùy thuộc điều kiện thời tiết và tình hình thực tế.

Hoạt động bay hiệu chuẩn sẽ chủ yếu diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng để tận dụng khoảng thời gian hở, hạn chế ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại tại Tân Sơn Nhất. Trong một số trường hợp, tổ bay phải làm việc vào nửa đêm để đảm bảo an toàn, tính chính xác cũng như độ khách quan của kết quả kiểm tra.

Cùng với đó, tiến độ thi công tại Long Thành đang được đẩy nhanh. Trong đó, dự án thành phần 3 với các hạng mục nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và hệ thống giao thông kết nối đã đạt khoảng 56% khối lượng.

Dự án thành phần 2, gồm công trình đài kiểm soát không lưu và các tòa nhà điều hành, cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây là hạng mục quan trọng, đóng vai trò “khối óc” của toàn sân bay, điều hành và giám sát mọi hoạt động cất hạ cánh cũng như di chuyển trên mặt đất và trong không phận khu vực.

Tháp kiểm soát không lưu tại Long Thành được thiết kế với chiều cao gần 123m, tạo hình búp hoa sen, thuộc nhóm cao nhất thế giới, cho phép kiểm soát tầm nhìn tối đa và đáp ứng khai thác đồng thời nhiều đường băng trong tương lai.

Ngoài ra, dự án thành phần 1 về các trụ sở quản lý nhà nước cũng đang được các đơn vị thi công gấp rút triển khai, nhiều công trình đã hoàn thành hoặc hoàn thiện phần thô. Dự án thành phần 4, gồm suất ăn và xưởng bảo dưỡng máy bay, cũng đã khởi công và được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai đề xuất cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến ống nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai đề xuất cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến ống nhiên liệu sân bay Long Thành

Từ khóa:

đầu tư Giao thông hạ tầng sân bay Long Thành

Bước tiến mới trong quản lý dự án PPP tại Việt Nam

Bước tiến mới trong quản lý dự án PPP tại Việt Nam

Nghị định số 243/NĐ-CP không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và phê duyệt các dự án PPP mà còn thể hiện sự nỗ lực của Chính phủ trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả đầu tư công và thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân…

Xây dựng định hướng thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Xây dựng định hướng thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các đối tác phát triển ở Việt Nam xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho giai đoạn 2026-2030, trình Chính phủ ban hành trong quý 4/2025...

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper

Chiều 12/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đến chào xã giao...

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, ông Trần Lưu Quang, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam, thành phố sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia...

Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trước tình trạng một số dự án triển khai chưa đáp ứng kế hoạch, gây ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: