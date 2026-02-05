Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Đầu tư

Không để người dân chậm về quê đón Tết vì thiếu phương tiện vận tải

Minh Kiệt

05/02/2026, 09:12

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, kiểm soát giá cước và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân năm 2026...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 4/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.

Công điện được gửi tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các cơ quan báo chí chủ lực và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để phục vụ nhu cầu đi lại cao điểm của người dân trong dịp Tết, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp.

Trọng tâm là tăng cường phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách công cộng kết nối ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện khiến người dân chậm về quê đón Tết; đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá cước, ngăn chặn hành vi tăng giá trái quy định.

Bộ Công an được giao tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc, đường địa phương và phương tiện vận tải hành khách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi sai làn đường, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe không đúng quy định; kịp thời ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Ngành xây dựng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, bố trí đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại trước, trong và sau Tết; bảo đảm vận chuyển hàng hóa thông suốt, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải; kiểm soát chặt điều kiện an toàn đối với xe khách, vận tải thủy nội địa, hoạt động tại nhà ga, sân bay, bến cảng; ngăn chặn vận chuyển hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm và động vật, sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Cùng với đó, các đơn vị kinh doanh vận tải phải bảo đảm điều kiện an toàn phương tiện và người lái, chở đúng số người quy định, bố trí hàng hóa hợp lý, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn khi đi ô tô, mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; tuân thủ quy định về tốc độ, thời gian lái xe và thời gian dừng nghỉ.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời xử lý bất cập về tổ chức giao thông, bổ sung hệ thống báo hiệu, đặc biệt tại khu vực miền núi, đèo dốc, sương mù, tầm nhìn hạn chế; bố trí điểm dừng nghỉ tạm trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư; chủ động điều tiết, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các trục giao thông chính ra vào Hà Nội, TP.HCM, khu vực nhà ga, sân bay, bến cảng và nơi tổ chức lễ hội.

Ngành y tế và các địa phương phải bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư và năng lực cấp cứu, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm; đồng thời phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải và tại các khu dịch vụ vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền được yêu cầu đẩy mạnh với nội dung hướng dẫn người dân đi lại an toàn, phổ biến pháp luật về kinh doanh vận tải và trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền các quy tắc như “đã uống rượu, bia không lái xe”, “không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô”, “tuân thủ quy định về tốc độ”; đồng thời cập nhật kịp thời tình hình tai nạn, ùn tắc và các nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các bộ, ngành, địa phương phải công bố số điện thoại đường dây nóng, bố trí trực 24/7 để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 14/2 đến hết 22/2/2026), đồng thời báo cáo tình hình về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

an toàn giao thông giao thông vận tải Tết Nguyên đán 2026

