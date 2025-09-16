Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

Sân bay Măng Đen được định hướng đạt cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm, có thể cải tạo, nâng cấp dây chuyền nhằm khai thác vượt công suất trong giai đoạn sau...

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời kiến nghị cử tri về chủ trương đầu tư và áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai cảng hàng không Măng Đen.

Bộ Xây dựng cho biết đang tiến hành thủ tục điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bổ sung thêm cảng hàng không Măng Đen (thuộc tỉnh Kon Tum cũ); đồng thời sau khi quy hoạch được phê duyệt điều chỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Xây dựng để lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án.

Bộ này nêu rõ rằng trên cơ sở được duyệt, tỉnh Quảng Ngãi có thể nghiên cứu và đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bộ Xây dựng sẽ đồng hành chặt chẽ cùng địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Theo nghiên cứu sơ bộ, dự án sân bay Măng Đen có vị trí dự kiến cách sân bay Pleiku (Gia Lai) khoảng 73 km về phía đông bắc, cách sân bay Phù Cát (Phú Yên) 105 km về phía tây bắc và cách sân bay Chu Lai (Quảng Nam) 93 km về phía tây nam. Khu vực quy hoạch nằm hoàn toàn trên địa hình đồi núi với tổng diện tích khoảng 350 ha. Sân bay Măng Đen được định hướng đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn ICAO, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm, và có thể cải tạo, nâng cấp dây chuyền để khai thác vượt công suất trong giai đoạn sau.

Trước đó, giữa tháng 9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung quy hoạch cảng hàng không Măng Đen vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề xuất này, dự án sân bay Măng Đen là sân bay dân dụng kết hợp mục đích quân sự, quốc phòng với nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng, dự kiến xây dựng tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, có độ cao cách mực nước biển khoảng 1.200 m.

Thị trấn Măng Đen có một số vị trí thuận lợi để xây dựng sân bay như quỹ đất sạch do địa phương quản lý, giao thông kết nối thuận lợi, gần quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với Kon Tum, tốc độ gió thấp. Mặt bằng nơi dự án thuận tiện cho việc bố trí đường cất hạ cánh. Dự kiến sân bay Măng Đen có công suất thiết kế từ 3 - 5 triệu hành khách/năm, diện tích đất thực hiện dự án khoảng 350 ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 4 năm, từ năm 2023 - 2027.

Đến cuối năm 2024, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) lập điều chỉnh, bổ sung và trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hai sân bay là Măng Đen và Vân Phong; trong đó yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện về các yếu tố kinh tế - kỹ thuật.

Tháng 5/2025, Phó thủ tướng tiếp tục đồng ý chủ trương bổ sung hai dự án sân bay vừa nêu vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không đồng thời giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm đủ cơ sở để điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn của Luật Quy hoạch.

Bộ Xây dựng cũng cho hay, thực hiện chỉ đạo này, Bộ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi mới (hiện Kon Tum đã nhập vào Quảng Ngãi) và Khánh Hòa mới (Phú Yên đã nhập vào Khánh Hòa) rà soát, thống nhất đề xuất điều chỉnh quy hoạch và xây dựng nhiệm vụ lập điều chỉnh theo đúng quy định.