Chính phủ đánh giá tích cực kinh tế – xã hội tháng 1/2026, xác định trọng tâm điều hành

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 chiều 4/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn – Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế – xã hội tháng 1/2026, các trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới, đồng thời xem xét, xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường với căng thẳng địa chính trị, xung đột leo thang tại nhiều khu vực; xu hướng phân tách, phân mảnh, đa cực, đa trung tâm rõ nét hơn; tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, rủi ro gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động mạnh.

Trong nước, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cho giai đoạn phát triển mới. Ngay đầu năm 2026, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026, thống nhất chủ đề điều hành “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững”. Chính phủ đã ban hành và triển khai Nghị quyết số 01 với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 152 nhiệm vụ cụ thể; Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 - Ảnh: VGP

Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 1/2026 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; CPI tăng khoảng 2,6%; thị trường tiền tệ, tỷ giá ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn cho phép.

Thu ngân sách nhà nước và hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá; tổng thu ngân sách tháng 1 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khoảng 38,9%. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21%; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định; thương mại, dịch vụ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9%. Du lịch khởi sắc với trên 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18%; chỉ số PMI đạt 52,5 điểm.

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công tháng 1 ước đạt 3,4% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ cả về giá trị và tỷ lệ. Vốn FDI đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 15,7%; vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3%.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng mạnh; trong tháng 1/2026 có gần 48.700 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6%; trên 110.000 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác tổ chức các sự kiện chính trị lớn được triển khai nghiêm túc; việc chăm lo Tết cho nhân dân được thực hiện đồng bộ. “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành sửa chữa gần 34.800 nhà, xây mới gần 1.600 nhà, vượt tiến độ 15 ngày; 15.600 tấn gạo được xuất cấp hỗ trợ người dân. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập ổn định hoặc tăng so với cùng kỳ đạt 95,3%.

Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế triển khai thực chất, đi vào chiều sâu; uy tín, vị thế của Việt Nam tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức như biến động quốc tế phức tạp, áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Thời gian tới, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tập trung triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.