Chốt thời gian bay hiệu chuẩn, đếm ngược thời gian hoàn thành sân bay Long Thành

Bắt đầu từ 26/9, sân bay quốc tế Long Thành, công trình hàng không trọng điểm quốc gia sẽ bay hiệu chuẩn, bước hoàn thiện quan trọng trước khi chính thức đi vào khai thác vào nửa đầu năm 2026...

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và nhiều đơn vị liên quan triển khai các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 26/9. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuẩn bị đưa sân bay quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam vào khai thác từ nửa đầu năm 2026.

Theo đại diện ATTECH, quá trình bay kiểm tra sẽ kéo dài hơn 10 ngày, sử dụng tàu bay Beechcraft B300 mang quốc tịch Cộng hòa Séc. Tàu bay này sẽ thực hiện các bài bay phức tạp nhằm kiểm tra, hiệu chỉnh và đánh giá mức độ chính xác, ổn định của các hệ thống thiết bị dẫn đường, cất hạ cánh như ILS/DME, PAPI, ALS, đồng thời tiến hành hiệu chuẩn radar PSR/SSR/ADS-B. Các chuyến bay cơ bản sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, bay qua vùng trời Long Thành và thực hiện từng bài bay cụ thể, tùy thuộc điều kiện thời tiết và tình hình thực tế.

Hoạt động bay hiệu chuẩn sẽ chủ yếu diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng để tận dụng khoảng thời gian hở, hạn chế ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại tại Tân Sơn Nhất. Trong một số trường hợp, tổ bay phải làm việc vào nửa đêm để đảm bảo an toàn, tính chính xác cũng như độ khách quan của kết quả kiểm tra.

Cùng với đó, tiến độ thi công tại Long Thành đang được đẩy nhanh. Trong đó, dự án thành phần 3 với các hạng mục nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và hệ thống giao thông kết nối đã đạt khoảng 56% khối lượng.

Dự án thành phần 2, gồm công trình đài kiểm soát không lưu và các tòa nhà điều hành, cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây là hạng mục quan trọng, đóng vai trò “khối óc” của toàn sân bay, điều hành và giám sát mọi hoạt động cất hạ cánh cũng như di chuyển trên mặt đất và trong không phận khu vực.

Tháp kiểm soát không lưu tại Long Thành được thiết kế với chiều cao gần 123m, tạo hình búp hoa sen, thuộc nhóm cao nhất thế giới, cho phép kiểm soát tầm nhìn tối đa và đáp ứng khai thác đồng thời nhiều đường băng trong tương lai.

Ngoài ra, dự án thành phần 1 về các trụ sở quản lý nhà nước cũng đang được các đơn vị thi công gấp rút triển khai, nhiều công trình đã hoàn thành hoặc hoàn thiện phần thô. Dự án thành phần 4, gồm suất ăn và xưởng bảo dưỡng máy bay, cũng đã khởi công và được đẩy nhanh tiến độ thi công.