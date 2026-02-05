Giá vàng đuối sức khi tiếp cận mốc 5.100 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/2), nhưng đóng cửa ở mức thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của phiên, do đà tăng có dấu hiệu suy yếu khi lên tới gần ngưỡng chủ chốt 5.100 USD/oz...

Đồng USD tăng giá và phiên bán ròng thứ hai liên tiếp của quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thể là những nguyên nhân khiến giá vàng tăng chậm lại.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 18 USD/oz, tương đương tăng 0,36%, chốt ở mức 4.965,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 0,3%, chốt ở mức 4.950 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng gần 3,6%, đóng cửa ở mức 88,32 USD/oz.

Giá vàng đã tăng mạnh trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á và châu Âu, có lúc đạt gần 5.093 USD/oz, nhưng mức tăng thu hẹp khi bước vào giờ giao dịch tại thị trường Mỹ. Trước phiên này, giá vàng đã phục hồi hơn 6% trong phiên ngày thứ Ba, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong 18 năm, lấy lại một phần thiệt hại của hai phiên bán tháo lịch sử trước đó.

Giới phân tích cho rằng một số nhà đầu tư đã chốt lời nhanh khi giá vàng phục hồi. Trong đợt bán tháo vừa rồi, chỉ trong vòng hai ngày, giá vàng đã giảm từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz về sát ngưỡng 4.400 USD/oz, một biên độ dao động lớn chưa từng thấy.

Trong hai phiên hồi giá vừa qua của vàng, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đều bán ròng. Phiên ngày thứ Tư, quỹ này bán 1,4 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn gần 1.082 tấn vàng. Trong hai phiên, quỹ đã bán ròng hơn 5 tấn vàng.

Ngoài ra, giá vàng còn đương đầu áp lực giảm khi đồng USD mạnh lên. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,2%, đóng cửa ở mức hơn 97,6 điểm, gần mức cao nhất của 1 tuần trở lại đây. Trong 5 phiên vừa qua, chỉ số đã tăng hơn 1,2% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

“Sự hồi phục của đồng USD đã gây áp lực lên giá vàng”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng thị trường kim loại quý vẫn đang thoái lui do áp lực chốt lời sau khi giá lập kỷ lục, và giai đoạn tích lũy này sẽ tiếp diễn.

Căng thẳng địa chính trị đang trong những ngày tạm thời lắng dịu, khi Mỹ và Iran đã nhất trí nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran vào ngày thứ Sáu tuần này, dù hai bên còn nhiều bất đồng về những chủ đề sẽ được thảo luận trên bàn đàm phán. Phía Mỹ muốn đàm phán cả về kho vũ khí tên lửa của Iran, trong khi Iran muốn chỉ đàm phán vấn đề hạt nhân.

Ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi ông Tập có cuộc gặp trực tuyến vào cùng ngày với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc gọi, ông Trump cho biết ông và ông Tập đã có cuộc nói chuyện “rất tích cực” và Trung Quốc đang cân nhắc mua thêm đậu tương Mỹ.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Tư cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn kỳ vọng. Báo cáo hàng tháng từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ chỉ có 22.000 công việc mới trong tháng 1, ít hơn nhiều so với dự báo là 48.000 công việc.

Bộ Lao động Mỹ cho biết báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1/2026, theo dự kiến ban đầu là sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, sẽ bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần từ hôm thứ Bảy vừa rồi, nhưng đã mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày thứ Ba sau khi Hạ viện phê duyệt gói ngân sách cho tài khóa 2026.

Dữ liệu việc làm mới nhất củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026.

Trong một báo cáo mới công bố, Goldman Sachs cho rằng giá vàng sẽ đạt mức 5.400 USD/oz vào cuối năm nay. Theo các nhà phân tích của ngân hàng này, nhu cầu nắm giữ vàng của các nhà đầu tư cá nhân trong năm 2026 có thể sẽ lớn hơn kỳ vọng.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng khi mở cửa phiên châu Á sáng nay (5/2).

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng gần 44 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương 0,9%, đạt hơn 5.009 USD/oz. Giá bạc tăng 0,8 USD/oz, giao dịch ở mức 89 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng tương đương khoảng 158 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.790 đồng (mua vào) và 26.180 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.